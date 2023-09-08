Кровопролитные бои под Клещеевкой: 3 месяца наступления под Бахмутом обошлись ВСУ в 30 тысяч "двухсотых"

17:48 10.09.2023

Село на юге от Артемовска становится самым большим могильником украинской армии

Александр Ситников

Кровопролитные бои под Клещеевкой: 3 месяца наступления под Бахмутом обошлись ВСУ в 30 тысяч "двухсотых"



Под Артемовском идут ожесточенные бои, накал которых не уступает "Запорожской резне". С нашей стороны в ход идут ТОСы, чтобы остановить "мясные штурмы" ВСУ, генералы которых давно уже не считаются с потерями, лишь бы отчитаться о сотне пройденных метров. "Расчетами тяжелых огнеметных систем „Солнцепек" нанесено огневое поражение по скоплениям живой силы штурмовых подразделений 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Клещеевке и Малоильиновке", - говорится в сводке (по состоянию на 9 сентября) нашего Минобороны.



А тем временем враг рапортует о "некоторых" успехах к югу от Клещеевки. В частности, говорун Восточной группы самостийных войск Илья Евлаш рассказал о частичном контроле укровермахтом этого села. По его словам, за населенный пункт развернулось настоящее сражение, но самое сложное впереди - это "железка".



Его слова согласуются с информацией наших военкоров. Так, телеграм-канал "Рыбарь" сообщает об обстановке по состоянию на 14:00 9 сентября 2023 года следующее: "В Клещеевке идут столкновения. Подразделения ВС РФ удерживают северо-восточную окраину и пытаются контратаковать. До железнодорожного пути расстояние составляет около 400 метров".



По данным американского Института изучения войны (ISW), наступление ВСУ вокруг Артемовска продолжается, но экспертам ISW "еще предстоит наблюдать визуальное подтверждение того, что украинские силы захватили новые „квадратные метры", тем более появилась информация, что российские войска контратаковали с позиций на северо-восточной окраине Клещеевки и добились успехов в районе Орехово-Василевки". Таким образом, прямо сейчас, "Клещеевка и Андреевка являются оспариваемыми серыми зонами".



Обзор видео о боях под Артемовском показывает, что укровермахт задействовал РСЗО HIMARS для контрбатарейной борьбы, что свидетельствует о крайнем отчаянии захисников незалежностi. Это, по мнению тамошних правдорубов, "все равно, что микроскопом гвозди забивать".



А еще власовец-пропагандист Бутусов, сообщил, что Повітряні Сили України подняли в воздух два штурмовика Су-25, которые в кооперации с аэроразведкой 5-й ОДШБр якобы пытаются пробить брешь в нашей обороне (в районе Клещеевки). Насколько это правда, судить сложно. Но сам факт болтовни о лiтаках, которые, по словам спикера ВВС Украины Юрия Игната, почти не летают, может говорить об унынии в рядах самостийных солдат, которых перемалывает русская авиация. Им очень нужны новости, что небо тоже вроде бы оспаривается.



Параллельно "бутусов" (бандеровцы в презрении к его русской фамилии пишут ее с маленькой буквы) опубликовал "постапокалиптические жуткие кадры тотального разрушения (Клещеевки), в котором не осталось фактически ничего живого". Он также разразился речью-печалькой, что село не стоит той огромной цены, которую платят ВСУ.



"Айдаровец" * Евгений Дикий наехал на "бутусова" за его "пессимизм" и "радикальные суждения", списав их на "персональный депресняк" из-за того, что "многое видел и знает". Бандеровец предупредил русского дурня со "слава-украинскими" мозгами, что "неприятные новости, как минимум, не стоит озвучивать, ведь пессимизм - это первый шаг к поражению". Дескать, "информация о потерях очень угнетает психологически. И в этом смысле, действительно, лучше меньше знать о них".



О том, сколько мог потерять укровермахт на Артемовском направлении, рассказал наш военкор Марат Хайруллин: "Клещеевка. На этом направлении у ВСУ достаточно большая концентрация сил: на момент начала контрнаступления было примерно 110 тыс. бойцов, сейчас порядка 80 тыс. Непосредственно на саму Клещеевку они могут бросить сразу тысячи полторы. Этой ночью они тоже там пытались накапливаться, но их как обычно накрыли плотным огнем".



Конечно, кто-то скажет, что наши информационные бойцы могут преувеличивать потери врага. Но пессимизм "бутусова", который видел "мясорубку" в Бахмуте (во время штурма города "Вагнером") и гигантский могильник укро-солдат в Сухом Ставке (после форсирования реки Ингулец в конце прошлогоднего лета), подсказывает, что для самостийной армии на этом направлении все намного печальнее.



На чатах медбратьев ВСУ можно прочесть, что только каждый третий раненый сейчас выживает в перевалочных госпиталях после эвакуации из Клещеевки, Андреевки и других сел Бахмутского направления. Дело в том, что стало поступать намного больше "трехсотых" из-за возросшей точности нашей артиллерии. Кроме того, по линии западной военной помощи поступило много эвакуационных машин.



"Херои" и, по всей видимости, "бутусов" пришли к выводу, что пора заканчивать оборону неньки. Только в боях за пару сел под Артемовском ВСУ потеряли 30 тысяч своих бойцов, поэтому страшно представить, что будет, если захисники незалежностi попытаются взять что-то посерьезнее, например, небольшой город.



В частности, после возвращения из Украины влиятельный американский телеведущий Фарид Закария в колонке для "Вашингтон Пост" процитировал жовто-блакитного политика-анонима: "Всем нам, кто не участвовал в боевых действиях, легко отказаться от компромисса. Настоящий вопрос заключается в том, каково отношение солдат на поле боя и тех, кто вернулся. У них могут быть более тонкие позиции в вопросе заморозки конфликта".



Да, словоблуды из Рады - они такие, могут загнуть насчет "тонких позиций" ВСУшников. Но то, что такие настроения начинают проникать в Зе-команду, означает начало конца бандеровщины. Админы бригад ВСУ констатируют лютый депресняк у своих бойцов, которые стали смутно догадываться, что обещанной "перемоги" не будет, даже если битва будет вестись до последнего украинца.



Так, воюющий укро-правдоруб с ником @holodniyyar в спиче, посвященном боям за Клещеевку, написал: "Шел 4-й месяц наступа. Противник все так же силен, как и три месяца назад… Никакой гениальной тактики, хитрых охватов и обходов, искусства войны. Вся суть сводится к тупому выдавливанию противника с его позиций - ничего более". По его словам, ситуация доведена до такой степени, когда в иноСМИ все, что связано с Украиной, зачастую иллюстрируется "кадрами выстрелов в воздух нашей похоронной командой при церемонии очередного военного захоронения".



* "Айдар" признан в России экстремистской организацией, его деятельность на территории и нашей страны запрещена