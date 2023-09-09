Скончался туркменский киноактер Гайыпназар Мухамметнуров

00:17 11.09.2023

Скончался актер Гайыпназар Мухамметнуров, известный по роли в фильме "Джапбаки"



5 сентября в Ашхабаде на 63-м году жизни скончался актер Гайыпназар Мухамметнуров (Gaýypnazar Muhammetnurow). Туркменистанцам он известен исполнением роли одного из братьев Джапбаков в популярном комедийном фильме 1972-го года "Japbaklar", в русском варианте "Озорные братья".







Мухамметнуров сыграл брата Mапбага. Фильм был снят по повести туркменского писателя Берды Кебабаева (Berdi Kerbabaýew).



Близкие сообщили в социальных сетях, что актер скончался после тяжелой продолжительной болезни.