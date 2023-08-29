|Журнал KazService представляет новый выпуск о нефтегазовой отрасли Казахстана
00:13 11.09.2023
Уважаемые читатели, мы с гордостью представляем вам новый выпуск журнала KazService, посвященный ключевым аспектам нефтегазовой отрасли Казахстана.
Главное событие выпуска:
В этом номере опубликован ежегодный рейтинг "Топ-50 самых влиятельных людей нефтегазовой отрасли Казахстана".
Рейтинг был подготовлен независимой комиссией экспертов, и он представляет настоящий обзор ключевых лиц в сфере нефти и газа.
Узнайте, кто в этом году заняли вершину рейтинга и какие достижения стали залогом их успеха.
Не пропустите этот уникальный выпуск журнала KazService, который поможет вам быть в курсе всех важных событий и тенденций в нефтегазовой отрасли Казахстана.
Мы уверены, что он будет полезным и интересным для всех, кто
интересуется этой стратегически важной отраслью!
С уважением,
Редакция журнала KazService"
29 Августа 2023
https://kazservice.kz/images/ks42_FINAL.pdf