Семь "Я" и мир: в чем убедил фестиваль мусульманского кино

01:33 11.09.2023 Международный форум в Казани сделал акцент на семейных ценностях



Марина Иванова



Предгорья Тянь-Шаня и 823-й километр. Строптивые дети и непреклонные отцы. А также братья, сестры, зятья, невестки, внуки и все многообразие семейных отношений. XIX Казанский международный фестиваль мусульманского кино (КМФМК), завершившийся 9 сентября в столице Татарстана, назвал победителей. "Известия", посмотрев конкурсные программы и поговорив с кинематографистами, убедились, что вечные ценности по-прежнему востребованы.



Просто и сильно



Гран-при конкурса игрового кино жюри под председательством режиссера из Сенегала Муссы Туре присудило иранской ленте "Без предварительной договоренности" Бехруза Шоайби.



Героиня Пеги Ахангарани (актриса удостоилась приза за лучшую женскую роль) приезжает на похороны отца, которого, в сущности, не знала и, ознакомившись с его завещанием, приходит в ярость. Дальнейшее повествование - о том, как медленно, трудно, больно, но необратимо восстанавливается ее связь с давно утраченной родиной.



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Лучшим документальным фильмом признаны "Беглецы" российского режиссера Юлии Бобковой, обратившейся к нашумевшей в свое время истории Дениса Лисова и трех его дочерей. После долгих мытарств на чужбине семья вернулась на родину в Хабаровск. Последние кадры этой поистине детективной драмы сняты с высоты птичьего полета - заснеженное поле, счастливое семейство и очертания города, куда Денис и девочки так стремились.



Всего в оргкомитет фестиваля поступило 712 заявок из 44 стран. В конкурсную программу вошли 52 фильма из 21 государства: Алжира, Бангладеш, Великобритании, Греции, Египта, Индии, Ирака, Ирана, Казахстана, Киргизии, Марокко, Непала, Омана, Пакистана, России, Саудовской Аравии, Сенегала, Сирии, Таджикистана, Туниса, Турции. Кроме того, на форуме представили несколько спецпрограмм, подборки национального кино и долгожданных вип-гостей.



Андрей Кончаловский рассказал о своей ретроспективе онлайн, пожелав процветания Казани и ее жителям. Эмир Кустурица прибыл лично, чтобы провести полуторачасовую встречу со зрителями, показать свой фильм "По млечному пути" и порадовать приятным известием: он на время прекратит выступления со своим музыкальным коллективом, чтобы снять новый фильм.



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Показы и аншлаги



Конкурсную программу, как пояснила программный директор фестиваля Нина Кочеляева, решили сосредоточить вокруг проблематики, связанной с семейными ценностями, этикой человеческих взаимоотношений.



Слова у отборщиков не разошлись с делом. Во всех разделах фигурировали фильмы о семье - счастливой и несчастливой, полной и неполной, имеющей дом и лишенной его, живущей в ладу со старшим поколением и конфликтующей с ним, чтящей свои истоки и забывшей о них. Семье, разумеется, традиционной - мужчина, женщина, дети. Тема оказалась неисчерпаемой как с точки зрения ситуаций, так и жанрового решения.



Председатель жюри форума, режиссер из Сенегала Мусса Туре не скрывал своей радости.



- Когда я говорю о человечности, многообразии и красоте мира, я имею в виду именно это - семью и традиции, - поделился он. - В моей стране все это чтят. А фильмы фестиваля заставляют задуматься об этих вечных вещах. Можно сказать, я увидел в них истории своей семьи - отца, матери, сестер и, конечно, свою собственную. И я настолько проникся этой темой, что мне захотелось сделать фильм здесь, в России, в Татарстане, чтобы показать, насколько похожи наши традиции.



Как всегда на Казанском фестивале, где все показы бесплатные, в залах был аншлаг. А "823-й километр" режиссеров Амира Галиаскарова и Ирека Хафизова - о том, как отец не понимает сына, а сын отца, - вызвал настоящий ажиотаж. Чтобы вместить всех желающих, организаторы открыли дополнительный зал. В итоге картина получила приз зрительских симпатий.



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Мой личный выбор - "Ада" выпускника ВГИКа Станислава Светлова, удостоенный приза за операторское мастерство, и "Медик" режиссера из Кыргызстана Алижана Насырова, не получивший, увы, ничего.



В первой картине речь идет о неспешной, обстоятельной и вроде простой, но на деле очень сложной душевной жизни матери и дочери. В провинциальный Горбатов, где прошли съемки этой игровой ленты, наверняка будут ездить экскурсии - настолько трепетно и тонко запечатлен в кадре маленький приволжский городок.



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Творческая встреча с режиссером Станиславом Светловым, фильм "Ада" (Россия)



В центре второй картины, документальной короткометражки, 22-летний фельдшер, после учебы вернувшийся в родное селение у подножия Тянь-Шаня. На десятки километров вокруг он единственный медик, лечит и стариков, и младенцев. Показательный кадр: на заснеженной горной дороге буксуют большегрузы, а фельдшер на неказистой лошадке упрямо взбирается в гору - там в отдаленном селении его ждут. Машины обессилели, человек прошел. Фильм безыскусный и сильный, как его герой.



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Вперед, Татарстан!



Площадкой для деловой программы КМФМК-2023 стали присутственные места Казанского кремля, что особо подчеркнуло ее значимость.



- Общение в рамках деловой программы позволяет представить региональным кинокомпаниям свой продукт, - отметила директор КМФМК и глава "Татаркино" Миляуша Айтуганова. - Не секрет, что региональное кино очень трудно пробивается в федеральные киносети, а эта площадка позволяет познакомиться, присмотреться к представляемым продуктам. Мы ее организовали именно под региональный кинематограф - для ребят из Омска, Екатеринбурга, Красноярска и других городов, чтобы они могли показать свой продукт.



Кроме отечественных на кинорынке присутствовали представители Сирии, Египта, стран СНГ, и, судя по оживленным беседам в кулуарах, почва для будущих сделок уже готовится.



Еще одним большим событием стала презентация сценарных заявок (питчинг). Организаторы зарегистрировали 144 заявки из 20 стран. В шорт-лист было отобрано тринадцать. Обязательным условием для претендентов стала копродукция с Татарстаном. Желание работать с республикой выразили представители Кыргызстана, Турции, Египта, Узбекистана, ОАЭ, Индии, Ирана, Марокко, Китая, Казахстана и, конечно, российских регионов - от Сахалина до ДНР и ЛНР.



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Победил проект казанского режиссера Юлии Захаровой "Квартира №7". Явный фаворит забега Таалайбек Кулмендеев, фильм которого в прошлом году был выдвинут на "Оскар" от Кыргызстана, стал только третьим. Философским размышлениям о смысле бытия (режиссер представлял заявку на фильм "Пегий пес, бегущий краем моря" по Чингизу Айтматову) жюри предпочло позитивную комедию. "В наше время это нужно", - подытожила член экспертной комиссии Екатерина Головня.



В центре сюжета "Квартиры №7" три семьи - русские, китайцы и индусы, которых неожиданно испортил квартирный вопрос. Все они выгодно приобрели новое жилье, но, появившись там под Новый год, выяснили, что квартира на всех одна, а до мошенников-риелторов в праздник не добраться.



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Победитель Международного питчинга кинопроектов - казанский режиссер Юлия Захарова



По словам Юлии Захаровой, которая в проекте и режиссер, и соавтор идеи, ее привлекла возможность подать эту историю с любым национальным колоритом, тем более что тема дружбы народов сегодня актуальна как никогда.



- Сейчас нам всем не хватает хороших и добрых комедий, а мы в этой работе опираемся на лучший опыт советского кинематографа, - подытожила победительница.



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В качестве премии ее команда получила полмиллиона рублей и приятный бонус от главы совета Фонда поддержки регионального кинематографа Ларисы Солоницыной, которая пригласила режиссера в Лабораторию игрового кино с призовым фондом в 1 млн рублей.



Планируемый бюджет картины в разы больше - $500 тыс., но, если сценарий удастся доработать в нужном направлении, о финансировании беспокоиться не придется: тема, сюжет и жанр сулят не только радость зрителям, но и доход инвесторам.



В Африке знают



Национальную тему продолжила выставка в Казанском кремле, с которой началась череда мероприятий, приуроченных к 100-летию татарского кинематографа.



Были представлены сотни архивных фотографий и афиш, в том числе немого фильма "Булат-Батыр" Юрия Тарича, с которого ведет отсчет татарское кино, а также снимки звездных гостей за 19-летнюю историю фестиваля.



Несколько стендов отведено фото- и видеотехнике. Самый возрастной экспонат - деревянный фотоаппарат 1840-х годов. Присутствуют также старинная аппаратура, на которой снималась казанская кинохроника, пишущая машинка сценаристов, рупор, световые установки, микрофоны, кинопроекторы.



От орудий кинопроизводства посетителям здесь же было предложено перейти к его результатам. Кульминацией вернисажа стал показ оцифрованной версии вышеупомянутого "Булат-Батыра", который снимался в стенах Казанского кремля.



Кстати, фильм, оказывается, известен далеко за пределами республики. Так, председатель жюри фестиваля Мусса Туре в беседе с "Известиями" обмолвился, что видел его у себя дома в Сенегале.



Во внутреннем дворике, пока позволяет погода, можно посмотреть кино на свежем воздухе. В программе - киноклассика и новое татарское кино. После фестиваля выставка переедет в помещение "Татаркино", а в дальнейшем станет постоянной экспозицией будущего Музея кино Татарстана. Источник - Известия

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