Американская трагедия – 2023: нищие, наркоманы, пираты…, - В.Прохватилов

Преступность в США – маркер экономического неблагополучия, нарастающего снизу



Согласно недавнему исследованию финансовой компании LendingClub, инфляция, ставки по ипотечным кредитам выше 7% и процентная ставка по кредитным картам свыше 20% привели к обеднению населения США в 2023 году.



"В июле 2023 года 61% потребителей в США это на 2 процентных пункта выше, чем в июле 2022 года живут от зарплаты до зарплаты. В целом в июле 2023 года о прожиточном минимуме от зарплаты до зарплаты сообщило больше потребителей всех категорий дохода, чем в прошлом году", – рассказала FOX Business Алия Дудум, эксперт по деньгам в LendingClub.



Положение работников с низкими доходами особенно тяжелое. Тот же опрос показал, что на данный момент около 80% тех, кто зарабатывает менее $50 тысяч в год, живут в режиме затягивания поясов.



Сейчас 78% потребителей, зарабатывающих менее 50 000 долларов в год, и 65% из тех, кто зарабатывает от 50 000 до 100 000 долларов, в июле жили от зарплаты до зарплаты, что в обоих случаях больше, чем год назад, выяснил LendingClub. Из тех, кто зарабатывает 100 000 долларов и более, только 44% сообщили, что живут без возможности отложить деньги.



"Американские домохозяйства, испытывающие финансовые трудности, все чаще обращаются к займам, чтобы свести концы с концами, и это подняло уровень долга до беспрецедентных высот", – пишет известный экономист Майк Снайдер.



Общий долг домохозяйств вырос до нового максимума во втором квартале 2023 года, достигнув 17,06 трлн долл., при этом задолженность по кредитным картам резервного банка Нью-Йорка превысила 1 трлн. долл. Поскольку процентные ставки остаются высокими, расходы на жилье и автомобили продолжают расти, а выплаты по студенческим кредитам возобновляются, сумма долга может возрасти, как считают экономисты, опрошенные The Daily Caller News Foundation.



"Сумма непогашенного долга и, в частности, превышение отметки в $1 трлн является значительной и вызывает беспокойство", - отметил аналитик Американского института экономических исследований Питер Эрл.



Capital One, одна из крупнейших в стране компаний по кредитованию физических лиц, с апреля выражает обеспокоенность по поводу просрочек по кредитным картам.



Показатели просрочек также растут в компаниях Discover и Bread Financial. Темпы роста просрочек по кредитам особенно высоки среди американцев в возрасте от 18 до 29 лет.



"Сегодня уровень личных сбережений составляет 4,6%, что намного ниже среднего показателя до пандемии, составлявшего 7,3%. Уровень личных сбережений был ниже среднего уровня до пандемии с зимы 2021 года, когда инфляция начала расти. Поскольку домохозяйства в значительной степени потратили свои сбережения, некоторые из них залезли в преисподнюю, занимая кредитные карты, чтобы свести концы с концами", – пишет NewYork Post.



"Рост просрочек и невозвратов является симптомом трудных решений, которые этим домохозяйствам приходится принимать прямо сейчас – оплачивать ли счета по кредитным картам, арендную плату или покупать продукты", – сказал The Washington Post главный экономист Moody's Analytics Марк Занди.



"Людям не нравится совершать дефолты или просрочки по кредитным картам – это заставляет нервничать и чувствовать себя несчастными", – отметил управляющий директор по розничной торговле аналитической компании GlobalData Нил Сондерс.



Оказавшись перед выбором оплачивать взятые кредиты или покупать продукты питания, отчаявшиеся американцы стали просто воровать. И не только еду.



По сообщению The Wahington Post, сеть супермаркетов Giant Food объявила, что масштабы магазинных краж столь дикие, что они будут прятать от покупателей в Вашингтоне брендовые товары таких производителей, как Tide или Colgate. Конкретные категории товаров не названы, но можно предположить, что это зубная паста и стиральный порошок. Сама сеть объясняет столь неординарный шаг единственным шансом избежать закрытия, так как кражи приняли "беспрецедентный характер".



О скачке краж сообщают и другие торговые сети.



"Это всего лишь вопрос времени, когда мы увидим вооруженную охрану в продуктовых магазинах и на грузовиках с едой по всей Америке. Отчаявшиеся люди совершают отчаянные поступки, и прямо сейчас мы видим, как происходят абсолютно безумные вещи", – пишет Майк Снайдер, имея в виду "чрезвычайно шокирующий инцидент, произошедший средь бела дня в магазине Home Depot в Калифорнии, когда семеро мужчин в масках ворвались в магазин, на глазах у шокированных продавцов и покупателей загрузили две тележки дорогими товарами на сумму в пять тысяч долларов и спокойно удалились.



Торговые сети в Калифорнии подвергаются безудержным кражам, чему способствует "политика демократов, позволяющая преступникам постоянно совершать повторные преступления, не опасаясь последствий", – пишет Daily Mail.



Неконтролируемые грабежи в Сан-Франциско привели к закрытию по меньшей мере 96 розничных магазинов в центре города. Множество крупных сетей, в том числе Whole Foods, Brooks Brothers и Office Depot, просто закрыли магазины. Элитный ретейлер Nordstrom сократил почти 400 рабочих мест, закрыв все свои магазины в Сан-Франциско на фоне роста преступности и экономического спада в городе. Семейный хозяйственный магазин в Сан-Франциско потерял ошеломляющую сумму в 700 000 долларов за один год из-за "организованной кражи в магазине".



Остальные магазины, такие как Target, вынуждены запирать весь свой товар за стеклом, чтобы отпугнуть магазинных воров, которые совершают кражи каждые 10 минут. Многие продукты, включая шампунь, дезодорант, зубные щетки и продукты питания, теперь хранятся за стеклом или барьерами из плексигласа.



В США растет уровень и насильственных преступлений, пишет The Washington Times. Издание отмечает, что ухудшают криминогенную ситуацию такие экономические факторы, как инфляция. Полиция из-за нехватки кадров не в полной мере выполняет работу. Внимание уделяется лишь тяжким преступлениям, менее серьезные случаи нарушения закона зачастую игнорируются. По данным The Washington Times, в США увеличилось число грабежей, нападений, изнасилований. Рост преступности отмечается в Чикаго – на 41%, в Нью-Йорке – на 23%, в Лос-Анджелесе – на 8%. Соединенные Штаты возвращаются в криминальные 1990-е годы прошлого века, отмечает издание.



С января по июнь 2023 года угонов автотранспортных средств возросло на 33,5% по сравнению с первой половиной 2022 года. В первой половине 2023 года количество случаев домашнего насилия увеличилось на 0,3% в 11 городах по сравнению с первой половиной 2022 года. В первой половине 2023 года было на 24% больше убийств, чем в первой половине 2019 года, до введения карантинов.



Жители городов Окленд и Аламеда в Калифорнии столкнулись не только с тревожным ростом преступности, включая кражи и грабежи, но и с возрождением морского пиратства. На быстроходных катерах и гидроциклах пираты по ночам подруливают к лодкам и яхтам в гавани и грабят их. Крадется ценное оборудование, лодочные моторы, иногда угоняют и лодки.



Владельцы лодок и яхт, которые рассказали газете San Francisco Chronicle о шокирующем росте количества случаев подобного пиратства, назвав это возвращением "Дикого Запада".



"Это почти как если бы вы находились на корабле, а там пираты и нет правительства, которое могло бы нас защитить", – сказал Стив Макфессел.



"Мы все знаем, что от полиции не будет никакого толка", – заявил владелец лодки Джонатан ДеЛонг.



"Местные жители и полиция связывают грабежи лодок и яхт с ростом числа наркоманов и бездомных. Окленд и Сан-Франциско стали рассадниками бездомных, землей обетованной наркотика фентанила, – пишет Daily Mail. – Cюда приезжают наркотуристы ради безопасного и легкого доступа к любимым наркотикам, а также ради возможности воровать, чтобы поддерживать свои привычки, потому что здесь нет верховенства закона".



Готовы ли американцы к тому, что их ждет впереди, спрашивает Майк Снайдер, предупреждая, что страна движется к хаосу и насилию в духе блокбастера "Безумный Макс".



По сути, постапокалиптический кошмар в Америке уже разворачивается и процесс идет полным ходом. Источник - fondsk.ru

