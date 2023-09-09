Кушка, "южный крест" России: Заговоры, мятежи, секретная "железка" и вылазки британцев

01:22 11.09.2023 Англичане всегда имели виды на эту крепость



Александр Широкорад



В самой южной точке Туркменистана в городе Серхетабаде на высоком холме стоит десятиметровый каменный крест. Он был поставлен в 1913 году в самой южной точке Российской империи - в городе Кушка - в ознаменование 300-летия правления династии Романовых. Всего планировалась установка четырех таких крестов - на западной, северной, восточной и южной точках империи. О трех остальных крестах сведений мне найти не удалось.



Кушка - название не русское, а туркменское. Но за 100 лет оно стало русским, в 1999 году парламент Туркмении решил город переименовать.



Русские пришли в Кушку 141 год назад. В 1882 году начальником Закаспийской области был назначен генерал-лейтенант А.В. Комаров.



В 1883 году эмир Абдуррахман-хан, подстрекаемый англичанами, занял Пендинский оазис на реке Муртабе. Одновременно афганские войска захватили стратегически важный пункт Акрабат - узел горных дорог. Акрабат был населен туркменами, и сейчас он находится на территории Туркменистана.



Афганские войска заняли пост Таш-Кепри на реке Кушке, там, где сейчас находится город Кушка. Терпению генерала Комарова наступил предел, и он сформировал специальный Мургабский отряд для оказания отпора захватчикам. В отряде было восемь рот пехоты, три сотни казаков, сотня конных туркмен, саперная команда и четыре горные пушки, всего около 1800 человек.



Генерал Комаров попытался договориться с афганцами и британским офицером капитаном Иетта. Как доносил Комаров, афганцы становились все более и более дерзкими, приняв начатые с ними переговоры за проявление слабости.



18 марта 1885 года в 5 часов утра русские части двинулись на афганцев. Они подошли на 500 шагов к неприятелю и остановились. Первыми открыли огонь афганцы. С воплями "Алла!" в атаку пошла конница. Русские встретили их интенсивным ружейным и артиллерийским огнем, а затем перешли в контратаку.



Как позже написал в своей автобиографии Абдуррахман-хан, едва начался бой, "английские офицеры сейчас же бежали в Герат совместно со всеми своими войсками и свитой". За ними кинулись бежать и афганцы. Генерал Комаров не желал ссориться с эмиром и запретил коннице преследовать бегущих афганцев. Поэтому те отделались сравнительно легко - около 500 человек было убито и 24 взято в плен. Среди трофеев русских были все 8 афганских пушек и 70 верблюдов. Потери русских составили убитыми 9 человек (1 офицер и 8 нижних чинов) и 35 человек ранеными и контужеными (5 офицеров и 30 нижних чинов).



На следующий день после победы, 19 марта 1885 года, к Комарову явилась депутация от независимых пендинских сарыков и эрсаринцев с просьбой принять их в подданство России. В результате из земель, очищенных от афганцев, был учрежден Пендинский округ.



Кушка, самая южная точка Российской империи, стала важным опорным пунктом для борьбы с Англией.



Поначалу русские укрепления в Кушке именовали Кушкинским постом. В августе 1890 года там дислоцировалась 6-я сотня 1-го конного Кавказского полка. Пост был построен в 6 км от афганской границы.



В 1896 году Кушкинский пост был переформирован в крепость IV класса. Там началось строительство защищенных батарей и фортов. К 1897 году в Кушке было положено иметь 37 нарезных орудий (в наличии 36), 16 гладкоствольных (16) и пулеметов 8 (8).



В 1900 году в Кушку пришла железная дорога. Так сказано в "Истории железнодорожного транспорта в России". На самом деле первый поезд прибыл в крепость в декабре 1898 года. Дело в том, что первые два года железная дорога была секретной, а 1 июля 1900 года ее передали из Военного ведомства в Министерство путей сообщения. В апреле 1897 года солдаты 1-го и 2-го Закаспийских железнодорожных батальонов у города Мерв на 843-й версте Среднеазиатской железной дороги начали строительство ветки нормальной колеи на Кушку.



Первые несколько лет почтово-пассажирские поезда отправлялись из Мерва в Кушку два раза в неделю: по средам и субботам, а обратно - по понедельникам и четвергам. 315 км пути поезд преодолевал за 14-15 часов. Это было связано со сложным рельефом местности и слабостью железнодорожного полотна. На железной дороге проводился строгий паспортный контроль. Добраться в Кушку можно было только по специальному разрешению жандармского управления.



Забегая вперед, скажу, что в 1946-1991 годах из Кушки до Москвы ходил только один купейный вагон. Его цепляли к поезду Кушка - Ашхабад, а на станции Мары (Мерв) вагон отцепляли и прицепляли к поезду Ашхабад - Москва.



Любопытно, что секретная железная дорога на Кушке осталась. Но это была уже совсем иная дорога - военно-полевая железная дорога 750-мм колеи. Поначалу ее обслуживала полевая железнодорожная полурота, которую с 1 апреля 1904 года переформировали в железнодорожную роту.



Скорость укладки полотна военно-полевой железной дороги могла достигать 8-9 верст в сутки, то есть совпадать с темпом наступления пехотных частей. Естественно, скоростные поезда по военно-полевым дорогам ходить не могли, и нормальной для 750-мм колеи считалась скорость 15 верст в час. Пропускная способность Кушкинской военно-полевой железной дороги - 50 тыс. пудов (820 т) в сутки.



Железная дорога предназначалась для вторжения в Афганистан, а затем в Индию.



С приходом в Кушку железной дороги туда стала стягиваться и осадная артиллерия. Разумеется, она предназначалась не для сражений с афганцами, а для бомбардировки британских крепостей в Индии. То ли для удобства бюрократов в Военном ведомстве, то ли для конспирации осадная артиллерия в Кушке числилась "отделением Кавказского осадного парка".



К 1 января 1904 года в "отделении" состояло 16 6-дюймовых (152-мм) пушек весом 120 пудов, 48-дюймовые (203-мм) легкие мортиры, 16 легких (87-мм) пушек обр. 1877 года, 16 полупудовых мортир, а также 16 пулеметов "Максим", из которых 15 были на высоком крепостном, а один - на полевом станке. В Кушке положено было содержать 18 тыс. снарядов, а фактически находилось 17 386 снарядов.



В 1902 году Кушкинское отделение Кавказского осадного парка было переименовано в 6-й осадный полк.



В 1914 году в крепости была установлена сверхмощная по тому времени искровая радиостанция (35 кВт), обеспечивавшая устойчивую связь с Петроградом, Севастополем, Веной и Калькуттой.



Поздно вечером 25 октября (7 ноября) 1917 года Кушкинская радиостанция приняла сообщение радиостанции крейсера "Аврора", в котором говорилось о свержении Временного правительства. Таким образом, офицеры крепости первыми в Средней Азии узнали об Октябрьской революции в Петрограде. Самое любопытное, что старшие офицеры крепости сразу и безоговорочно приняли сторону большевиков.



Комендант крепости генерал-лейтенант Александр Павлович Востросаблин приказал радировать в Петроград о переходе Кушки на сторону советской власти. Ну а начальник штаба крепости штабс-капитан Константин Сливицкий был избран председателем Совета солдатских депутатов крепости. Позже он станет советским дипломатическим представителем в Афганистане.



В конце 1917 года Ленин и Троцкий грезили мировой революцией, революционные студенты требовали обобществления жен, а офицеры Кушки и ряда пограничных частей, как, например, капитан отдельного корпуса Пограничной стражи Михаил Дмитриевич Поспелов, если не умом, то нутром поняли, что в Петрограде рождается не какая-то там коммуна, а Великая Красная империя.



В ночь на 12 июля 1918 года в Асхабаде (Ашхабаде) начался антисоветский мятеж, во главе которого стояли эсеры: паровозный машинист Ф.А. Фунтиков и граф А.И. Доррер. Мятежникам удалось захватить ряд городов, включая Асхабад, Теджен и Мерв. Начались массовые расстрелы сторонников советской власти. Было образовано "Закаспийское Временное правительство" во главе с Фунтиковым. Ну а то, что Федя являлся на заседания изрядно пьяным, никого не смущало.



Кушка оказалась в глубоком тылу у мятежников и басмачей. Ближайшие красные части находились не менее чем в 500 км.



"Правительство" Закаспия поручило командующему Мургабским участком фронта мятежников полковнику Зыкову забрать военное имущество крепости. С двухтысячным отрядом солдат и басмачей 9 августа 1918 года полковник прибыл под стены Кушки, надеясь, что 400 защитников цитадели немедленно отдадут оружие и боеприпасы.



Радиостанция Кушки перехватила переговоры главы Британской военной миссии генерала У. Маплесона с командирами воинских частей в Мешхеде (Персия). Из них явствовало, что 28 июля английские войска перешли границу. Батальон Пенджабского полка и роты Йоркширского и Хэмпширского полков, кавалерия и артиллерия движутся к Асхабаду.



Ознакомившись с текстом радиоперехвата, Востросаблин передал ответ мятежникам: "Я генерал-лейтенант Русской армии, честь дворянина и офицера повелевает мне служить своему народу. Мы остаемся верными народной власти и будем оборонять крепость до последней возможности. А если возникнет угроза захвата склада и передачи имущества интервентам, я взорву арсенал".



Началась двухнедельная осада Кушки.



20 августа к Кушке с севера подошел сводный красноармейский отряд под командованием бывшего штабс-капитана царской армии С.П. Тимошкова. При подходе красноармейцев полковник Зыков бежал с небольшой группой басмачей через горы в Асхабад. Кавалеристы и стрелки Тимошкова быстро разогнали остатки осаждавших. Из деблокированной Кушки в Ташкент для Красной Армии Туркестана было отправлено 70 орудий, 80 вагонов снарядов, 2 млн. патронов и другое имущество.



За героические боевые действия против белогвардейских войск крепость Кушка была удостоена ордена Красного Знамени. В 1921 году комендант А.П. Востросаблин и командир сводного отряда С.П. Тимошков "За боевые отличия на Закаспийском фронте против белогвардейцев" были награждены орденом Красного Знамени РСФСР. К сожалению, Александру Павловичу награда досталась посмертно.



Заслуги Востросаблина перед революцией были велики, и в августе 1920 года его избрали делегатом от Туркестана на краевой съезд народов Востока, проходивший в Баку. На обратном пути Востросаблин был убит в поезде неизвестными. Источник - СвободнаяПресса

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