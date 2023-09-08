Альтернативный поставщик: Азербайджан наращивает экспорт голубого топлива в Европу

13:45 10.09.2023 Вытеснит ли Баку Россию с газового рынка ЕС



Ксения Логинова



Баку увеличил объемы поставок газа в Венгрию. К концу года в европейскую страну планируется перекачать 100 млн кубометров голубого топлива. Помимо этого Будапешт хочет закупить 50 млн кубометров газа для газохранилищ. На фоне снижения поставок энергоресурсов из России в Европу Азербайджан решил пересмотреть планы стратегического партнерства с государствами ЕС. Станет ли он прямым конкурентом Москвы на рынке, разбирались "Известия".



Больше, больше газа



"На встрече [в Будапеште] мой коллега Петер Сийярто сообщил, что азербайджанский газ уже начал поступать в Венгрию. В наших планах - увеличение объема поставок", - заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов по итогам визита в венгерскую столицу.



Таким образом, пять стран Евросоюза уже получают азербайджанский газ. Среди них Болгария, Венгрия, Греция, Италия и Румыния. Некоторые другие государства ЕС также выразили заинтересованность в закупке газа у Баку.



В апреле энергетические компании из Азербайджана, Болгарии, Венгрии, Словакии и Румынии подписали соглашение "Кольцо солидарности" для того, чтобы использовать внутренние европейские газовые интерконнекторы для увеличения объемов поступления каспийского газа через Южный газовый коридор.



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Во время визита Байрамова в венгерскую столицу в Будапеште оказался еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Вархели. По итогам переговоров чиновник из Брюсселя заявил о желании ЕС развивать сотрудничество с Баку с помощью стратегических энергетических и транспортных проектов.



По словам главы азербайджанского МИДа, через четыре года ЕС ожидает получать от Баку 20 млрд кубометров газа. "Нынешняя динамика позволяет нам взять эту планку", - заявил министр иностранных дел. В 2021 году Азербайджан поставил Евросоюзу 8 млрд кубометров, на следующий год - на 3,4 млрд кубометров больше, в 2023 году эта цифра увеличится еще на 1,1 млрд кубометров.



В свою очередь его венгерский коллега подчеркнул, что ранее Брюссель критиковал Будапешт за то, что венгерские власти выбрали переориентацию на восток. "Сегодня уже почти все руководство Евросоюза регулярно посещает Баку", - заявил он.



На фоне снижения поставок нефти и газа из России в Европу Азербайджан решил пересмотреть свои планы энергетического партнерства со странами ЕС. Согласно данным Евростата, доля нефти, которую Евросоюз покупает у РФ, снизилась с 29 до 2%, а газа - с 38 до 13%. При этом на европейском рынке увеличились доли поставок газа из Алжира, Британии и Норвегии.



Также увеличил объемы каспийского газа в государства ЕС через Южный газовый коридор и Азербайджан.



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Стратегическое партнерство



Из всех стран Евросоюза наиболее тесно Баку взаимодействует с Будапештом. Азербайджан и Венгрия называют свои отношения стратегическим партнерством. В 2014 и 2023 годах страны подписали декларации о сотрудничестве.



В конце августа Будапешт заключил договор с Баку о хранении 50 млн кубометров азербайджанского газа в своих резервуарах. При этом, как отметил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, поставка в хранилища уже началась.



"Мы уже давно, более десяти лет выстраиваем сотрудничество с Азербайджаном. Сейчас появился договор, согласно которому в IV квартале этого года мы закупим у Азербайджана 100 млн кубометров газа", - пояснил он.



В долгосрочной перспективе планируют увеличить объем поставок вначале до 1 млрд кубометров, а потом и до 2 млрд кубометров в год.



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Диверсификация, а не отказ



Будапешт, помимо увеличения импорта газа из Азербайджана, заинтересован в росте поставок СПГ в Венгрию через терминал в хорватском городе Крке и разработке газового месторождения в Румынии. Помимо этого венгерские власти рассматривают возможность импорта нефти из Эквадора, в случае если сухопутный транзит российской нефти через Украину будет невозможен.



Одновременно с этим идут переговоры с властями Катара о поставках сжиженного природного газа в Венгрию через три года, а также с представителями Омана о возможном начале импорта нефти и природного газа.



Впрочем, как пояснили в Будапеште, соглашения со странами Персидского залива вовсе не означают отказа от поставок из России, а направлены на их диверсификацию.



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Переориентация на Баку



Как пояснил в беседе с "Известиями" доктор экономических наук, азербайджанский эксперт Ильгар Велизаде, Баку стал активным игроком на европейском газовом рынке после завершения строительства Южного газового коридора, который предусматривает поставки азербайджанского газа потребителям в Италии, а также странам Балканского полуострова.



- Эти поставки осуществляются начиная с 2021 года. В последние годы они увеличились. В этом заинтересованы балканские государства, страны Юго-Восточной Европы: Болгария, Румыния, Венгрия, Албания, Северная Македония, Греция, а также ряд других государств, которые сейчас активно выстраивают свою транспортную инфраструктуру, заточенную под получение азербайджанского газа, - пояснил эксперт.



Он отметил, что не так давно был построен интерконнектор Болгария – Греция, который позволяет транспортировать азербайджанский газ в Болгарию. Благодаря этому София получает 1 млн кубометров азербайджанского газа.



- В настоящее время идет строительство газопроводной инфраструктуры, которая позволяет соединить этот газовый интерконнектор Болгария – Греция с Румынией, Венгрией. По этим магистральным газопроводам азербайджанский газ будет доставляться в указанные страны. Есть проект "Кольцо солидарности", в котором участвует ряд балканских государств, включая также Сербию, Боснию и Герцеговину. Среди участников также фигурирует Словакия. Согласно этому проекту, азербайджанский газ также будет поступать в эти государства, - подытожил специалист.



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Не конкурент России



Заслуженный журналист Азербайджана, политолог Наир Алиев отметил, что Баку очень тесно сотрудничает как минимум с 15 странами Евросоюза в плане поставок энергоносителей. В первую очередь это страны Юго-Восточной Европы: Венгрия, Сербия, Италия, Албания.



- Между сторонами очень плотные отношения, постоянные визиты. Венгрия вообще занимает особое место, поскольку входит в качестве наблюдателя в Организацию тюркских государств. Это не тюркская страна, но при этом некоторые племена в Венгрии чувствуют свою причастность к тюркскому миру, в венгерском языке много тюркских слов, - рассказал собеседник издания.



Он подчеркнул, что для Будапешта очень важно сотрудничество в энергетической сфере на фоне диверсификации поставок.



- Замещается российский газ. Но замещается все-таки достаточно условно, поскольку полностью сделать это не получится. Азербайджан представляет дополнительный источник поставок газа. Баку на газовом рынке Европы играет свою роль, довольно заметную, но это не означает, что Азербайджан стал прямым конкурентом России, нет, - подчеркнул политолог.



Аналитик добавил, что страны хотят диверсифицировать поставщиков.



- Это выгодно и странам ЕС, и Азербайджану, поскольку сопровождается своего рода политической поддержкой от государств Европы, с которыми сотрудничает Баку. А это важно в условиях нынешнего нестабильного мира, - заключил эксперт в беседе с "Известиями". Источник - Известия

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