Морская шахматная доска: геополитическая динамика Южно-Китайского моря, - Хасим Тюркер

00:31 11.09.2023 МОРСКАЯ ШАХМАТНАЯ ДОСКА: ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА ЮЖНО-КИТАЙСКОГО МОРЯ



25.08.2023

Хасим Тюркер

Южно-Китайское море представляет собой узел геополитических сложностей и обостренного соперничества. 12% мирового улова рыбы в этой акватории играют жизненно важную роль в обеспечении средств к существованию миллионов жителей прибрежных стран. Кроме того, в регионе сосредоточены значительные неиспользованные запасы нефти (около 11 млрд баррелей) и природного газа (около 5 трлн кубометров). Эти ресурсы способствуют нынешнему богатству и потенциальному экономическому росту прибрежных государств.



Стратегическое значение Южно-Китайского моря распространяется и на международную торговлю: через его воды проходит более трети мирового морского трафика. Это важнейший торговый путь, который связывает крупнейшие экономики Азии с рынками Европы, Африки и Америки: ежегодно по нему перевозится товаров на сумму более 3 триллионов долларов. На этом фоне Южно-Китайское море является ареной территориальных претензий и пересечения морских юрисдикций.



Исторические сложности в Южно-Китайским море имеют многовековые корни. Региональные игроки, включая Китай (и отдельно - Тайвань), Филиппины, Вьетнам, Малайзию и Бруней, борются за суверенитет над разными островами и рифами. Их соперничество породило сложное переплетение споров, в которых сочетаются исторические интерпретации, национальное самолюбие и тактические преимущества. Вмешательство мировых держав, например США, придает этому многогранному вопросу дополнительные измерения.



В контексте сложных взаимоотношений между странами недавний эпизод, когда китайский корабль береговой охраны выстрелил из водомета по филиппинскому судну в спорном районе Южно-Китайского моря, стал тревожным событием. Этот инцидент - не аномалия, а отражение напряженности и непредсказуемости, царящих в регионе. Кроме того, он представляет собой конкретное доказательство связей между китайскими вооруженными силами и предполагаемыми морскими военизированными формированиями, а также проливает свет на стратегическую ориентацию Китая и на повышенные риски в морской сфере.



Ниже мы рассмотрим особенности этого события, проанализируем его значение и поместим его в более широкие рамки региональной безопасности. В основном тезисе утверждается, что потенциал ограниченного военного конфликта в Южно-Китайском море более очевиден, чем в споре вокруг Тайваня.



Китайско-филиппинское противостояние сигнализирует о наступлении опасной эры

5 августа - день, который может стать важным этапом в конфликте в Южно-Китайском море. Филиппинское судно, которому было поручено снабжение отдаленного военного пункта на отмели Второй Томас в районе островов Спратли, столкнулось с препятствием в виде группы китайских судов. Среди них были замечены как минимум два судна с синими корпусами, аналогичные рыболовецким судам, что наводило на мысль о вероятной связи Китая с морским ополчением. Конфронтация обострилась, когда китайский корабль береговой охраны направил водомет на меньшее филиппинское судно, и это действие имело далеко идущие последствия.



Видеозапись, предоставленная Филиппинами, наглядно демонстрирует не только воинственные действия китайского флота, но и нечто еще более впечатляющее: убедительные доказательства связи между китайскими военными и предполагаемым морским ополчением, которое иногда называют "маленькими синими человечками" Пекина. Существование этих "синих человечков", рассматриваемое аналитиками как элемент многогранного подхода Китая к ведению боевых действий, вызывает серьезные вопросы о мотивах Китая и участии негосударственных игроков в морских конфликтах.



Последствия инцидента выходят за рамки непосредственного спора и отражаются на региональных и глобальных ландшафтах. Он усиливает уже существовавшие трения и подозрения между Китаем и Филиппинами, внося новую грань в запутанную матрицу конфликтов в Южно-Китайском море. Инцидент демонстрирует хрупкость сложившегося равновесия и возможность перерастания, казалось бы, ограниченного события в более масштабное противостояние. Использование нетрадиционных военно-морских ресурсов, таких как предполагаемое военно-морское ополчение, подчеркивает меняющийся характер морских разногласий и необходимость более глубокого понимания разнообразных структур и динамики их развития.



Оценка перспектив враждебности в Южно-Китайском море

Исторически Южно-Китайское море было котлом разногласий и антагонизма. Ярко выраженная позиция, фортификационные сооружения на рукотворных островах и всестороннее военно-морское наблюдение со стороны Китая вызывает историческое недовольство соседей - Филиппин, Вьетнама, Малайзии, Брунея и Тайваня. Ситуация имеет предпосылки как непреднамеренным, так и намеренным обострениям.



Для региональных игроков ставки очень велики. Вьетнам, Малайзия и Филиппины обеспокоены сохранением территориальной целостности и доступом к важнейшим природным ресурсам. Соединенные Штаты поддерживают претензии некоторых соседних с Китаем государств, проводят операции по обеспечению свободы мореплавания (FONOP) и выполняют обязательства по Договору о взаимной обороне 1951 года с Филиппинами (он предусматривает оказание взаимной помощи в случае нападения на одну из сторон), который вносит дополнительные сложности в споры в Южно-Китайском море.



Каждое из ниже перечисленных действий в Южно-Китайском море могут привести к возникновению ограниченного военного конфликта:



непреднамеренная эскалация - непреднамеренное столкновение военных кораблей, как это произошло в недавнем инциденте, может привести к непреднамеренной эскалации конфликта при отсутствии должного контроля;

умышленная провокация - преднамеренный жест одного субъекта, направленный на оценку решимости другого, может спровоцировать ответные действия и эскалацию;

правовой и дипломатический тупик - невозможность урегулирования споров законными и дипломатическими способами может привести к ужесточению позиции и увеличению склонности к принуждению;

внешнее вторжение - участие внешних сил может привести к усилению напряженности и изменению динамики ситуации.

Извилистый геополитический рельеф Южно-Китайского моря, переплетение исторических противоречий, территориальных споров, планов и интересов региональных участников, делает перспективу ограниченного военного столкновения тревожной. Всем заинтересованным сторонам необходимо начать предметный диалог, укреплять доверие, разрабатывать меры по сдерживанию конфликтов и соблюдать нормы международного права.



Южно-Китайское море или Тайвань: оценка большей вероятности конфликта

В изменчивом ландшафте геополитики Восточной Азии Южно-Китайское море и проблема Тайваня представляют собой контрастные сценарии, отражающие глубинные сложности динамики региональных сил, исторического наследия и стратегических интересов.



Тайваньская проблема, корни которой лежат в исторических и политических конфликтах между КНР и Тайванем, проявляется как хрупкое равновесие, сохраняемое с помощью осторожной дипломатии и стратегической сдержанности. Несмотря на периодические выпады, обе стороны демонстрируют готовность сохранять статус-кво, так как осознают катастрофические последствия, которые может повлечь за собой конфликт вокруг острова.



Если тайваньскую проблему удалось купировать благодаря стратегической сдержанности и международному давлению, то в целом в регионе Южно-Китайского моря с его многочисленными участниками, противоречивыми интересами и недавними инцидентами вероятность возникновения ограниченного вооруженного конфликта высока. Такая оценка требует создания надежных механизмов предотвращения конфликтов, продуманного дипломатического взаимодействия и строгого соблюдения международных норм и договоров.



Учет потенциальной враждебности в Южно-Китайском море

Военное столкновение в Южно-Китайском море, имеющее ограниченный характер, несомненно, нарушит региональное равновесие. Непосредственные последствия будут носить экономический характер и существенно повлияют на важнейшие торговые коридоры, которые имеют большое значение для мировой торговли. Под угрозой окажется доступ к рыбным ресурсам и запасам энергоносителей, необходимых для обеспечения жизнедеятельности и энергобезопасности многих стран Юго-Восточной Азии. Кроме того, политические последствия могут усилить существующие противоречия, ослабить усилия по региональному сотрудничеству и снизить уровень доверия между государствами, постоянно испытывающими территориальные разногласия.



Вторичные последствия будут ощущаться во всем мире. Ведущие державы, такие как США и Китай, имеющие свои интересы в этом районе, могут нарушить глобальную финансовую систему и систему безопасности. Опасность интенсификации, которая может вовлечь другие державы и повлиять на международную торговлю, подчеркивает необходимость немедленного принятия упреждающих мер.



Учитывая значительные ставки, превентивная тактика просто необходима. Она может включать в себя:



дипломатическое взаимодействие - откровенные дискуссии между противоборствующими сторонами с привлечением беспристрастных арбитров;

меры по укреплению доверия - применение процедур, направленных на повышение прозрачности, коммуникации и взаимного доверия между региональными субъектами;

соблюдение международных норм - соблюдение и укрепление Конвенции ООН по морскому праву (UNCLOS) и соответствующих международных стандартов;

региональное сотрудничество - укрепление региональных организаций и структур, способствующих сотрудничеству и мирному разрешению споров.

Таким образом, возможность возникновения конфликта в Южно-Китайском море представляет собой реальную угрозу с масштабными последствиями. Последняя стычка между Китаем и Филиппинами - яркое свидетельство того, насколько быстро могут обостряться обстоятельства. Признавая всю сложность ситуации и действуя осмотрительно и ответственно, международное сообщество может направить свои усилия на создание спокойной и стабильной морской обстановки. Эти стратегии смягчения последствий имеют решающее значение для умелого плавания по неспокойным морям Южно-Китайского моря.



Взгляд на Южно-Китайское море через призму геополитики

Значение Южно-Китайского моря выходит за пределы его ближайших границ, оказывая влияние на более широкие геополитические колебания и олицетворяя собой многообразную систему желаний, препятствий и перспектив. На этом стратегическом поле боя ведущие державы, в том числе США и Китай, используют свои уникальные подходы и цели.



США, используя такие соглашения, как Договор о взаимной обороне 1951 года с Филиппинами проводит операции по обеспечению свободы судоходства. Китай наращивает вооруженные силы и предъявляет территориальные претензии, что отражает его интересы по усилению влияния в регионе. Другие региональные игроки, такие как Россия, Япония и Индия, имеющие свои интересы в Южно-Китайском море, также играют роль в многогранном геополитическом ландшафте, усугубляя его сложность.



Развивающиеся геополитические течения дают представление о возможном направлении развития споров в Южно-Китайском море. Рост национализма, перестройка альянсов, инновации в области морских технологий и сдвиги в мировой экономике - все это важнейшие составляющие, которые будут определять судьбу региона. Динамика Южно-Китайского моря не замкнута на себе, а скорее переплетена с более широкими колебаниями международной мощи и доминирования.



Однако Южно-Китайское море не только является очагом противостояния, но и воплощает в себе перспективы взаимного сотрудничества и коллективного благосостояния. Сохраняющиеся территориальные разногласия, экологические опасения и пиратство создают проблемы, но региональные усилия, совместные инициативы по развитию и соглашения по безопасности несут в себе преобразующий потенциал. Способность превратить Южно-Китайское море из символа раздора в символ региональной интеграции и сотрудничества - вполне достижимая перспектива.



В заключение отметим, что Южно-Китайское море занимает ключевое место в региональной и международной геополитике и отражает калейдоскоп интересов. Понимание существующего рельефа и возможностей для сотрудничества, а также стремление к коллективному триумфу являются критически важными для навигации по многогранному ландшафту современной геополитики. Будущие траектории развития Южно-Китайского моря требуют разумного поведения, мудрого предвидения и непоколебимой приверженности спокойствию и стабильности.



25 авг. 23 Источник - katehon.com

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