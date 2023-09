Если не Байден, то кто

01:20 11.09.2023

Антирейтинг президента США бьет рекорды, но замены ему пока нет



Рейтинг президента США Джо Байдена опустился до рекордно низкой отметки - его поддерживают лишь 39% американцев. Согласно опросам, нынешний глава Белого дома уступает чуть ли не всем главным претендентам на республиканскую номинацию или по крайней мере идет с ними вровень. В партии господина Байдена 67% хотели бы, чтобы он вообще не баллотировался на второй срок. Однако пока серьезной альтернативы 46-му президенту нет. Большинство авторитетных демократов, которые могли бы побороться за номинацию, выглядят еще слабее.



Согласно исследованию института общественного мнения SSRS,проведенного по заказу CNN, популярность президента США Джо Байдена продолжает падать. Сейчас его поддерживают всего 39% американцев, что является худшим результатом за более чем год президентства. Это на 13 пунктов ниже, чем в августе-сентябре прошлого года.



58% респондентов заявили, что политика американского лидера привела к ухудшению экономических условий в стране, это на 8 п. п. больше, чем прошлой осенью. Две трети американцев уверены, что дела в стране идут плохо, а 51% - что правительству следует делать больше для решения проблем внутри страны.



Большинство опрошенных заявили, что они всерьез обеспокоены преклонным возрастом господина Байдена. 74% считают, что он не обладает "выносливостью и остротой ума, чтобы эффективно исполнять обязанности президента".



Многие сторонники господина Байдена поспешили защитить своего лидера. Вице-президент Камала Харрис в ответ на вопрос о рейтинге президента в интервью CBS в четверг утром заявила, что "каждый день… под руководством Джо Байдена… привносит преобразующий характер. Я думаю, что американский народ больше всего хочет лидера, который действительно добивается цели". В этой связи она уверена, что команда Байдена грядущие выборы выиграет. При этом, отвечая на вопрос, готова ли она в случае необходимости взять на себя обязанности главнокомандующего и главы государства, госпожа Харрис ответила: "Да, если это будет необходимо". Но "с Джо Байденом все будет в порядке", заверила вице-президент.



Поддержку после неутешительных итогов общенациональных опросов (опрос CNN не единственный, который разочаровывает администрацию и Демократическую партию) оказали 46-му президенту и однопартийцы в Конгрессе.



Сенатор-демократ левого толка от Массачусетса Элизабет Уоррен заявила CNN, что господину Байдену не нужно вести более агрессивную кампанию, потому что фаворит республиканцев Дональд Трамп и без того является позором для своей партии.



Законодатель выразила уверенность, что энтузиазм в отношении нынешнего президента по мере приближения выборов среди избирателей будет возрастать. А кампания Байдена в ответ на опасения о неспособности исполнять им обязанности президента выпустила видеоролик, где напомнила о его поездке в Киев, которая - доказательство "сильного лидера", "который не отступает".



Впрочем, электорат Джо Байдена похоже не очень в это верит. В упомянутом опросе 67% демократов и независимых избирателей, тяготеющих к Демократической партии, заявили, что ей стоило бы выдвинуть кого-то другого (на 13 пунктов больше, чем в марте текущего года).



Республиканцы подозревают следствие в том, что оно выгораживает сына президента США



Причем вполне вероятно, что это еще не худший результат и рейтинг президента еще больше провалится после того, как Палата представителей решится приступить к процедуре импичмента (это может произойти до конца сентября). Не пойдет на пользу рейтингу господина Байдена и ситуация вокруг его сына: на днях специальный прокурор по расследованию в отношении Хантера Байдена заявил о намерении выдвинуть обвинения против него до 29 сентября. При этом если в более ранней, развалившейся сделке с прокуратурой речь шла о "проступках" сына президента, то теперь по одному из эпизодов - незаконному владению оружием - Байдену-младшему грозит уголовное преследование. Очевидно, что такой поворот не добавит американскому президенту популярности. Да и вопрос с семейным бизнесом Байденов Минюст тоже, судя по всему, не закрыл, и расследование продолжается.



Между тем уже сейчас и без дополнительных негативных новостей Джо Байден либо незначительно уступает, либо идет вровень с лидерами республиканской гонки за номинацию, следует из упомянутого опроса CNN.



В то время как за Дональда Трампа готовы проголосовать 47%, за Джо Байдена - 46%.



Нынешний глава Белого дома идет примерно на равных с губернатором Флориды Роном ДеСантисом (по 47%), уступает два пункта бывшему вице-президенту Майку Пенсу, сенатору Тиму Скотту (в обоих случаях 46% против 44%), бывшему губернатору Нью-Джерси Крису Кристи (44% против 42%). Джо Байден лишь на один пункт опережает новичка гонки бизнесмена Вивека Рамасвами, за которого готовы проголосовать 45%. Бывшая постпред США в ООН Никки Хейли в потенциальном спарринге с Джо Байденом могла бы одержать уверенную победу (49% против 43%).



Поэтому, несмотря на оказываемую президенту Джо Байдену публичную поддержку, демократы за закрытыми дверями с озабоченностью обсуждают сложившуюся ситуацию. Их, в частности, тревожат возраст и состояние здоровья президента, констатирует The Hill.



Однако абсолютное большинство опрошенных сомневаются, что Демократической партии удастся подыскать альтернативную кандидатуру. Согласно опросу CNN, 67% уверены, что Джо Байден получит номинацию.



Два заявленных соперника господина Байдена (сын убитого сенатора Роберта Кеннеди, племянник президента Джона Кеннеди - Роберт Кеннеди-младший и писательница Марианна Уильямсон) имеют очень малые шансы одолеть действующего президента на предварительных выборах, объясняет такие результаты The Hill. Однако многие демократы не оставляют надежды выдвинуть альтернативную кандидатуру в случае, если Джо Байден сам решит сойти с дистанции или обстоятельства неожиданно изменятся не в его пользу, рассуждает издание.



Реклама - продолжение ниже



Впрочем, выбор у демократов тут пока невелик, и мало кто из вероятных претендентов выглядит сильным кандидатом. Среди потенциальных претендентов ресурс называет госпожу Харрис, однако тут же замечает, что очень многие демократы "не в восторге от идеи, что Харрис стала главой Белого дома". К тому же ее популярность еще ниже, чем у ее босса.



В США спорят о введении предельного возраста для политиков на важных должностях



В контексте борьбы за номинацию от Демократической партии не раз упоминался и губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. В какой-то момент казалось, что он может бросить вызов Джо Байдену. Авторитет губернатора вырос после стычек с губернатором Флориды Роном Десантисом и критики администрации США (а косвенно - Джо Байдена). Однако, по мнению экспертов, выиграть номинацию на национальном уровне типичному "калифорнийскому либералу" будет крайне сложно.



Губернатор Мичигана Гретхен Уитмер, которая отвоевала штат у республиканцев своими практическими подходами, тоже "была бы чрезвычайно серьезным соперником", если бы Джо Байден вышел из гонки, пишет The Hill. Другими вероятными претендентами на номинацию ресурс называет министра транспорта Пита Буттиджича и члена Палаты представителей Александрию Окасио-Кортес. Однако и у них крайне мало шансов, по крайне мере в рамках кампании-2024, получить счастливый билет от партии, резюмирует издание.



Екатерина Мур, Вашингтон