"Откуда в степи березы?!" - Польшу завалили дешевой фанерой из Казахстана

14:19 10.09.2023

Польшу завалили дешевой фанерой, поступающей из Казахстана. Польские русофобы утверждают, что лесоматериал на самом деле из России.



Только во втором квартале текущего года экспорт березовой фанеры из Казахстана в Польшу увеличился почти на 100%, свидетельтствуют данные польского Главстата. Страной экспортером выступает Республики Казахстан. С аналогичным увеличением экспорта фанеры из Казахстана сталкиваются, в частности, Латвия и Литва. Польский портал "Мани.Пл" задается вопросом:



"Как возможно, что столько продукции поступает из страны, которая никогда не являлась лидером в этой сфере? Территория Казахстана - это преимущественно степи и пустыни. В этой стране почти нет лесов. Можно с уверенностью сказать, что фанера, которую мы получаем, поступает из России".

Фанеру приобретают компании, которые работают в строительном или мебельном секторе, прельщаясь "дешевой ценой с Востока". Издание отмечает, что из-за ценового демпинга польские производители фанеры не в состоянии конкурировать по цене и близки к банкротству.



"Проблема приобретает глобальный характер, а ситуация становится драматичной. Дешевой фанеры на рынке с каждым месяцем становится все больше и, к сожалению, есть компании, которые ее активно покупают. Все проигрывают. Из-за сложившейся ситуации многие компании уже закрылись",

- комментирует собеседник "Мани.Пл".

По данным ЕС, почти треть древесины на европейском рынке поступает из нелегальных рубок. Стоимость этой торговли, включающей также организованную преступность, может достигать 15 миллиардов евро в год.