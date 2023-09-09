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Глобальный Юг дал отпор Западу и Украине
02:38 11.09.2023

Эксперты назвали геополитические итоги саммита G20

Tекст: Дарья Волкова

Саммит G20 в Индии завершился, лидеры делегаций приняли компромиссную декларацию. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, встреча стала переломной с точки зрения обеспечения баланса интересов в мировой экономике. Почему попытки Запада "украинизировать" "Двадцатку" провалились и что позволило голосу стран Глобального Юга стать весомее?

В Нью-Дели в воскресенье завершился саммит Группы двадцати. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что в декларации напоминается обо всем, что необходимо осуществить в соответствии с давними обещаниями для того, чтобы обеспечить мировой экономике баланс интересов.

Лавров добавил, что путь неблизкий, но тем не менее нынешний саммит стал в известной степени переломным с точки зрения четкого ориентира именно на такие задачи. По словам министра, утверждения о том, что страны Запада предъявили в декларации G20 ультиматум России, смешны.

"То, что пишут СМИ, я читал разные оценки о содержании декларации саммита G20. И Financial Times, что это провал Запада, с другой стороны, кто-то еще, Reuters, по-моему, написал, что этот кусок совместной декларации Запад согласовал и передал в качестве ультиматума Российской Федерации. Смешно! Взрослые люди распускают слухи, которые просто невозможно всерьез принимать", – возмутился Лавров.

По словам главы МИД России, консолидированная позиция стран Глобального Юга не позволила Западу "украинизировать" повестку саммита Группы двадцати в Нью-Дели в ущерб обсуждению насущных задач развивающихся стран.

Он отметил, что так называемый украинский параграф хотя и включен в декларацию саммита G20, но "он не про Украину, а украинский кризис упомянут исключительно в контексте необходимости урегулирования всех конфликтов, которые в мире существуют.

Накануне газета ВЗГЛЯД объясняла, почему компромисс участников G20 по Украине стал прорывом – разногласия Запада с Москвой по формулировкам относительно конфликта на Украине преодолены. Кроме того, эксперты отметили, что появление декларации стало тревожным звонком для Киева, а Индия превращается в полноценного лидера третьего мира вопреки усилиям Китая.

В свою очередь на Западе после принятия итоговой декларации саммита, вдруг вспомнили об основных задачах G20 – изучение экономических вопросов и глобальных проблем, а не политические аспекты международных отношений. Об этом, в частности, напомнил президент Франции Эммануэль Макрон, отвечая на вопрос о том, не считает ли он поражением Запада итоговое коммюнике саммита, в котором об Украине говорилось достаточно нейтрально.

Макрон подчеркнул, что в G20 представлены страны с разными взглядами на многие вопросы, в том числе на Украину. По его словам, было бы неправильно блокировать принятие декларации саммита только потому, что нет консенсуса по теме, связанной с Украиной.

Как отметил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале, глобального консенсуса по украинскому кризису действительно нет, а декларация саммита G20, в которую Западу не удалось включить осуждение России, еще раз "подтверждает и закрепляет факт неспособности западного альянса навязать свою позицию остальному миру".

Он добавил, что новое в этом то, что за минувший год в вопросе об Украине Глобальный Юг еще больше отошел от Глобального Запада, и в силу этого президенту США Джо Байдену и американским дипломатам пришлось уезжать из Нью-Дели несолоно хлебавши.

"У них не только не получилось добиться выступления на саммите Зеленского, но и пришлось дать добро на декларацию, которая очень далека от тех планов, с которыми они ехали на "Двадцатку",

– написал Пушков. Позднее появились сообщения о том, что Байден и вовсе досрочно покинул саммит. Как передает "Коммерсант", американский лидер решил не оставаться на третью сессию G20 "Одно будущее" и вылетел во Вьетнам.

Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отмечают, что саммит G20 в Нью-Дели стал одним из самых не политизированных за всю историю "Двадцатки", он непосредственно отвечал целям и задачам организации. Благодаря этому интересы Глобального Юга звучат все четче, а попытки Запада "украинизировать" мероприятие провалились.

"Индия приложила очень большие усилия для того, чтобы встреча "Двадцатки" прошла под эгидой тех вопросов, которые волнуют Глобальный Юг и мировое большинство. В перечне интересов этих стран украинский конфликт если и присутствует, то далеко не в первых рядах", – сказал Федор Лукьянов, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", научный директор МДК "Валдай".

"Позиция Индии связана далеко не с тем, что она поддерживает Россию или не поддерживает. Индия заявила себя как лидер крупной группы стран, которые не хотят участвовать ни в каких геополитических разборках и нацелены на решение своих собственных проблем", – считает он.

"Стоит отметить, что Нью-Дели удалось эту линию успешно провести. Я бы сказал, что это первая "Двадцатка", которая столь очевидно прошла под эгидой наименее политизированных вопросов. Это можно безусловно поставить в заслугу индийцам, они ударно и эффективно поработали", – добавил собеседник.

"В рамках саммита отразились общие сдвиги в международной системе – запросы, амбиции и влияние Глобального Юга все более активно выходят на первый план.

И это приходится признавать всем – и Западу, и России. Я думаю, что эта тенденция продолжится в независимости от того, как будут проходить следующие "Двадцатки", – отметил Лукьянов.

"В вопросе Украины у стран Глобального Юга отношение не сильно поменялось, они как были в позиции дистанцирования, так и остаются. Но совершенно очевидно, что большинство стран мира не хотят присоединяться ни к одной из сторон", – полагает политолог.

"Попытки "украинизировать" повестку саммита G20 были ожидаемы, но это действительно не удалось сделать по ряду причин. Во-первых, хозяйкой мероприятия была Индия, которая придерживается самостоятельного внешнеполитического курса и довольно сбалансированной позиции по украинскому вопросу", – сказал Иван Тимофеев, генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД), программный директор международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Во-вторых, все-таки повестка Группы двадцати не сводится к конфликту на Украине и даже к европейской безопасности. "Двадцатка" – это в первую очередь про мировую экономику и финансы", – продолжил он.

"В этом контексте повестка индийского председательства затрагивала вопросы энергетической безопасности, климата и другие. Вместе с тем украинский конфликт выходит за пределы европейского региона, затрагивает вопросы продовольственной безопасности и влияет на цепочки поставок, поэтому совсем обойти его стороной тоже не удалось", – считает эксперт.

"Но формулировки в итоговой декларации получились сбалансированные. И в общем то, к чему призывают страны G20 в документе, отвечает ряду интересов Москвы. Так, например, речь о недопущении атак в отношении судов, перевозящих гражданские грузы", – отмечает политолог.

"Поэтому, на мой взгляд, страны Запада пытались на площадке, выходящей за пределы западного мира, провести свою повестку. Но успехом это, как мы видим, не увенчалось. В целом Группа двадцати – это весьма специфическая организация, которая возникала для обсуждения экономических вопросов. Преувеличивать ее роль и говорить о ней, как об инструменте глобального управления, пока не стоит", – полагает Тимофеев.

"Да, "Двадцатка" представляет собой один из наиболее репрезентативных форматов обсуждения проблем, в сравнении, например, с Группой семи. Но я не считаю, что текущий саммит глобально что-то изменит в геополитике", – акцентировал он.

"Оценивая прошедшее мероприятие, можно сказать, что это была очередная встреча достаточно крупного и авторитетного института. Конечно, для России было важно, чтобы ее итоги не были однобокими в пользу коллективного Запада и чтобы вопросы экономики и финансов не политизировались в угоду интересам отдельных стран и объединений. Можно сказать, что это получилось", – заключил эксперт.

Источник - Взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1694389080


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