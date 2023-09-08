"Для России наступит Золотой век", - вещает казахская провидица Кажетта Ахметжанова

00:10 11.09.2023

"Для России наступит Золотой век": экстрасенс раскрыла грядущее завершение СВО

Запад получил сигнал от РФ



Украинский конфликт, кажется, и не думает затихать. Несмотря на то, что распиаренное контрнаступление провалилось. Киевские власти при поддержке западных покровителей регулярно устраивают разные провокации. О том, когда на фронте наступит переломный момент, который приведет к завершению СВО, "МК" рассказала известный экстрасенс Кажетта Ахметжанова.



- Западные страны, несмотря на публичную поддержку, начали терять интерес к Украине: это уже ни для кого не секрет, - говорит Кажетта. – И переломить ситуацию у нынешних руководителей Киева уже не получится. Но власть терять они не хотят, поэтому будут устраивать разные провокации. Из-за этого ожидать, что ситуация на Украине разрешится быстро - в течение одного-двух месяцев - нельзя. Но до конца этого года громких событий не стоит ожидать: наши военные будут постепенно перемалывать ВСУ. Все будет идти так, как и идет.



- Стоит ли ожидать мирных переговоров?



- По сути, они уже начались в кулуарах. Запад получил сигнал от России: унижать себя она не позволит. Все, кто должен это был услышать, услышали. В 2024 году начнется череда уже официальных переговоров, которые, несмотря даже на старания мирового сообщества, ни к чему не приведут. Наша страна докажет силой, кто в доме хозяин. К сожалению, в последнее время в мире уважают только силу.



- Сейчас идет Эра перемен, - продолжает Кажетта. – Люди не могут поступать так, как раньше - необдуманно. За каждое действия все будут нести ответ. Что касается Украины, то ситуация будет стабилизирована: все придет снова к общему знаменателю. СВО окончательно закончится в 2025 году и для нашей страны начнется действительно Золотой век. Это не пустые слова. Уже в ближайшее время мы увидим, как будут налаживаться экспорт и импорт товаров. В течение 3-5 лет все стабилизируется и будет даже в несколько раз лучше, чем было до СВО.



Авторы: ДМИТРИЙ ИЛЬИНСКИЙ