"Дорогами предков": как живут кочевники в Киргизии

01:41 11.09.2023

Один день из жизни лагеря в Сусамырской долине



Киргизия - исторически страна кочевников и животноводов. Сусамырская долина известна идеальными условиями для кочевого образа жизни. Она располагается на высоте 2500 метров над уровнем моря в горах Тянь-Шаня, в 170-ти км к югу столицы Бишкек. Как живут кочевники в этих местах, можно увидеть в галерее "Известий".



Кыргызская женщина и ее собака стоят возле традиционной юрты



Так выглядит летнее стойбище кочевников в Сусамырской долине



Мальчик наполняет бак водой



Женщина греет чайник в юрте, где она живет с членами своей семьи



Киргизская семья возле временной палатки и кухни на горном пастбище в Сусамырской долине



Жители долины придерживаются традиций своих предков. На фото - женщина накрывает на стол в традиционной юрте



Семья готовит еду на открытом воздухе во время кочевья



Мальчиков учат ездить верхом с юных лет



Разведение овец - один из самых распространенных видов деятельности среди кочевников



Женщина доит лошадь на горном пастбище в Сусамырской долине. Такое молоко используется для приготовления кумыса, популярного в Центральной Азии ферментированного напитка



Дети пьют кобылье молоко. По сравнению с коровьим, в нем содержится в 1,5-2 раза меньше белков и жира и почти в 1,5 раза больше лактозы



Женщина и мальчик пекут кисломолочное блюдо "курут". Оно традиционно изготавливается из кобыльего молока и имеет соленый и кисловатый вкус



Чаще всего курут представляет собой белые, иногда приплюснутые, шарики диаметром до 5 см



Прилавок с продуктами в летнем стойбище кочевников в Сусамырской долине



Лошади пасутся на горном пастбище в Сусамырской долине. Для кочевников эти животные - залог выживания