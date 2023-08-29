Журнал KazService представляет новый выпуск о нефтегазовой отрасли Казахстана

00:13 11.09.2023

Уважаемые читатели, мы с гордостью представляем вам новый выпуск журнала KazService, посвященный ключевым аспектам нефтегазовой отрасли Казахстана.



Главное событие выпуска:



В этом номере опубликован ежегодный рейтинг "Топ-50 самых влиятельных людей нефтегазовой отрасли Казахстана".



Рейтинг был подготовлен независимой комиссией экспертов, и он представляет настоящий обзор ключевых лиц в сфере нефти и газа.



Узнайте, кто в этом году заняли вершину рейтинга и какие достижения стали залогом их успеха.



Не пропустите этот уникальный выпуск журнала KazService, который поможет вам быть в курсе всех важных событий и тенденций в нефтегазовой отрасли Казахстана.



Мы уверены, что он будет полезным и интересным для всех, кто

интересуется этой стратегически важной отраслью!



С уважением,

Редакция журнала KazService"

29 Августа 2023



https://kazservice.kz/images/ks42_FINAL.pdf