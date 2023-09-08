Узбекистан согласовал с Южной Кореей план выплаты задолженности в размере $1 млрд

06:42 11.09.2023

08.09.23



Жамшид Ходжаев и Чху Ген Хо. Фото пресс-служба МИПТ

Узбекистан и Южная Корея согласовали план урегулирования задолженности в размере $1 млрд, накопленной компанией с долевым участием "Узбекнефтегаза" за последние шесть лет. Об этом сообщает The Korea Economic Daily со ссылкой на Министерство экономики и финансов восточноазиатской республики.



План был подписан 7 сентября в Ташкенте в рамках пятого заседания вице-премьеров Узбекистана и Кореи - Жамшида Ходжаева и Чху Ген Хо, который также является министром экономики и финансов. Подробности плана погашения долга не разглашаются.



"Заместитель премьер-министра Чу заключил окончательное соглашение по вопросу дебиторской задолженности по проекту Сургиль, который было трудно решить, и спустя шесть лет добился результата в виде окончательного согласования плана погашения долга", - отмечает News Rebeat. Издание Business Korea назвало соглашение прорывом.

ℹ️ Расположенное в Каракалпакстане месторождение Сургиль было открыто в 2006 году, с 2008-го разрабатывается узбекско-корейским совместным предприятием Uz-Kor Gas Chemical. В октябре 2015 года СП начало коммерческое производство сжиженного природного газа (СПГ). Международный проект по производству СПГ и нефтехимической продукции продлится до 2041 года.



"Узбекнефтегазу" принадлежат 50% акций Uz-Kor Gas Chemical, а корейский консорциум Lotte Chemical Corp., государственная Korea Gas Corp. (KOGAS) и GS E&R Corp. владеют 24,5%, 22,5% и 3% акций предприятия соответственно.



"Дочерняя компания ''Узбекнефтегаза'' отвечает за продажу газа и расчеты с корейским консорциумом в долларах США. Но с 2017 года узбекская фирма не выплатила корейским компаниям $1 млрд, поскольку с 2017 по 2022 год узбекский сум обесценился примерно на 72% по отношению к доллару США", - поясняет The Korea Economic Daily.

Дебиторская задолженность будет выплачена корейским компаниям через СП.



ℹ️ По данным корейских СМИ, на заседании вице-премьеров двух стран обсуждалось ускорение развития корейского бизнеса в Узбекистане. В частности, узбекское правительство заявило о готовности выделить компании POSCO International дополнительные земли для выращивания хлопка и разрешить продажу земли для корейского бизнес-центра информационных технологий в Ташкенте. Узбекистан пообещал поддержать участие корейских компаний в проектах транспортной инфраструктуры, а также в медицинской, экологической и цифровой отраслях.



В пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана (МИПТ) отметили устойчивую положительную динамику двустороннего товарооборота и освоения корейских инвестиций. Так, с начала 2023 года экспорт Узбекистана в Корею увеличился на 15% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.



На состоявшемся в тот же день приеме у президента Узбекистана Шавката Мирзиеева прозвучало, что в прошлом году узбекско-южнокорейский товарооборот вырос на 24%. В Узбекистане действуют около тысячи совместных предприятий, общий объем прямых корейских инвестиций превысил $7 млрд. Был дана высокая оценка многолетнему партнерству с Корейским агентством по международному сотрудничеству, Эксимбанком Кореи и его фондами, общий портфель проектов с которыми составляет более $3 млрд.