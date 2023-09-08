РосГенерал Суровикин ("Армагеддон Херсонский") возглавил координационный комитет СНГ по вопросам ПВО

14:17 10.09.2023

Бывший командующий Объединенной группировкой войск в зоне СВО Сергей Суровикин избран председателем координационного комитета СНГ по вопросам противо-воздушной обороны.



О кадровом назначении сообщает Совет министров обороны Содружества независимых государств. Уточняется, что за его кандидатуру проголосовали все представители совета.



EADaily напоминает, что генерал Суровикин исчез из информационного поля 24 июня 2023 года, когда он обратился к бойцам ЧВК "Вагнер" с призывом прекратить пригожинский мятеж. Несколько дней назад в интернете появилась фотография, на которой изображен генерал с супругой, гуляющий по Москве.



Ранее глава президиума "Офицеров России" Сергей Липовой сообщал журналистам, что Суровикин находится в распоряжении Минобороны России, "пока с администрацией президента согласовывают его новую должность и место службы".