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Многополярность мнений: саммит G20 показал силу Глобального Юга
01:27 11.09.2023

Чем завершились переговоры в Нью-Дели и почему Украина осталась недовольной их итогами

Семен Бойков

Отсутствие открытой критики России из-за действий на Украине в итоговом коммюнике саммита G20 свидетельствует о признании Западом усиления политического и экономического влияния стран Глобального Юга, считают опрошенные эксперты. При этом одним из итогов переговоров стало расширение состава "двадцатки" - в ее состав вошел Африканский союз. О том, как итоги встречи повлияют на трансформацию меняющегося миропорядка и почему индийское председательство можно считать серьезным успехом, - в материале "Известий".

Мощь Глобального Юга

10 сентября подошел к концу проходивший в Нью-Дели двухдневный саммит "группы двадцати" (G20). Шерпа РФ в G20 Светлана Лукаш назвала его одним из самых сложных за всю историю существования объединения. По ее словам, дипломатам пришлось потратить практически 20 дней, чтобы согласовать текст итогового коммюнике. Спорили не только по формулировкам вокруг украинского конфликта, но и по вопросам, связанным с изменением климата и переходом к низкоуглеродным энергетическим системам.

Месяцы работы, нескончаемые споры и проекты черновиков, 200 часов непрерывных переговоров дали свои плоды. К субботе, 9 сентября, чистовой вариант коммюнике наконец вышел в свет. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, представлявший Москву на встрече в Индии, заявил, что саммит G20 - "безусловный успех" не только индийского председательства, но и "всех нас".

- "Двадцатка" переживает, я бы сказал, такую внутреннюю реформу. Прежде всего это проявилось в существенной активизации членов "группы двадцати" от Глобального Юга, которые при ведущей роли Индии очень четко и настойчиво добивались учета своих интересов в тех договоренностях, которые "двадцатка" обсуждала, и в итоге они вошли в декларацию, - заявил Лавров на итоговой пресс-конференции.

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Страны Глобального Юга планируют укрепить свою роль в глобальном управлении, в том числе в сфере экономики, где странам БРИКС (куда скоро будут входить 11 государств) уже удалось обойти по показателю валового национального продукта "группу семи" (G7), отметил глава МИД РФ.

- И вот саммит, конечно же, придаст очень серьезный импульс, позитивный импульс усилиям по реформе и Международного валютного фонда, и Всемирной торговой организации, об этом тоже прямо записано, усилиям, которые пока искусственно […] сдерживаются американцами и их союзниками, - заявил министр.

Следует отметить, что помимо лидеров "двадцатки" на саммит были приглашены главы девяти государств, включая Бангладеш, Египет, Маврикий, Нигерию, ОАЭ и Оман. Иными словами, решение глобальных экономических проблем стало невозможно без участия стран Африки и Ближнего Востока. Развитым странам стало сложнее игнорировать позицию стран развивающихся, и это главный итог саммита G20, заявил "Известиям" эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

- Запад и особенно Западная Европа понимают, что никаких выгодных решений они в одностороннем порядке принять больше не могут. Глобальный мир стал другим, и теперь странам Запада приходится договариваться с другими, - сказал он. - Но, чтобы договориться, приходиться "сбивать цену", ослабляя свои собственные позиции. Другого способа договориться не существует.

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Украина не в приоритете

О том, что США и их союзники стали серьезнее относиться к позиции своих оппонентов - главным образом Китая и России, - косвенным образом свидетельствует и более мягкая формулировка относительно украинского конфликта.

Дело в том, что в прошлогодней декларации G20 говорилось, что "большинство членов решительно осудили" конфликт на Украине. В 2023 же году критика РФ из-за действий на Украине практически полностью отсутствует. Вместо этого участники саммита признали различие оценок ситуации на Украине, а также приветствовали усилия по достижению "всеобъемлющего, справедливого и прочного мира".

Примечательно, что США, Германия и Франция приветствовали принятие итогового коммюнике. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал это "большим успехом", отражающим "совершенно новую форму сотрудничества между странами Севера и странами Глобального Юга, в Африке, Азии и Южной Америке". А французский президент Эммануэль Макрон и вовсе заявил, что украинский конфликт не самая важная тема для обсуждения на G20.

В Киеве ожидаемо остались недовольны. Спикер МИД Украины Олег Николенко отметил, что по части украинской темы "группе двадцати" нечем гордиться", и подчеркнул, что, мол, если бы Киев пригласили принять участие в саммите, ситуация была бы иной. Подливает масла в огонь и западная пресса. Так, Financial Times пишет, что итоговое заявление G20 стало "ударом по западным странам, которые весь последний год пытались убедить развивающиеся страны осудить Москву и поддержать Украину". Немецкий политолог Александр Рар заявил "Известиям", что позиция Запада косвенно свидетельствует о постепенном признании усиления роли Глобального Юга на международной арене.

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- Запад признал новую мощь и влияние стран Глобального Юга, таких как Индия, Китай, Бразилия, ЮАР, которые считают, что таких заявлений по Украине, какие были в прошлом году, им делать не нужно. Большой Юг оказался внутри "двадцатки" в большинстве. Об этом не пишут в Европе. Я думаю, что в принятии решений в G20 давно доминируют не страны Европы, - подчеркнул он.

Страны G20 посылают сигнал о том, что мир постепенно становится многополярным, считает Рар:

- На протяжении последних 100–300 лет Европа решала все глобальные проблемы войны и мира на нашей планете. Сейчас мы видим, что инициатива, во всяком случае по Украине, давно не у Запада.

Весьма любопытно, что теперь "группа двадцати" расширилась за счет включения Африканского союза - это стало одним из главных итогов саммита. Теперь на саммите в Бразилии G20, вполне вероятно, официально станет G21. Доцент Института общественных наук РАНХиГС при президенте РФ Сергей Демиденко полагает, что это стало возможно благодаря действиям КНР.

- Китай достаточно активно выстраивает глобальную "экономическую империю", которая включала бы в себя в первую очередь транспортные артерии, оператором которых стал бы именно Пекин, - заявил Демиденко. - К Африке Китай присматривался достаточно давно, и его влияние там достаточно большое, начиная с Египта и заканчивая ЮАР.

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По его мнению, например, Лига арабских государств имеет небольшие перспективы на вхождение в G20. Если говорить о восточных странах, больше всего шансов на вступление у Ирана. Демиденко подчеркивает, что 45% иранского импорта и 50% экспорта приходится на Китай и поэтому Иран достаточно плотно вошел в фарватер экономической политики КНР. Если бы Пекину захотелось иметь в G20 хорошего союзника, скорее всего, он пригласил бы Тегеран, подытожил Демиденко.

Впрочем, вступление Ирана, считает эксперт, могут заблокировать западные страны, особенно США, которые не ослабляют санкционное давление против Тегерана.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1694384820


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