Супер-серб Джокович - абсолютный рекордсмен теннисных побед! 24-й "Большой шлем" взят

01:48 11.09.2023

Российский теннисист Медведев проиграл Джоковичу в финале US Open



11 сентября 2023,

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл своему сопернику из Сербии Новаку Джоковичу в финале Открытого чемпионата США (US Open). Матч состоялся в Нью-Йорке 10 сентября.



Встреча закончилась со счетом 3:6, 6:7 (5:7), 3:6. Продолжалась она 3 часа 17 минут, после второго сета Медведев брал медицинский тайм-аут из-за проблем с плечом, сообщает "Спорт-Экспресс".



Медведев за встречу сделал три подачи навылет, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта. На счету Джоковича - эйс, четыре ошибки на второй подаче и также ни одного выигранного брейк-пойнта.



Для Джоковича это 96-й титул в карьере и 24-я победа в финале "Большого шлема". В рамках турнира US Open это четвертая для него победа.



Грунтовые всходы: как россияне выступили на "Ролан Гаррос"

Хачанов и Павлюченкова дошли до четвертьфиналов, но не смогли сломить сопротивление Джоковича и Муховой

Ранее, 21 августа, Джокович обыграл Алькараса в финале "Мастерса" в Цинциннати. Призовой фонд соревнования составляет $6,6 млн. Встреча продолжалась 3 часа 50 минут и завершилась со счетом 5:7, 7:6 (9:7), 7:6 (7:4).