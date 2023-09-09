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Запад дал знак капитуляции перед Путиным: Киев разочарован "двадцаткой", - Дм.Попов
01:35 11.09.2023

Запад дал знак капитуляции перед Путиным: Киев разочарован "двадцаткой"
Тонкости международной дипломатии в новостях недели

Поскольку "уж небо осенью дышало", вроде бы пора считать цыплят, но вот председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли говорит: "рановато". Отвел Украине еще 30-45 дней на наступательные действия. А что потом? Разочарования-то у Киева в Западе и у Запада в Киеве уже начались. Прошедшая неделя в этом смысле выдалась ударной.

Осенняя хандра особенно сильно навалилась на украинский режим после саммита "двадцатки" в Дели. "Группе двадцати нечем гордиться", - попенял Западу после декларации G20 официальный представитель украинского МИД Олег Николенко. А в чем же дело?

Би-би-си печально констатирует: "В итоговой декларации саммита G20 о войне в Украине говорится менее категорично, чем в прошлый раз". "Это заявление, выработанное в ходе многонедельных переговоров между дипломатами, стало ударом для западных стран, которые в течение последнего года пытались убедить развивающиеся страны осудить Москву и поддержать Украину", - сообщает британская газета Financial Times. И отмечает, что формулировки G20, посвященные Украине, говорят об отсутствии глобального консенсуса в поддержку Киева. Поскольку в прошлогодней декларации "двадцатки" говорилось об "агрессии РФ", а теперь осталась только формулировка "война на Украине", а также призывы к дипломатии. Мало того, декларация призывает к "справедливому и прочному миру" на Украине, но не связывает это с необходимостью сохранить территориальную целостность страны, как того требовал Запад. А издание Business Insider вообще негодует и пишет о капитуляции: "Члены G20 согласились называть вторжение России в Украину "войной на Украине", а не "войной против Украины" в знак капитуляции перед Путиным, которого там даже не было".

Конечно, "капитуляция перед Путиным" - это фигура речи и яркий публицистический прием. Но тренд понятен – поначалу впавший в ярость от того, что Россия посмела реально, действием, ответить в тот момент, когда ее окончательно отказался слышать зарвавшийся гегемон, коллективный Запад за год начал осознавать, что "не все так однозначно". Что гегемония – не абсолютна и мир больше, чем казалось. Что западная военная техника – продукт в значительной степени не только технологий, но и пиара. Как маленький пример: уже два "неуничтожимых" танка "Челенджер" уничтожены нашими военными обычным, штатным вооружением армии России. Что кое-кто за океаном хочет поиметь не только развивающиеся страны, но и, под шумок, Европу. Что Россия, в отличие от этого "кое-кого", предлагает куда более справедливое мироустройство и может быть имеет смысл к ней прислушаться. Да много еще чего потихоньку осознается.

Неожиданно "зрадником" оказался и Илон Маск, который то ли отключил, то ли так и не включал свой "Старлинк" на черноморском побережье. В результате чего сорвалась атака Украины на наш флот. Маск это, конечно, объяснил, что принял такое решение от страха: а ну, как русские в ответ "ядеркой" долбанут? Но мы-то понимаем, что решение принимал не Маск, а Пентагон. Иначе у Маска какие-то избирательные страхи получаются – на море страшно, а на суше нет? Очевидно, что все упирается в вопрос Крыма – военные США реально оценили риски ответа России за возможное нападение ВСУ на полуостров. И фитилек-то Украине прикрутили. Как тут на месте Киева не разочароваться в "союзниках".

Мало того. "Союзники" даже помечтать как следует киевскому режиму не дают. Любитель похмеляться в "Макдональдсе", министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, оказался расстроен тем, что страны "Большой семерки" никак не хотят создавать специальный трибунал, чтобы судить высшее руководство России. А это прямо сладкая греза политического украинства. Прагматичная G7 выступает за "гибридный", а по сути украинский национальный суд, который не сможет судить ни Путина, ни его ближайшее окружение. Сами, мол, разбирайтесь. Понимают же, как все может повернуться. Еще Кулеба посетовал "на отсутствие воли" у Запада к передаче замороженных резервов российского Центробанка Украине. Что тут скажешь, если глава МИД не понимает простых законов капитализма? Хотя, может это в "Макдоналдсе" плохо похмеляют?

У нас тем временем Владимир Путин открывал новые дороги и в России в целом, и в Москве в частности. Масштабность, конечно, поражает. Уже анекдот в народе появился, что в связи с нестабильной работой аэропортов московское метро будет продлено до Турции и Египта. Гипербола, конечно, но Путин же сказал про Тулу, Калугу и другие крупные города, граничащие с Подмосковьем… А еще Путин поручил начать подготовку к строительству мостов через реки Лену и Алдан в Якутии. Мост через Лену по сложности строительства сравнивают с Крымским мостом. Но и значение у этих проектов будет огромное для развития северо-востока страны – появится мощный транспортный каркас и логистический узел.

Еще одно заявление Путина стоит процитировать целиком, поскольку оно четко обозначает позицию главы государства по поводу социальной справедливости: "Важно предоставить равные права всем – я хочу это подчеркнуть, – всем без исключения участникам специальной военной операции: и кадровым военным, и добровольцам, контрактникам, мобилизованным и сотрудникам правоохранительных органов, которые принимают участие в специальной военной операции. Ребята наши геройски сражаются, некоторые отдают жизнь за Россию. И они, и члены их семей должны быть обеспечены всеми положенными участникам операции льготами и мерами поддержки, включая статус участника боевых действий". По тому, как будет исполняться это поручение, станет очень многое понятно. И лучше бы оно выполнялось без бюрократических изысков. Обществу спокойней будет.

Хотя, конечно, о спокойствии можно говорить весьма относительно, применительно к конкретным ситуациям. В целом, покой нам только снится. Вот через месяц-полтора начнется распутица, как говорит генерал Милли, активное наступление ВСУ остановится. А что потом?

Дмитрий Попов

Источник - МК
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