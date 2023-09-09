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|Скончался туркменский киноактер Гайыпназар Мухамметнуров
00:17 11.09.2023
Скончался актер Гайыпназар Мухамметнуров, известный по роли в фильме "Джапбаки"
5 сентября в Ашхабаде на 63-м году жизни скончался актер Гайыпназар Мухамметнуров (Gaýypnazar Muhammetnurow). Туркменистанцам он известен исполнением роли одного из братьев Джапбаков в популярном комедийном фильме 1972-го года "Japbaklar", в русском варианте "Озорные братья".
Мухамметнуров сыграл брата Mапбага. Фильм был снят по повести туркменского писателя Берды Кебабаева (Berdi Kerbabaýew).
Близкие сообщили в социальных сетях, что актер скончался после тяжелой продолжительной болезни.