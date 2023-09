El Publico: Импорт российского СПГ в Европу вырос на 40%

00:16 10.09.2023 Российский газ нашел обходной путь в Европу: Владимир Добрынин



Германия, громогласно обещавшая полностью отказаться от закупок российского газа, на самом деле продолжает его покупать, и в заметных количествах. Об этом прямо свидетельствуют соответствующие аналитические исследования. А прикрыть происходящее Евросоюзу помогают две страны, которые до последнего времени в активном газовом сотрудничестве с Россией замечены не были.

Если нельзя, но очень хочется, то можно. Именно по такому принципу обложившая санкциями Россию Европа в итоге увеличила объемы закупаемого у РФ газа. Отказ от поставок российского сырья по трубам Европа успешно заместила закупками СПГ "кремлевского происхождения".



Согласно отчету неправительственной организации Global Witness, основанному на данных консалтинговой фирмы Kpler, европейский импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России в 2023 году вырос на 40% по сравнению с уровнем "до 24 февраля 2022". Крупнейшими импортерами при этом выступают не европейские супердержавы, а скромные Испания и Бельгия. Упомянутую НПО, кстати, заподозрить в пророссийской направленности никому и в голову не придет: организация, существующая с 1993 года, имеет главные офисы в Лондоне и Вашингтоне, что автоматически исключает Global Witness из числа сочувствующих Москве.



По данным "Центра энергетических исследований и борьбы за чистый воздух", базирующегося в Хельсинки, "в период с января по июль 2023 года государства-члены Европейского союза потратили более 5,29 млрд евро на приобретение этого российского углеводорода в жидком состоянии и его транспортировку морским транспортом".



"За первые семь месяцев 2023 года члены "Содружества двадцати семи" заключили контракты на 22 млн кубических метров СПГ из России по сравнению с 15 миллионами за тот же период 2021 года, что представляет собой рост на 40%. И значительно превышает средний мировой прирост в 6% импорта российского СПГ, – отмечает испанская El Publico. – При этом на долю Испании в указанный срок пришлось 18% от общего объема продаж сжиженного природного газа из РФ, а на Бельгию – 17%. Более высокий процент роста закупок только у Китая (20%)".



Издание подчеркивает, что в 2021 году Испания по закупкам российского сжиженного газа занимала пятое место, а Бельгия – седьмое. С чего бы это вдруг такой рывок в лидеры? В особенности для маленькой (11,5 млн населения) Бельгии.



Ну, ладно, с пиренейским королевством все более или менее может считаться понятным: испанцев подвела неожиданная смена позиции по отношению к Западной Сахаре.



О чем мы уже писали, но есть смысл кратко напомнить суть. Примерно половину объема потребляемого Испанией газа Мадрид получал из Алжира. Премьер Педро Санчес в конце 2021 года заявил, что его правительство перестает поддерживать Алжир в вопросе независимости Западной Сахары от Марокко и будет всячески поддерживать стремление Рабата "наложить лапу" на эту территорию. Алжирцы по-честному предупредили испанцев о последствиях этого демарша, и тут же занялись переориентацией своей основной части газового экспорта на Италию. В Мадриде заявление правительства африканского государства всерьез не восприняли, и алжирцы довели в 2022 дело до конца.



Позволить себе остаться без газа испанцы не могли – в стране развита химическая промышленность, которой без углеводородного сырья никак. Развалить своими руками собственную экономику в расчете на сказочку, что "заграница (в смысле Брюссель) нам поможет" – слишком большая роскошь.



И потому Мадрид решил воспользоваться старыми проверенными связями с Москвой. Можно, конечно было приобрести углеводороды и у американцев (тот самый СПГ, что с молекулами свободы), но это слишком дорого, потому нужного количества у Штатов приобрести не удалось.



На всякий случай закупки российского газа во Дворце Монклоа, резиденции испанского правительства, сопроводили выражением негатива из серии "мы бы рады встать в гордую неприступную позу, но финансовое состояние не позволяет". Вице-президент испанского правительства и министр экологического перехода Тереза Рибера заявила в июле прошлого года, что ей "вообще не нравятся закупки российского газа". Функционер обратила внимание Брюсселя на то, что одним только противодействием европейских правительств остановить импорт СПГ из России не удастся, поскольку "юридически частные европейские компании имеют право приобрести этот углеводород в РФ, не спрашивая согласия у властей своих стран".



Правдивость слов Риберы подтверждают выкладки из отчета Global Witness,. Они свидетельствуют, что голландская фирма Shell и французская компания TotalEnergies, два ведущих импортера газа из РФ, на санкции, если они мешают их бизнесу, внимания не обращают. Европейский комиссар по энергетике Кадри Симсон в марте прошлого года попросила страны ЕС не покупать СПГ у России, но признала, что правовой базы, позволяющей навязать это, нет.



Из источников в испанском председательстве в Совете ЕС в минувшую среду в прессу утекла информация, что "Европа должна действовать единым кулаком, как и прежде, и избегать замены старых зависимостей другими, столь же опасными", поскольку "ограничение импорта СПГ из России возможно только тогда, когда будет соответствующее единогласное решение все членов ЕС".



Очень удобная формулировка. Выгодная всем. "Страны второго ряда" ЕС покупают продукт в количествах, с лихвой превосходящих их потребности. Зачем? Чтобы заработать на хранении газа и последующей перепродаже его грандам.



Вроде Франции и Германии, которым как-то некрасиво проявлять себя "нарушителями конвенции", то есть государствами, призывающими на словах к отказу от ведения дел с Россией, но на деле вынужденными приобретать российское сырье. Напомним, что сразу после начала СВО руководство Евросоюза объявило о том, что альянс полностью откажется от импорта "кремлевского газа". Но не сейчас, а к 2027 году. А пока…



Как говорится, ничего личного, только бизнес. В испанской El Pais не сомневаются, что, как их страна, так и Бельгия (в особенности), работают не только на себя: "Бельгия и Испания – исключительно удобные территории ЕС для торговых операций, благодаря развитой портовой инфраструктуре, наличию внушительных складских мощностей, оборудования для регазификации СПГ и благоприятных погодных условий".



А бельгийская министр энергетики Тине Ван дер Стратен в интервью британской Financial Times проговорилась, что "из всего закупленного Бельгией российского СПГ только 2,8% ушло на нужды страны, а остальное проследовало или проследует транзитом в Германию, Нидерланды и другие государства ЕС". Два ведущих порта Бельгии – Зебрюгге и Антверпен обслуживают 18 европейских национальных рынков, подчеркивает британская The Guardian.



Немцев можно понять: несмотря на все усилия "министра развала экономики Германии" (так его назвала сопредседатель партии "Альтенатива для Германии" Алис Вайдель) Роберта Хабека по деиндустриализации страны, ее промышленность активно сопротивляется и рассчитывает выжить на родине и не переезжать в США. И, в общем-то, 27-й год еще далеко, многое может поменяться к тому времени, так что нет смысла торопиться сворачивать торговлю с русскими.



Хотя делать закупки лучше руками мелких членов ЕС, чтобы не портить свой имидж. Потому что, как отметил эксперт по ископаемому топливу Global Witness Джонатан Норонья-Гант, "деньги, которыми Европа оплачивает российский СПГ, – кровавые, ибо идут на поддержку русскими войны на Украине".



Так и вспоминается при прочтении этих фраз эпохальное "мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус". Тем более, что речь не о кактусе, а о жизненно важном энергетическом ресурсе.



"В январе текущего года Германия заявила, что она больше не зависит от России в плане поставок энергоносителей, договорившись с другими странами мира, добывающими ископаемое сырье, такими, как США и Норвегия", – напоминает The Guardian. Но удерживается от комментариев реально сложившейся ситуации, а именно факта головокружительного роста закупок именно российского газа. Не надо лишний раз наводить своего читателя на мысли, что Россия преуспевает в экономическом споре с Западом. Источник - vz.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1694294160





