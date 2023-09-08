 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 09.09.2023
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Американка Гауфф одолела белоруску Соболенко и выиграла US Open
21:31 10.09.2023

Финальный матч Открытого чемпионата США (US Open) в Нью-Йорке среди женщин в одиночном разряде завершился 9 сентября победой американки Кори (Коко) Гауфф. Она одолела соперницу из Белоруссии Арину Соболенко и впервые стала победительницей турнира.

Встреча финалисток длилась 2 часа 3 минуты и завершилась со счетом 2:6, 6:3, 6:2. У Гауфф было два эйса, пять ошибок на второй подаче и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти. У Соболенко - четыре подачи навылет, шесть двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из десяти, сообщил "Спорт-Экспресс".

Призовой фонд Открытого чемпионата США - $65 млн. В 2022 году его выиграла Ига Свентек из Польши. Из россиянок US Open выигрывали Светлана Кузнецова (2004) и Мария Шарапова (2006).

8 сентября российская теннисистка Вера Звонарева в паре с немкой Лаурой Зигемунд вышла в финал Открытого чемпионата США по теннису (US Open). В 2020 году Звонарева и Зигемунд в паре уже выигрывали US Open.

Источник - Известия
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