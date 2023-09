Тайна отсутствия Си Цзиньпина на G20 раскрыта, - Владимир Скосырев

06:35 11.09.2023

10.09.2023



Пекин считает, что Индия интриговала на саммите против Китая

Владимир Скосырев



Дели хочет использовать свое председательство на "двадцатке", чтобы навредить Китаю, утверждает китайский мозговой трест. В качестве доказательства он указывает на то, что перед саммитом Дели провел встречи чиновников на спорных землях – в штате Аруначал Прадеш, на который КНР претендует, и в индийской части Кашмира. В результате духу сотрудничества причинен вред. Но эксперты говорят, что Китай оказался в проигрыше по итогам саммита. И образовавшуюся брешь заполнили индийский премьер Нарендра Моди и президент США Джозеф Байден.

C жесткой критикой Индии выступил Китайский институт современных международных отношений, который принадлежит Министерству госбезопасности (МГБ), сообщил Reuters. Институт обвинил Индию в том, что она представила свои геополитические "частные товары" на мировую арену, а это не поможет ей соблюсти свои обязанности как хозяйки саммита и создаст новые проблемы. Возникнут осложнения в дипломатических отношениях, дебаты в социальных сетях, в результате не будет получено существенных плодов от форума.



Этот комментарий проливает свет на причины отсутствия Си на встрече, где председателем был Моди. Китайские чиновники отказались объяснить, почему отсутствовал Си. Китай представлял премьер Ли Цян. Два азиатских гиганта в последние месяцы искали способ уменьшить напряженность на границе. Но Дели охарактеризовал ситуацию как опасную и хрупкую. Китайский мозговой трест также подчеркнул, что Индия нападала пропагандистски на Китай по теме реструктуризации долгов развивающихся стран в связке с США и Западом. Пекин предлагал строить инфраструктуру – например, порты и дороги бедным странам. А Запад шумел, что их завлекают в долговой капкан.



New York Times более прямолинейно трактует конфликт вокруг G20. Байден хочет проникнуть в дыру, образовавшуюся из-за отсутствия Си и президента РФ Владимира Путина. Байден хочет так завлечь остальных участников, чтобы они встали на его сторону по многим вопросам, включая Украину и проникновение Пекина в Индо-Тихоокеанский регион. На руку Байдену то, что лидеры России и Китая не присутствуют.



Байден привез с собой в Индию обещание предоставить около 200 млрд долл. на решение проблемы изменения климата, продовольственную безопасность, здравоохранение и другие потребности менее развитых стран через Всемирный банк и другие международные финансовые институты. Байден пообщался с Моди в течение 52 минут. Обсуждались американские инвестиции в индийский технологический сектор, сотрудничество в регионе.



Американская инициатива – ответ на китайский проект "Пояс и путь". План Байдена по масштабу представляет собой только малую долю тех инвестиций, которые в последние годы вложил Китай. Но все же это альтернатива могучему и часто неумолимому кредитору – КНР. Причем Байден на сей раз ощутил менее благоприятную атмосферу на G20, чем около года назад в Индонезии. В 2022-м ему сопутствовал лучший, чем ожидали, итог демократов на промежуточных выборах в США. Это помогло Байдену провести встречу с Си. А сейчас, как показал опрос, его рейтинг остается низким. К тому же Джилл Байден, супруга президента, заразилась ковидом. Тест самого президент перед посадкой на самолет Air Force One оказался отрицательным.



В беседе с "НГ" Александр Лукин, научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН, отметил: "Большинство незападных стран на саммите считали, что не нужно становиться на чью-то сторону в Украине, надо решать вопрос миром. Такова и позиция Китая. Впрочем, Индия, как говорят, еще жестче выступала против западных формулировок. Что касается китайского мозгового треста, то раньше он действительно принадлежал МГБ. А теперь принадлежит правительству. Так что в сообщении Reuters есть некоторое преувеличение. Как бы то ни было, Си Цзиньпин любит ездить в такие страны, где его будут принимать радушно. В Индии Китай и его лидер крайне непопулярны. Могли быть устроены антикитайские демонстрации. Не говоря уже о том, что могли возникнуть новые разногласии по границе. Поэтому и было решено снизить уровень, пусть поедет не великий лидер, а премьер.



Китай всегда скрупулезно следит за тем, чтобы не нарушались его правила, касающиеся границы. Например, он не выдает визы тем индийским чиновникам и военнослужащим, которые свои загранпаспорта получили в спорных с КНР районах. В целом отношения Китая с Индией носят сложный характер. С одной стороны, торговые партнеры, с другой – геополитические соперники".



Отвечая на вопрос о том, как повлиял саммит на позиции России на G20, эксперт сказал, что политические линии Индии и Китая относительно России никак не связаны друг с другом. Индия всегда поддерживает нормальные связи с Россией.



О том, сколь многогранны и как много факторов влияет на индийско-китайские отношения, свидетельствуют требования беженцев из Тибета, живущих в Индии. Они призвали G20 восстановить их права в Тибетском автономном округе КНР.