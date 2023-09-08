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1991-й. Как стали независимыми страны Центральной Азии
00:53 10.09.2023

Пять стран региона Центральная Азия стали независимыми в 1991 году, одновременно с распадом Советского Союза.

Первым государством, принявшим Декларацию о государственной независимости, стал Кыргызстан. Это произошло 31 августа 1991 года. 1 сентября о своей независимости объявил Узбекистан, 9 сентября независимым стал Таджикистан, 27 октября теперь день независимости отмечают в Туркменистане, а 16 декабря – в Казахстане.

"Открытая Азия онлайн" решила вернуться в 1991-й и вспомнить, что тогда вообще происходило.

Кыргызстан

После того, как осенью 90-го Верховный Совет Кыргызстана выбрал президентом Аскара Акаева, в стране на некоторое время установилось двоевластие: рычаги управления государством постепенно переходили Акаеву от первого секретаря ЦК Компартии Киргизии Абсамата Масалиева. В апреле Масалиев подал в отставку.

После поражения ГКЧП в Москве в противостояние с Акаевым вступила консервативная часть местной Компартии. Президент назвал действия ГКЧП попыткой переворота. Вскоре Коммунистическая партия была запрещена, хотя позже ее сторонники создали оргкомитет по ее восстановлению.

31 августа в Кыргызстане была принята Декларация независимости. 12 октября в стране прошли первые президентские выборы, правда, на безальтернативной основе - Аскар Акаев получил более 95 процентов голосов.

Узбекистан

1991-й в Узбекистане был объявлен годом Алишера Навои - в честь 550-летия поэта. В конце марта в Ташкенте отменили советское декретное время - стрелки часов перевели на час назад. Теперь время в узбекской столице стало опережать московское летом на один час, а зимой - на два.

В июне в Ташкенте прошла встреча предпринимателей мира - более 300 бизнесменов из 54 стран приняли в ней участие. В середине августа в городе встречались президенты центральноазиатских республик.

31 августа Верховный Совет республики провозгласил независимость Узбекистана. Но День независимости узбеки стали праздновать 1 сентября. В тот же год главную площадь Ташкента - площадь Ленина - переименовали в "Мустакиллик" (узб. "независимость").

В ноябре Верховный совет принял современную версию флага Узбекистана. А 29 декабря прошел референдум о независимости республики - более 98 процентов голосов было отдано за нее. В тот же день в стране прошли и президентские выборы. Ислам Каримов, фактически управлявший республикой с 1989 года, победил на них, получив более 87 процентов голосов.

Его единственный соперник - Мухаммад Салих - по официальным данным, получил 12,5 процентов. Немногим ранее радио Узбекистана сообщало о 33 процентах голосов в его пользу.

Таджикистан

Руководство Таджикистана поддержало путч в Москве, поэтому после его провала первый президент страны Кахор Махкамов был вынужден уйти в отставку. 9 сентября Верховный Совет республики принял постановление о независимости Таджикистана.

На ноябрь были назначены президентские выборы; местные коммунисты не хотели мириться с потерей власти. 21 сентября несколько тысяч человек собрались на площади Ленина в Душанбе. Они хотели предотвратить возвращение коммунистов к власти, требовали честных выборов и встречи с председателем Верховного Совета.

После того, как диалог с ним не состоялся, митингующие свалили 19-метровый памятник Ленину. Через пару дней оппозиционеры разбили здесь палаточный городок.

В конце сентября Горбачев послал в Таджикистан группу во главе с Анатолием Собчаком, которая должна была убедить коммунистов и оппозиционеров прийти к компромиссу и начать подготовку к выборам. Кстати, среди гостей из центра был и тогдашний помощник Собчака - Владимир Путин.

В итоге своим кандидатом оппозиционеры назвали кинорежиссера Давлата Худоназарова. Кандидатом от коммунистов стал Рахмон Набиев, который и победил на президентских выборах 24 ноября, набрав почти 57 процентов голосов. Его соперник получил чуть более 30 процентов. Оппозиция обвинила власть в фальсификации выборов.

Туркменистан

Туркменистан объявил о независимости одним из последних среди союзных республик - 27 октября. Об этом объявил Верховный Совет страны. Днем ранее там был проведен референдум о независимости - чуть более 94 процентов принявших в нем участие проголосовали "за".

Сапармурат Ниязов к тому моменту уже считался президентом Туркменистана. Он был объявлен им годом ранее - еще до того, как понятие "президент" появилось в Конституции страны. Кроме этого, в 1991 году Ниязов оставался первым секретарем ЦК Компартии Туркменистана и стал главой правительства республики.

Казахстан

29 августа в Казахстане был закрыт Семипалатинский ядерный полигон. Большую роль в этом сыграл писатель Олжас Сулейменов, возглавлявший антиядерное движение. Пострадавшими от испытаний на полигоне признаны 1 323 000 человек.

Первый казахский космонавт Токтар Аубакиров полетел в космос второго октября - он пробыл на орбите почти восемь суток. Аубакиров к тому времени уже был Героем ССР, а повторное награждение этим званием было отменено в 1988 году. За свой полет космонавт получил орден Октябрьской революции.

Первые президентские выборы в Казахстане были безальтернативными - они прошли 1 декабря. За кандидатуру Нурсултана Назарбаева проголосовало 98,8 процента пришедших на них.

16 декабря Казахстан последним из союзных республик объявил о своей независимости. Назарбаев подписал соответствующий конституционный закон.

В мире

1991 год из-за распада Советского Союза считается годом окончания Холодной войны - противостояния СССР и США, начавшегося в 1946 году.

Заканчивается война в Персидском заливе, которую международная коалиция во главе с США вела в Ираке с 1990 года. Ее причиной стала оккупация Ираком Кувейта. После действий коалиции с обширным применением авиации иракцы вывели оттуда свои войска. Советский Союз, уже находящийся на пороге распада, впервые поддержал США в подобной операции.

Начинается распад Югославии - в ней происходит ряд межнациональных конфликтов между албанцами, боснийцами и хорватами. Они затянутся вплоть до 2001 года и станут самой кровопролитной войной в Европе после Второй мировой.

Источник - Азия-Плюс
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1694296380


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