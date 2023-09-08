Линия фронта: Русская пехота и танки ждут часа для атаки

00:58 10.09.2023

Украинские диверсанты на Днепре пытаются оттянуть российские подразделения с Запорожья



Константин Ольшанский



На южном фланге фронта продолжается контрбатарейная борьба. Наши бьют по украинской "арте", тыловым подразделениям, центрам управления БПЛА.



На правом берегу Днепра российская артиллерия уничтожила два крупных склада боеприпасов: в районе Михайловки 121-й бригады территориальной обороны, а под Тягинкой - 106-й бригады теробороны.



В районе села Понятовка и Корабельном районе Херсона были минометные расчеты, говорит начальника пресс-центра группировки "Днепр" Роман Кодрян. Под Отрадокаменкой был пункт управления беспилотниками: отсюда дроны запускают в сторону Новой Каховки и, в частности, Каховской ГЭС. Украинские дроны с правого берега Днепра долетали до Новой Маячки и Новоукраинки (в районе Энергодара).



Артиллерия ВСУ рассредоточена от Казацкого на севере до Белозерки на юге. Уничтожили здесь множество тяжелой техники: гаубицы "Мста-Б", 2С1 "Гвоздика" и Д-30, а заодно американские буксируемые орудия М777



Диверсионно-разведывательные группы ВСУ пытались высадиться на острове Борщевом и Белогрудом, в южной части острова Мелкий, в районе населенных пунктов Садовое и Казачьи Лагеря. Быстроходные лодки топят гаубичным и минометным огнем с левого берега Днепра и с помощью дронов.



Остров Переяславский (Казацкий), например, ВСУ пытались занять 7 сентября. Диверсанты были из 131-го отдельного разведывательного батальона ВСУ - это одно из оставшихся боеспособных подразделений военной разведки Украины. Разведчики пытались создать плацдарм, с которого можно наносить удары по Новой Каховке, но были уничтожены.



OSW: после освобождения Купянска и Красного Лимана российские части понадобятся на Запорожье



Украинские диверсии на Днепре - неудачные попытки отвлечь российские подразделения от обороны на важнейшем Запорожском направлении. Украинцы применяют подобную тактику на Купянском и Краснолиманском направлениях, пишет польский Центр восточноевропейских исследований (OSW).



На границе Харьковской области и ЛНР украинцы сконцентрировали беспрецедентно большое количество подразделений, чтобы замедлить продвижение российских войск. Боевые действия в основном сосредоточены в районе к северо-востоку от Купянска и российского плацдарма на западном берегу реки Жеребец, в районе Новоегоровки.



Российская наступательная операция на границе Харьковской области, ЛНР и ДНР продолжается уже почти два месяца, и нацелена на прорыв украинской обороны. Первоначально главной целью российских войск было оттеснение украинцев по всей длине реки Оскол (сейчас российские войска контролируют только 30-километровый участок восточного берега реки, идущий от госграницы до района Купянска).



Смещение линии соприкосновения на запад, чтобы укрепить ее естественными препятствиями (рек Оскол и Северский Донец), позволило бы группировке "Север" перейти к обороне и перебросить часть своих сил на более важные участки фронта. В первую очередь на Южно-Донецкое и Запорожское тактические направления.



OSW пишет, что в настоящее время переброска части войск, занятых на обороне Кременной и освобождении Купянска и Красного Лимана, была бы тактически неверной задачей. И, кроме того, рискованной и сложной с точки зрения логистики.



Что касается украинцев, то, несмотря на значительные потери, оборона ВСУ на Купянском и Краснолиманском тактических направлениях пока держится. И это сковывает часть российских сил.



The Washington Post: украинская оборона под Купянском и Красным Лиманом может вот-вот обрушиться



Даже несмотря на то, что российские подразделения заняты на Купянском и Краснолиманском направлениях, резервов на Запорожском и Херсонском направлениях достаточно. Об этом говорит замедление украинского продвижения.



OSW пишет про снижение украинской боевой активности в зоне обороны 5-й и 36-й армий России к югу от Великой Новоселки. Украинцы больше неспособны проводить никаких крупных наступательных операций вдоль реки Мокрые Ялы, лишь несколько точечных атак на фланги российской группировки. Естественно, ВСУ не получили никакого преимущества в ходе таких боестолкновений.



Дэвид Петреус, влиятельный генерал в отставке и бывший глава Центрального командования США, заявил в интервью CNN, что ВСУ по-прежнему испытывают недостаток средств ПВО, авиации и средств дальнобойной артиллерии.



- Были очень слабые надежды на то, что с западными танками, БМП и другими системами вооружений они смогут проводить общевойсковые операции, которые смогут пробить российскую оборону. Но это было до того, как мы все узнали о глубине этой обороны, о ее изощренности, - говорит Петреус.



Генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов и самый высокопоставленный военный офицер США, также вынужден признать: украинский "контрнаступ" идет значительно медленнее, чем предполагали американцы. А также значительно медленнее, чем российское наступление на границе Харьковской области, ЛНР и ДНР.



В колонке для издания The Washington Post военный эксперт Американского института предпринимательства Фредерик Каган пишет, что украинская операция оказалась "очень кровавой и медленной". А вот Россия, напротив, уже подошла к точке обрушения украинской обороны на Краснолиманском и Купянском направлениях. Эта оборона значительно слабее, чем российская на Запорожье: она не эшелонирована и создавалась спешно (в отличие от "линии Суровикина", которая выстраивалась 9−10 месяцев).



- Даже кажущаяся сильной оборона [украинцев] может внезапно рухнуть, а наступление еще может удивить критиков, - пишет Фредерик Каган.