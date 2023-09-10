Россия опять на перепутье. "Поворот на Восток" за деньгами и технологиями, - НГ

00:19 11.09.2023

10.09.2023

Россияне хотят скорее экономического, чем военно-политического и культурного сближения с Азией



Одним из важных событий ближайших нескольких дней в России обещает быть очередной Восточный экономический форум (ВЭФ). На этой площадке Москва пытается придать новое качество развитию своих дальневосточных земель, а также восточного вектора своей внешней политики, который с начала 2022 года стал приоритетным. Любопытны в этом плане опубликованные перед форумом данные ВЦИОМ об отношении россиян к "повороту на Восток".



Социологи спрашивали граждан об их отношении к государствам Дальнего и Ближнего Востока, а также Центральной Азии, упомянув Китай, Индию, Южную Корею, Вьетнам, Таиланд, Иран, Египет, ОАЭ. Политику приоритетного развития связей со странами Востока, а не Запада поддерживают большинство респондентов – 67%, не поддерживают такой подход всего 11%. Сотрудничество с восточными странами у россиян вызывает в основном положительные ассоциации: радость, "давно пора" – 30%, дружба, "хорошо к нам относятся" – 14%. Самые распространенные негативные ассоциации – недоверие, "хитрость", "обман", "ненадежные партнеры" – набрали 11%.



Можно сказать, что стратегия "поворота на Восток" разделяется подавляющим большинством россиян. Но есть нюансы.



Успешное сотрудничество с Азией с точки зрения респондентов – это прежде всего развитие торгово-экономических и инвестиционных связей (65%), а также туризма (36%) и научного взаимодействия (32%). Граждане здраво рассудили, что в условиях разрыва с Западом только Восток может заменить его как экономического партнера, источника инвестиций и технологий. К тому же история бурной экономической модернизации Китая давно привлекает внимание и имеет своих адептов в России как альтернатива вестернизации, и геополитические события 2022–2023 годов усилили эту позицию. Вспомнили россияне, очевидно, и об опыте отдыха в некоторых комфортных и недорогих азиатских странах.



Между тем показательно, что военное и политико-дипломатическое сотрудничество получили заметно меньшее одобрение: 21 и 20%. Так что к созданию внешнеполитических и военных союзов с азиатскими странами отношение уже не такое позитивное, как к укреплению экономических связей. Азиатская геополитика от обывателя далека, его единственный безусловный интерес в этой части света – в защите и развитии российских восточных земель (причем если говорить о защите, то понятно от кого – от тех же азиатских соседей). Да и опасения, что Россия станет в таких альянсах младшим партнером, возможно, тоже имеют место.



Наконец, лишь 15% считают важным создание каналов межличностных коммуникаций между простыми жителями. Это можно объяснить как антимигрантскими настроениями, так и культурным барьером. Говоря о разнице или сходстве культур России и стран Востока, большинство респондентов – 61% – выбрали нейтральное "в чем-то схожи, в чем-то различаются". Что является, возможно, "вежливой" формой ответа "скорее различаются": о кардинальном их различии твердо заявили 23% респондентов, в то время как о сходстве – лишь 11%. При том что в России традиционно есть немалый интерес к Азии, экзотическим восточным культурам и духовным практикам, он имеет ограниченный характер и не является в обществе мейнстримом (туризм – другое дело). Культурно, ментально россияне в большинстве своем, несомненно, ближе к европейцам (ощущают себя, согласно другому недавнему опросу ВЦИОМ, отдельной цивилизацией).



Эти данные говорят о весьма прагматичном подходе россиян к отношениям с восточными странами. "Поворот на Восток" представляется для них безусловно нужным и правильным делом для достижения экономической выгоды, в то время как вопросы политического сближения и тем более коррекции идентичности менее актуальны. Это можно считать прямым указанием для российской политики.