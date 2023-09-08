Схватка "азиатских тигров": США ждут момента, когда можно будет снять свой флот с якорей, - СП

00:55 10.09.2023 Схватка "азиатских тигров": США ждут момента, когда можно будет снять свой флот с якорей

На пути мирового "ядерного цунами" осталась последняя старая скала



Андрей Захарченко

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Александр Бартош

Игорь Николайчук



В последние несколько месяцев Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) все чаще оказывается в зоне крайне пристального внимания наших политиков высшего эшелона.



В середине июля начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков заметил, что США развернули в АТР крупнейшую группировку в 400 тысяч штыков при 1-ой тысяче самолетов и 130 кораблях, при этом ведя работу по намеренному противопоставлению стран региона России и Китаю. Кстати, ровно в то же время параллельно с этим заявлением министр обороны РФ Сергей Шойгу высказал уверенность, что новейшие разработки российской оборонной промышленности "найдут практическую в национальных вооруженных силах" Вьетнама, который был и остается надежным союзником России.



Затем, в последней декаде августа, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев особо подчеркнул: Япония, предпочитающая теперь не вспоминать, кто именно сбросил атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, готова принять участие в планах Пентагона развернуть в Азии крылатые ракеты средней и меньшей дальности, а США ради сохранения гегемонии бесцеремонно приближают свою военную инфраструктуру в АТР к границам России и Китая.



3 сентября, в годовщину победы над Японией и окончания Второй мировой войны, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сделал ряд довольно жестких заявлений в адрес Токио. В частности, он назвал прискорбным тот факт, что японские власти снова взяли курс на милитаризацию, активно расширяя при поддержке американских кураторов военную инфраструктуру, закупая иностранное наступательное вооружение и отменяя ограничения на так называемые Силы самообороны и военные операции за рубежом.



5 сентября российские СМИ со ссылкой на источники, близкие к полпредству в ДФО, сообщили, что президент России Владимир Путин может посетить Дальний Восток в дни проведения там Восточного экономического форума, и на это время у него запланированы некие "деловые встречи". Тогда же американские СМИ со ссылкой на осведомленные источники, в свою очередь, взорвались сообщениями, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын планирует посетить Россию в сентябре, чтобы встретиться с Владимиром Путиным.



Уж не идет ли речь о подготовке к полномасштабным военным действиям с участием России в этом регионе?



Ведь не просто так замглавы МИД РФ Сергей Рябков 7 сентября на семинаре "Укрепление режима ядерного нераспространения" в Бишкеке предупредил собравшихся, что накопленный конфликтный потенциал между ядерными державами уже привел к крайне острому кризису в Евроатлантике, а сейчас имеет все шансы перерасти в их открытую военную конфронтацию Азиатско-Тихоокеанском регионе.



У российских дипломатов такого уровня, в отличие от западных, не принято бросаться столь тревожными предупреждениями направо и налево просто "ради красного словца".



- Несерьезных заявлений наши дипломаты, да еще в такой напряженной мировой обстановке, действительно, не делают, - отметил военный дипломат, член-корреспондент российской Академии военных наук Александр Бартош. - Поэтому к заявлению Сергея Рябкова следует относиться со всей серьезностью и воспринимать его как предупреждение о намерениях США, во-первых, по наращиванию своей военной силы в АТР, во-вторых, по наращиванию провокация в отношении Северной Кореи, а также против Китая и России. Американцы уже давно втянули в это дело Японию и Южную Корею и продолжают активнейшим образом эксплуатировать их возможности в данных направлениях.



Китайское руководство уже неоднократно предупреждало, что оно не просто внимательно наблюдает за действиями США в этом регионе, но и принимает соответствующие меры по противодействию этой возможной угрозе. Так что замглавы нашего МИДа весьма своевременно сделал такое заявление.



"СП": Не потому ли министр обороны РФ Сергей Шойгу еще в июле, во время встречи с министром обороны Вьетнама Фан Ван Зянгом на полях XI Московской конференции по международной безопасности выражал уверенность, что новейшие разработки российской оборонной промышленности "найдут практическую реализацию в национальных вооруженных силах" Вьетнама, который был и остается надежным союзником России в АТР? И не с этими ли угрозами связан намечающийся визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию? Идет работа по созданию военного блока, способного уравновесить усилия США?



- Лично я бы не стал называть действия по развитию стратегического партнерства между Россией и Северной Кореей, а также другими странами региона, каким-то "ядерным партнерством". Оно здесь далеко не ведущий фактор. Сверхзадача России - превратить АТР не в "зону войны", а в "зону мира", и в содружестве с другими государствами нейтрализовывать крайне агрессивные поползновения США по наращиванию напряженности АТР.



"СП": То есть, образно выражаясь, "день Д" еще не наступил, и у нас сохраняется шанс урегулировать растущую напряженность у пределов нашего Дальнего Востока мирным путем?



- Сейчас идет мировая гибридная война, которая предусматривает целый комплекс действий в политической, технологической, экономической и военной сферах, в том числе и в сфере информационного противостояния. То, что Россия делает совершенно четкие шаги по переориентации своей внешней политики на Восток на фоне того, что наши отношения с Западом упали практически на дно, - вполне естественно. И в эту канву прекрасно укладываются все контакты первых лиц России, Китая и КНДР в целях координации своих политических и экономических шагов, которые, надо сказать, вполне назрели.



"СП": Если не предпринимать этих шагов, что будет? Из любой искры, фигурально выражаясь, может разгореться бушующее пламя очередного мирового конфликта?



- Помимо Украины и Балканского полуострова, этаких "пороховых бочек", созданных стараниями США и НАТО, Азиатско-Тихоокеанский регион тоже может полыхнуть в любой момент. Я не исключаю, вполне может быть спровоцирован некий инцидент, который послужит катализатором крайне опасных для всего человечества событий. Для разрядки обстановки необходимы крайне серьезные идеологические усилия абсолютно всех заинтересованных сторон. Только такой путь позволит избежать никому не нужной прямой конфронтации.



"СП": В том-то и дело, что для этого нужны усилия абсолютно всех сторон. Но, как мы пока видим, если, например, Россия настроена мирно, то о США, Японии или Южной Корее такого сказать нельзя. Неужели это значит, что конфликта не избежать?



- Обратите внимание, не ядерного конфликта, а конфликта между ядерными державами, а это далеко не одно и то же, - подчеркнул независимый эксперт по информационной безопасности и информационным войнам Игорь Николайчук. - В свое время между СССР и Китаем, например, возникал конфликт по поводу острова Даманский в 1969 году. Обе стороны были ядерными державами, но никто не тянулся к "красной кнопке".



Так что я не думаю, что северные корейцы политически накрутят себя до того, чтобы реально убивать ядерными бомбами своих братьев-южан, практически уничтожать самих себя. Также я не думаю, что, в свою очередь, китайцы вдруг могут начать бомбардировать своих этнических братьев атомными снарядами. Такое невозможно себе представить, равно как и то, что когда-нибудь славяне будут выжигать славян в зоне СВО тактическими ядерными боеголовками.



"СП": Так как же понимать заявление Сергея Рябкова? Неужели просто "жути нагнал", как говорится?



- Тему возможности применения ядерного оружия и вообще краха мировой системы ядерной безопасности сегодня, по сравнению с "нулевыми" годами, не говоря уже о периоде холодной войны, сегодня можно считать обычной будничной риторикой российских дипломатов. Однако мир все еще предохраняет от ядерно-информационного безумия российско-американский договор о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ).



Это, образно выражаясь, в принципе последняя скала, последняя точка опоры, на которой пока еще балансирует международная безопасность, однако она все еще не растеряла своей надежности. И благодарить за это надо не только наше руководства, придерживающееся разумной политики по этому вопросу, но и "трезвые головы" в Белом доме. В том числе, по моему мнению, - самого нынешнего президента США Джо Байдена, который в свое время приложил очень много усилий для заключения этого договора в принципе. Сколь бы рьяно он не защищал сейчас ЛГБТ-сообщество или пресловутые "принципы свободной демократии в мире", следует отдать ему должное - "сонный Джо" прекрасно понимает, как важно сохранять ядерную стабильность в мире.



А Сергей Рябков, подчеркну еще раз, заявил не о высокой вероятности именно ядерного конфликта, а о высокой вероятности конфликта между ядерными державами. Что это значит?



Начнем с того, что в принципе ядерных держав как таковых в Азиатско-Тихоокеанском регионе всего две, не считая России - США и Китай, ядерный потенциал КНДР настолько мал, что носит, на мой взгляд, исключительно внутренний пропагандистский характер, так что его в расчет брать не стоит. То есть с точки зрения замглавы нашего МИДа речь, скорее, идет о том, что в АТР возможно столкновение США и Китая, причем не прямое военное столкновение, а резкий взлет напряженности по "тайваньскому вопросу".



То есть американцы, по всей видимости, пришли к выводу, что, во-первых, Украина исчерпала свой "конфликтный" потенциал, и ей достаточно будет подбросить еще пару "военных косточек" в виде истребителей да снарядов с ураном для проформы, и все. А, во-вторых, что главным геополитическим противником Вашингтона является не Москва, а все-таки а Пекин, армия которого еще не показала себя в деле и воспринимается стратегами Пентагона как заведомо уступающая американской.



"СП": Что же может представлять собой пока еще гипотетический подобный военный конфликт?



- Я полагаю, если возникнет в этом необходимость, Конгресс США без сучка и задоринки одобрит применение американских вооруженных сил в АТР против Китая в составе какой-нибудь коалиции с Австралией или Японией. Но это не значит, что американская пехота сразу же ринется высаживаться на Тайвань и уж тем более десантироваться на побережье Китая. Это означает, скорее всего, что американский флот просто будет противопоставлен китайскому в этих водах. Дойдет ли дело до нанесения взаимных артиллерийских ударов - я сильно сомневаюсь. Никому в мире не нужно, чтобы две ядерных страны действительно воевали между собой.



По этому поводу могут возбудиться разве что какие-нибудь ученые-футурологи, основным занятием которых является перевод стрелок гипотетических "часов Судного дня" поближе или подальше к условной "ядерной полуночи", которая знаменует собой наступление ядерного "мирового Апокалипсиса".



Предполагаю, что так оно и произойдет после высказываний Сергея Рябкова - стрелки таки передвинут поближе к 12. Этим может все и кончится.



В Китае много своих "трезвых голов", а США не могут не понимать, что прямые удары по Китаю будут означать моментальный конец всех стратегических американских производств, а их в Китае множество. Да и потом, абсолютно никто в мире не готов отправлять весь мир в ядерное пекло из-за вымирающей Украины или Тайваня, население которого и без участия в конфликтах стремительно сокращается по причине самой низкой в мире рождаемости. Звучащие из уст больших политиков фигуры речи, содержащие ядерные угрозы, стоит, на мой взгляд, воспринимать скорее как попытки политического маневрирования, нежели как реальную острую опасность. Источник - СвободнаяПресса

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