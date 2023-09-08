Байден досрочно завершил участие в саммите G20 и улетел из Индии

13:42 10.09.2023

Президент США Джо Байден досрочно прекратил свое участие в саммите "большой двадцатки", который проходит в Индии, и улетел во Вьетнам. Об этом 10 сентября сообщает агентство Press Trust of India.



На кадрах, опубликованных агентством в соцсети X (бывш. Twiiter), можно увидеть, как Байден заходит в самолет.



"Президент США Джо Байден сегодня утром отбыл во Вьетнам после участия в саммите G20 в Дели", ― говорится в сообщении.



В связи с отъездом лидер Соединенных Штатов пропустил третью сессию G20, которая получила название "Одно будущее" (One future).



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Саммит G20 в Нью-Дели проходит 9–10 сентября в очном формате. В нем участвуют лидеры "двадцатки" и главы еще девяти стран, в числе которых Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур. Россию представляет министр иностранных дел Сергей Лавров.



9 сентября была согласована итоговая декларация по саммиту. Согласно ей, участники саммита условились укреплять продовольственную безопасность, а также осудили теракты на важных энергетических объектах в мире.



Однако впоследствии СМИ назвали декларацию ударом для западных стран, так как в ней отсутствует консенсус по поддержке Украины. Однако, как сообщалось накануне, руководители ряда стран группы не хотят быть причастны к данной геополитической ситуации. По этой причине президента Украины Владимира Зеленского не пригласили на саммит G20.