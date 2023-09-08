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Хиджаб - можно, никаб - нельзя . Российский опыт"Хиджаб - можно, никаб - нельзя". Российский опыт
00:38 10.09.2023

"Хиджаб - можно, никаб - нельзя"
Анастасия Удальцова о недопустимости скрывать лицо в общественных местах

Анастасия Удальцова

В последние дни активизировались обсуждения: а можно ли в общественных местах носить никаб (традиционный женский головной убор, закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз)? Впрочем, ответ вполне очевиден: нельзя. Хиджаб - пожалуйста, никаб - ни в коем случае. И дело тут, разумеется, совсем не в религии, а в требованиях общественной, в частности - антитеррористической безопасности.

Головные уборы, маски и балаклавы, полностью закрывающие лицо, в общественных местах должны быть запрещены (исключение могут составлять только медицинские маски в период эпидемиологических ограничений и в иных случаях, связанных с объективными медицинскими показаниями). Сегодня, на фоне развития электронных технологий, возможность быстро и беспрепятственно идентифицировать личность гражданина становится залогом успешной работы правоохранительных органов.

Кроме того, в нашей недавней истории слишком много трагических страниц, связанных с террористической деятельностью религиозных экстремистов. Уверена, что вид закутанных с ног до головы в черное людей вызывает душевный дискомфорт, проще говоря - пугает тех, кто помнит "Норд-Ост" и другие трагедии рубежа веков. Уважая все религии народов России, мы не должны забывать, что живем в светском и демократическом государстве.

Напомню, что в данный момент ограничения на ношение масок и прочих средств маскировки существуют только по отношению к участникам митингов и шествий. Так, часть 4 статьи 6 Федерального Закона № 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" не позволяет участнику публичного мероприятия скрывать свое лицо, в том числе использовать маски, средства маскировки, иные предметы, специально предназначенные для затруднения установления личности; организатор митинга для соблюдения закона обязан требовать от участников не скрывать свои лица.

Как депутат Государственной Думы считаю, что действующее законодательство не вполне соответствует вызовам сегодняшнего дня в сфере обеспечения общественной безопасности. В ходе осенней сессии парламента буду работать над конкретными законодательными инициативами, направленными на ликвидацию существующих лакун.

Источник - СвободнаяПресса
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