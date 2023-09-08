Седар назначил Туркмении новых прокуроров и судей

14:04 10.09.2023

На заседании Совбеза президент Туркменистана переназначил прокуроров и судей



Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов 6 сентября провел заседание Государственного совета безопасности по итогам его работы за восемь месяцев, сообщают "Хроники Туркменистана".



После отчет генерального прокурора Сердара Мяликгулыева о работе подведомственных органов глава государства подписал Указ о назначении и увольнении прокуроров:



• юрист 1-го класса Мейлис Атаев назначен прокурором Марыйского велаята (до этого занимал пост прокурора Куняургенчского этрапа Дашогузского велаята);



• юрист 1-го класса Сердар Апбеков – заместителем прокурора города Аркадага;



• юрист 1-го класса Медетмухаммет Рахманназаров – прокурором этрапа Кяризек города Аркадага;



• юрист 2-го класса Ымамберди Нурыев – прокурором этрапа Горджав города Аркадага;



• юрист 2-го класса Ровшен Байрамсахедов – прокурором Бюзмейинского этрапа Ашхабада;



• юрист 2-го класса Эзиз Агаев – прокурором Куняургенчского этрапа Дашогузского велаята;



• младший советник юстиции Мырат Мырадов – прокурором города Байрамали Марыйского велаята;



• советник юстиции Оразгелди Голбаев освобожден от должности прокурора Бюзмейинского этрапа города Ашхабад в связи с истечением срока полномочий;



• младший советник юстиции Неджеп Тайлыев освобожден от должности прокурора города Байрамали Марыйского велаята в связи с истечением срока полномочий.



После доклада председателя Верховного суда Бегенча Ходжамгулыева Сердар Берыдмухамедов подписал Указ о назначении и увольнении судей:



- Тавус Хандурдыева назначена судьей Верховного суда Туркменистана (занимала должность судьи Бабадайханского этрапского суда Ахалского велаята);



- Бабаджан Велмамедов – председателем Ахалского велаятского суда (занимал должность судьи Ахалского велаятского суда);



- Ахметяр Сапаров – судьей Ахалского велаятского суда и введен в состав Президиума этого суда(занимал должность судьи Туркменбашинского городского суда Балканского велаята);



- Гелдымурад Розыев – заместителем председателя Дашогузского велаятского суда;



- Гульджан Бабаназарова – судьей Лебапского велаятского суда;



- Овезмырат Довлетов – судьей Кяризекского этрапского суда города Аркадага (занимал должность судьи Копетдагского этрапского суда Ашхабада);



- Нургелди Байрыев – судьей Горджавского этрапского суда города Аркадага;



- Гурбандурды Аннаев – заместителем председателя Беркарарлыкского этрапского суда Ашхабада;



- Джемшит Хесенов – заместителем председателя Туркменбашинского городского суда Балканского велаята;



- Довлет Аловов – заместителем председателя Туркменабатского городского суда Лебапского велаята.