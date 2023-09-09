 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Форменное безобразие. Во французских школах встречают по одежке
01:29 11.09.2023

Первая неделя нового учебного года во Франции прошумела ожесточенными спорами о длине одежды. Новый министр образования Габриэль Атталь запретил традиционную арабскую абайю на уроках, подтвердив абсолютный запрет на ношение религиозной одежды в школе. Чтобы раз и навсегда решить эту проблему, заговорили даже о возможности введения школьной формы, против чего не возражает и президент Эмманюэль Макрон. За конфликтом формы и содержания наблюдал корреспондент "Ъ" во Франции Алексей Тарханов.

Отец школьницы из Клермон-Феррана оказался в пятницу под стражей после того, как пригрозил "отрезать голову" директору лицея. Его дочь дважды не пустили на уроки, поскольку она была одета в абайю. Со времен убийства в 2020 году учителя Самюэля Пати к такому выражению родительского недовольства относятся серьезно: вспыльчивого отца будут судить за угрозы смертью. Это, конечно, крайний случай, но скандалы и обиды сопровождали в этот раз возвращение учеников с каникул - особенно в городах и пригородах со значительным мусульманским населением.

Новый министр образования Габриэль Атталь запретил ношение абайи в школах, предупредив об этом учащихся, родителей и администрацию учебных заведений 31 августа, накануне начала учебного года.

Он пояснил, что длинное платье, закрывающее все тело, кроме лица и рук, говорит само за себя о религиозной ориентации ученицы, что не допускается в государственных школах. "Входя в класс, вы не должны с первого взгляда определять религиозные взгляды учеников",- пояснил Габриэль Атталь в интервью TF1.

На самом деле министр просто потребовал соблюдать закон 2004 года, запретивший "в государственных школах, колледжах и средних школах ношение знаков или одежды, с помощью которых учащиеся демонстрируют религиозную принадлежность". Закон при этом не запрещает верить ни в какого бога, хоть в великого макаронного монстра, но говорит именно о внешних признаках - верь, но не пропагандируй.

Можно было бы счесть твердость свеженазначенного министра признаком "новой метлы", однако новизна здесь лишь в четкости и авральных сроках запрета. Предыдущий министр образования Пап Ндиайе напоминал школьным администрациям, что ученики должны придерживаться "нейтрального" кода одежды. Опираясь на данные статистики, которые говорили, что покушения на секулярность школы возросли в 2022/23 учебном году на 120% по сравнению с прошлым, он предупреждал, что "ношение абайи может быть запрещено, если ее носят специально для того, чтобы выразить свою религиозную принадлежность".

Экс-министр тогда не пожелал или не решился сменить рекомендательный тон на командный. Но Мусульманский совет Франции (Conseil francais du culte musulman - CFCM) немедленно восстал против запрета, обвиняя министра образования в невежестве и объясняя, что абайя, в отличие от бурки или хиджаба, не является, строго говоря, религиозной одеждой.

Так и в этот раз после выступления Габриэля Атталя другая мусульманская неправительственная организация "Действия за права мусульман" (Action droits des musulmans - ADM) обратилась в Государственный совет, обладающий правом вето, с требованием отменить приказ министра. Плечом к плечу с ними выступили левые партии, пугающие "поворотом вправо" и вопрошающие, не дойдет ли Франция до патрулей "полиции одежды", как это делается в Иране. Правые, наоборот, требование министра поддержали, как, например, глава партии "Республиканцев" LR Эрик Сиотти, не преминувший добавить, что "коммунитаризм - проказа, которая угрожает республике".

В споре ADM и Министерства образования Госсовет встал на сторону правительства, опираясь на закон 2004 года и считая, что "ношение абайи и камиса (мужской вариант абайи.- "Ъ") в школах является знаком религиозного самоутверждения".

Запрет религиозной одежды, по мнению совета, никак "не нарушает фундаментальных прав, таких как свобода религии или право на образование".

Чтобы избежать подобных проблем, Габриэль Атталь даже упомянул о возможности вернуть школьную форму, которую сохранили только некоторые частные учебные заведения, а публичные - забросили еще в конце 1960-х. Президент Эмманюэль Макрон предсказуемо поддержал своего министра, отметив, что скандал раздувает меньшинство, желающее вновь "бросить вызов республике и секуляризму".

За первые дни учебы было зафиксировано 300 случаев, когда ученицы являлись в школу в абайе и не допускались до уроков. По сравнению с миллионами школьников во Франции это и вправду немного, тем более что в большинстве случаев "нарушительницы" в итоге подчинялись новым правилам. История, наподобие происшедшей в Клермон-Ферране,- исключение. Однако напряженности в отношении между светскими властями и мусульманскими общинами запрет абайи, несомненно, добавил.

Впрочем, возводя вопрос абайи до степени религиозного преследования учащихся, мусульманские ассоциации забывают о том, как несколько лет назад школьные учреждения так же боролись против прямо противоположной моды на короткие топики у девочек, открывающие живот и подчеркивающие грудь. Тогда за пострадавших учениц не вступилась ни одна международная лига сексуальных реформ, и только отчаявшиеся блогерши призывали подруг и сестер, надев кроп-топы, выйти, не щадя живота своего, на защиту школьных свобод.

Алексей Тарханов

Источник - Коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1694384940


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