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Тысячи погибших: разница землетрясений в Марокко и Турции
00:04 11.09.2023

Тысячи погибших: французский эксперт объяснил разницу землетрясений в Марокко и Турции
Количество жертв подземной стихии может вырасти

Страх и смятение царят в Марокко после катастрофического землетрясения. Свидетели описывают, как паника распространилась по всей североафриканской стране, когда произошло мощные подземные толчки. По данным властей на утро воскресенья, число погибших в результате стихийного бедствия возросло до 2012 человек. Согласно информации марокканского МВД, также пострадали 2059 человек, в том числе 1404 находятся в критическом состоянии. Но количество жертв может вырасти.

Количество жертв подземной стихии может вырасти

Король Марокко объявил в стране трехдневный национальный траур в связи со гибелью тысяч людей. Национальный флаг будет приспущен на половине территории по всей стране, говорится в заявлении королевского двора.

Число погибших быстро растет на фоне растущего беспокойства по поводу того, как спасатели смогут добраться до отдаленных населенных пунктов в Атласских горах. Между тем вооруженные силы разворачивают спасательные команды для обеспечения пострадавших районов чистой питьевой водой, запасами продовольствия, палатками и одеялами.

На фоне шока и разрушений, которые потрясли людей в поселках на многие километры вокруг эпицентра мощного землетрясения в Марокко, люди по всей стране описывали парализующий страх перед дальнейшими подземными толчками и повсеместную неразбериху.

"В течение первых нескольких секунд вообще не было понятно, что происходит. Моя жена окликнула меня, и мы оба бросились за нашей дочерью. Моя жена подхватила ребенка, и мы выбежали на улицу, но мы не были уверены, что нам следует делать", - приводит The Guardian слова Боде Шонибаре, британско-нигерийского банкира, гостившего в семье своей жены в северном районе Марракеша, крупнейшего города, ближайшего к эпицентру.

Землетрясение произошло вскоре после 11 часов вечера пятницы по местному времени, обрушив каменные здания и куски возвышающегося минарета в центре Марракеша и вызвав повсеместную панику вдали от сельского городка Игиль в провинции Аль-Хауз, в 44 милях к югу от Марракеша.

Как только Шонибаре, его жена и их дочь, которой всего несколько недель от роду, вышли на улицу, он увидел сцену "абсолютного хаоса".

"Все выбежали на улицу, люди были в шоке, плакали, держа на руках своих младенцев. Улицы были запружены людьми. Всем было страшно возвращаться в свои дома, так как они просто не знали, кончилось ли это или же может продолжаться, - рассказывает очевидец. – Мы простояли снаружи еще час или два, пытаясь понять, что произошло. Мимо нас проносились пожарные машины и "скорые", все было так хаотично. Затем, через 40 минут, все просто сидели на тротуаре на улице и как бы ждали. Мы не знали, что происходит".

Кадры с места событий показали масштабные разрушения по всему Марракешу, объекту всемирного наследия ЮНЕСКО, где новые жилые комплексы на окраине разросшегося города граничат с сетью переулков, затененных историческими и богато украшенными зданиями.

Землетрясение, магнитуда которого оценивается в 6,8, привело к обрушению каменных плит на землю, образовав груды щебня на улицах, поскольку перепуганные люди бежали и провели ночь на тротуарах и площадях, боясь вернуться в свои дома.

С наступлением субботы Шонибаре описал, как люди бросились проверять своих соседей на фоне замешательства и страха по поводу того, оставаться ли им на улице или укрыться от потенциальных подземных толчков и резкого повышения температуры в начале сентября.

"Поступили сообщения о повторных толчках, и все по-прежнему находятся в состоянии повышенной готовности, - рассказал свидетель. – Никто на самом деле не знает, что делать. С одной стороны, кажется, что мы должны быть дома, но с другой, может быть, нам стоит вернуться и посидеть в парке. Трудно получить представление о том, как все управляется. До сих пор мы видели полицейские фургоны, машины скорой помощи и пожарные машины, направляющиеся в центр. Кажется, они делают все, что в их силах, но я не знаю, знает ли кто-нибудь в полной мере масштабы ущерба - это главная проблема. Но люди действительно проверяли своих соседей. Сообщество действительно пытается сделать все, что в его силах, чтобы заботиться друг о друге".

Социолог Амро Али, живущий в северном портовом городе Касабланка, почти в 270 милях от Игиля, описал, как из-за землетрясения содрогался его дом. "Моя жена поняла, что происходит. Поскольку у нее немного больше опыта борьбы с землетрясениями, она убежала и спряталась под столом, и я сделал то же самое. Я тоже пошел перекрыть газ. Конечно, было страшно. Единственным обнадеживающим моментом было то, что ничего не падало, но все равно это полностью дезориентировало, - рассказал он. – Затем мы открыли входные двери, и все выбежали наружу, пытаясь эвакуироваться, люди кричали и визжали. Повсюду царил хаос, люди выбегали из дома в той одежде, в какой они были одеты, и спускались на улицу. Потом они начали говорить о повторных толчках".

На следующий день Али описал чувство жуткого спокойствия на фоне растущей обеспокоенности ситуацией в отдаленных деревнях. "Это те, которые, вероятно, пострадают больше всего из-за используемых строительных материалов более низкого качества, а также медленного реагирования аварийных служб, чтобы добраться до этих труднопроходимых районов", - сказал он.

В столице страны Рабате, более чем в 315 милях от эпицентра, работница отдела развития Лоубна Раис рассказала: ей казалось, что она вот-вот умрет в своем доме, и до следующего дня все еще переживала шок от внезапных и сильных подземных толчков.

Как только подземные толчки прекратились, Раис испугалась разрушений ближе к эпицентру, который находится в отдаленном районе горного хребта Атлас: "Большинство людей, которые пострадают сильнее всего, - это те, кто живет в горных районах, в сельской местности, люди, у которых и так очень мало денег, те, у кого нет доступа к основным услугам. Я надеюсь, что будет сделано все, чтобы помочь тем, кто в этом нуждается; первые 48 часов имеют решающее значение. Мы все еще можем спасать людей. Но это просто разрушительно. У меня разрывается сердце при мысли о том, что все эти люди ищут своих близких, и им почти не с чем работать".

В 1960 году Марокко пережило землетрясение магнитудой 5,8 в прибрежном городе Агадир, в результате которого погибла треть населения города, примерно 15 тысяч человек, напоминает The Guardian. В 2004 году землетрясение магнитудой 6,3 произошло в городе Аль-Хосейма на северном побережье Марокко, в результате чего погибло более 600 человек и тысячи остались без крова.

Несмотря на неожиданную силу субботнего землетрясения, многие начали задаваться вопросом, означает ли близость Марокко к линиям разломов и история землетрясений, что государство могло бы сделать больше для подготовки жителей к стихийному бедствию такого масштаба, особенно в отдаленных деревнях.

По словам французского эксперта, землетрясение, обрушившееся на Марокко, произошло не в самом активном сейсмологическом регионе. Специалист по активной тектонике Филипп Вернан из Университета Монпелье, сообщил информационному агентству AFP, что можно ожидать повторных толчков.

"Даже если они менее прочные, они могут привести к обрушению зданий, уже ослабленных землетрясением", - добавил он.

По словам Вернана, специалиста по активной тектонике, специализирующегося на Марокко в Университете Монпелье, нынешнее марокканское и февральское турецкое землетрясения отличаются друг от друга: "В Турции у нас было горизонтальное движение, потому что Турция смещается на запад, двигаясь в сторону Греции. Произошло горизонтальное скольжение тектонических плит. Здесь же мы наблюдаем большее сближение между Африкой и Евразией или Иберией, испанской частью, и перекрывающиеся разломы… Но мы все еще имеем дело с границами плит".

Андрей Яшлавский

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1694379840


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