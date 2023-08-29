 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 11.09.2023
02:38  Глобальный Юг дал отпор Западу и Украине
01:41  "Дорогами предков": как живут кочевники в Киргизии
01:35  Запад дал знак капитуляции перед Путиным: Киев разочарован "двадцаткой", - Дм.Попов
01:34  Девичья фамилия: почему казахстанцы стали реже вступать в брак
01:33  Семь "Я" и мир: в чем убедил фестиваль мусульманского кино
01:29  Форменное безобразие. Во французских школах встречают по одежке
01:27  Многополярность мнений: саммит G20 показал силу Глобального Юга

01:25  Египетская сила. История Мохаммеда аль-Файеда, едва не ставшего сватом Елизаветы II
01:22  Кушка, "южный крест" России: Заговоры, мятежи, секретная "железка" и вылазки британцев
01:20  Если не Байден, то кто
00:31  Морская шахматная доска: геополитическая динамика Южно-Китайского моря, - Хасим Тюркер
00:30  Го и маджонг политики, - Леонид Савин
00:28  Почему без теории нам смерть. Битва за учебник Росистории, - Вардан Багдасарян
00:20  Ключевым партнером НАТО в Центральной Азии Генсек НАТО Столтенберг назвал Туркмению
00:19  Россия опять на перепутье. "Поворот на Восток" за деньгами и технологиями, - НГ
00:17  Скончался туркменский киноактер Гайыпназар Мухамметнуров
00:13  Журнал KazService представляет новый выпуск о нефтегазовой отрасли Казахстана
00:10  "Для России наступит Золотой век", - вещает казахская провидица Кажетта Ахметжанова
00:04  Тысячи погибших: разница землетрясений в Марокко и Турции
Воскресенье, 10.09.2023
21:31  Американка Гауфф одолела белоруску Соболенко и выиграла US Open
18:47  На довыборах в КырПарламент от Бишкекского округа № 26 побеждает Кубанычбек Самаков
17:48  Кровопролитные бои под Клещеевкой: 3 месяца наступления под Бахмутом обошлись ВСУ в 30 тысяч "двухсотых"
14:19  "Откуда в степи березы?!" - Польшу завалили дешевой фанерой из Казахстана
14:17  РосГенерал Суровикин ("Армагеддон Херсонский") возглавил координационный комитет СНГ по вопросам ПВО
14:04  Седар назначил Туркмении новых прокуроров и судей
13:49  Самвел Шахраманян избран президентом Нагорного Карабаха
13:45  Альтернативный поставщик: Азербайджан наращивает экспорт голубого топлива в Европу
13:42  Байден досрочно завершил участие в саммите G20 и улетел из Индии
07:58  Американская трагедия – 2023: нищие, наркоманы, пираты…, - В.Прохватилов
07:56  За полгода переводы от мигрантов в Киргизию упали на треть. И могут сократиться еще
00:58  Линия фронта: Русская пехота и танки ждут часа для атаки
00:55  Схватка "азиатских тигров": США ждут момента, когда можно будет снять свой флот с якорей, - СП
00:53  1991-й. Как стали независимыми страны Центральной Азии
00:38  "Хиджаб - можно, никаб - нельзя". Российский опыт
00:16  El Publico: Импорт российского СПГ в Европу вырос на 40%
00:15  КырВласти решили за этот год нарисовать себе рост ВВП в 4%
00:13  В Кыргызстане предлагают открыть кыргызско-китайские колледжи и институты
Суббота, 09.09.2023
23:19  Число погибших при землетрясении в Марокко увеличилось до 1305 человек
23:16  Сирийское дежавю: страну готовят к новому взрыву? - Сергей Кожемякин
14:02  Песков в очередной раз обозначил условия возвращения России к зерновой сделке
14:01  Узбекистан на домашнем Агропродовольственном инвестфоруме заключил соглашения почти на $2 млрд
13:57  Люди гибнут за "Миттал". Избавятся ли власти Казахстана от индийского олигарха, на предприятиях которого ЧП стали обычным делом?
12:40  Скептики и оптимисты вокруг проблемы ИИ
12:38  По законам этики. Как журналисты Таджикистана помогают друг другу
12:36  Почему ухудшились отношения России и Армении
12:33  КНДР спустила на воду новую атомную подводную лодку
08:55  России не нужна переговорная форточка с Украиной, - Г.Мирзаян
08:51  В Запорожской области горит второй "неубиваемый" британский танк Challenger 2
08:48  Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Днем комуза
02:01  Брюссельский ошейник становится тесен, - Е.Пустовойтова
00:35  Штрихи к портрету Казпремьера Алихана Смаилова, - Д.Ашимбаев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Журнал KazService представляет новый выпуск о нефтегазовой отрасли КазахстанаЖурнал KazService представляет новый выпуск о нефтегазовой отрасли Казахстана
00:13 11.09.2023

Уважаемые читатели, мы с гордостью представляем вам новый выпуск журнала KazService, посвященный ключевым аспектам нефтегазовой отрасли Казахстана.

Главное событие выпуска:

В этом номере опубликован ежегодный рейтинг "Топ-50 самых влиятельных людей нефтегазовой отрасли Казахстана".

Рейтинг был подготовлен независимой комиссией экспертов, и он представляет настоящий обзор ключевых лиц в сфере нефти и газа.

Узнайте, кто в этом году заняли вершину рейтинга и какие достижения стали залогом их успеха.

Не пропустите этот уникальный выпуск журнала KazService, который поможет вам быть в курсе всех важных событий и тенденций в нефтегазовой отрасли Казахстана.

Мы уверены, что он будет полезным и интересным для всех, кто
интересуется этой стратегически важной отраслью!

С уважением,
Редакция журнала KazService"
29 Августа 2023

https://kazservice.kz/images/ks42_FINAL.pdf

Источник - KazService
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1694380380


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 31 августа 2023 года №313
- Сенаторы ратифицировали Соглашение между Правительствами Казахстана и Турции
- Спикер Сената встретился с Президентом Албании
- Модернизацию ирригационных и дренажных систем в южных областях обсудили в Правительстве РК
- Сентябрьская стратегия
- Подведены итоги государственного аудита налогового и таможенного администрирования за 2022 год
- Исполнение поручений Президента саботируют на местах – AMANAT
- Рабочий график главы государства
- Казахстан готов нарастить экспорт продукции в Италию по 110 товарным позициям на $900 млн
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  