На довыборах в КырПарламент от Бишкекского округа № 26 побеждает Кубанычбек Самаков

18:47 10.09.2023

10 сентября 2023, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Повторные выборы. По предварительным данным, побеждает Кубанычбек Самаков



Голосование на повторных выборах депутата Жогорку Кенеша по Ленинскому одномандатному избирательному округу № 26 завершилось.



По предварительным данным АСУ, большинство голосов (24,67 процента) набрал Кубанычбек Самаков. Пятипроцентный барьер преодолели Алмаз Аскар уулу - 13,44 процента, Жамалбек Ырсалиев - 8,73 процента, Русланбек Тагаев - 19,50 процента.



Напомним, сегодня в Ленинском одномандатном избирательном округе в Бишкеке избирали депутата парламента. Голосование началось в 8.00, участки закрылись в 20.00.



Ранее ЦИК признала результаты досрочных выборов депутата Жогорку Кенеша по Ленинскому округу, прошедших 28 мая, недействительными, так как аннулированы голоса, отданные за Дамиру Ниязалиеву. Она набрала на выборах 35,86 процента голосов - это более трети.