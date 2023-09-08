 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Самвел Шахраманян избран президентом Нагорного Карабаха
13:49 10.09.2023

CentralAsia (CA) - Парламент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) на специальном заседании сегодня, 9 сентября, избрал Самвела Шахраманяна президентом, сообщает "Коммерсант".



В закрытом голосовании участвовали 23 депутата, против проголосовал только один из них. Господин Шахраманян - единственный кандидат на пост президента НКР.

Из пяти фракций НКР своего кандидата выдвигала также "Единая Родина" - бывшего министра обороны республики Самвела Бабаяна. Его кандидатуру отклонили, поскольку он не предоставил документов о гражданстве НКР и пребывания на территории республики в течение последних десяти лет.

Самвел Шахраманян в 1990-х служил в армии обороны НКР, а в 2000-х работал в различных правительственных структурах республики. С 2023 был секретарем Совета безопасности, участвовал в переговорах о разблокировке Лачинского коридора. С августа занимал должность Госминистра.

Бывший лидер НКР Араик Арутюнян представил в парламент заявлении о своей отставке 31 августа. Этот пост он занимал с весны 2020 года. Арутюнян пояснил, что отношение Азербайджана к его биографии "сформировало ряд условий", которые препятствуют ведению гибкой политики. "Поражение в войне и последовавшие трудности существенно снизили доверие к властям, президенту",- сказал он.

Источник - centralasia.media
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