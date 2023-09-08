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За полгода переводы от мигрантов в Киргизию упали на треть. И могут сократиться еще
07:56 10.09.2023

9, 09 сентября 2023, Бишкек - , Татьяна КУДРЯВЦЕВА

За шесть месяцев 2023 года чистый приток денежных переводов физических лиц, осуществляемых через системы переводов, сократился на 33,2 процента. Такие данные приводит Национальный банк.

При этом валовый приток денежных переводов снизился на 40,5 процента при значительном сокращении темпов оттока. Кроме того, существуют риски дальнейшего снижения объема поступающих денежных переводов, что может привести к сужению потребительского спроса.

"Фактические данные послужили основанием для актуализации прогноза по чистому притоку текущих трансфертов. Согласно обновленному прогнозу, снижение чистого притока частных трансфертов составит 6,1 процента. Ожидается значительное сокращение по притоку официальных трансфертов по сравнению с уровнем прошлого года", - отметили также в Нацбанке.

Источник - 24.kg
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