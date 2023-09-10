 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вместо войск ОДКБ на армянских полигонах появился спецназ США
06:43 11.09.2023

10.09.2023
Российские миротворцы в Карабахе продолжают выполнять задачи на 30 наблюдательных постах

Владимир Мухин
Обозреватель "Независимой газеты"

На полигонах Зар и Армавир недалеко от Еревана 11 сентября впервые стартуют армяно-американские миротворческие учения Eagle Partner ("Партнер орел"). Примерно в это же время в Армении планировались маневры голубых касок ОДКБ, но Ереван отказался от их проведения (см. "НГ" от 29.08.23), а несколько дней назад отозвал с поста постоянного и полномочного представителя республики в ОДКБ Виктора Биягова. Учения "Нерушимое братство – 2023" в рамках этой организации пройдут в Киргизии в октябре 2023 года без представителей Армении.

"Eagle Partner – жизненно важная возможность для наших солдат из наших двух стран построить новые отношения на тактическом уровне и повысить оперативную совместимость миротворческих операций.

Это также основывается на 20-летних отношениях, которые Национальная гвардия Канзаса установила с Арменией", – сказал полковник Мартин О’Доннелл из Армии США в Европе и Африке. В свою очередь, в Минобороны Армении заявили, что учения предполагают операции по стабилизации между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач. Их цель в Ереване обозначили так: "Повышение уровня взаимодействия подразделения, участвующего в международных миротворческих миссиях в рамках миротворческих операций, обмен передовым опытом в управленческой и тактической коммуникации, а также повышение готовности армянского подразделения к плановым оценкам "Концепции оперативного потенциала" программы НАТО "Партнерство во имя мира".

В Москве официальные лица уже высказали свое неудовольствие этими маневрами и другими недружественными Москве шагами, которые делает Ереван. В их числе были, например, запуск в республике процесса ратификации Римского статута Международного уголовного суда, поездка в Украину супруги премьер-министра Никола Пашиняна и передача гуманитарной помощи Киеву.

Глава постоянной комиссии армянского парламента по внешним отношениям Саркис Ханданян заявил, что "решение о проведении учений с США – это суверенное решение Армении": "Я понимаю, что различные стороны могут иметь обеспокоенность и выражать недовольство. Принятое решение является также реакцией и результатом армяно-американских углубляющихся отношений". По его словам, Армения стремится улучшить отношения с США во всех сферах. При этом Ханданян отметил, что учения направлены на улучшение армяно-американского взаимодействия в международных миротворческих миссиях.

Насколько партнеры из США и НАТО вместе с армянскими голубыми касками готовы решать миротворческие задачи в разных регионах мира, сказать трудно, но однозначно, что это вряд ли получится в обозримом будущем на территории Южного Кавказа. Согласно трехсторонним договоренностям Москвы, Еревана и Баку, достигнутым в 2020 году, подобные задачи на территории Нагорного Карабаха выполняет российский миротворческий контингент. К примеру, в сообщении Минобороны РФ, опубликованном накануне, говорится, что контроль за соблюдением режима прекращения огня в зоне конфликта ведется на 30 наблюдательных постах: "В зоне ответственности российского миротворческого контингента нарушений по состоянию на 9 сентября не зафиксировано. Проведено патрулирование по пяти маршрутам в Аскеранском, Мардакертском, Мартунинском и Шушинском районах".

Между тем СМИ и официальные лица многих стран фиксируют в последние неделю-две рост напряженности вокруг Карабаха. В соцсетях и СМИ публикуются видео, фиксирующие переброску сторонами конфликта вооружений и военной техники к армяно-азербайджанской границе. В военном ведомстве РФ сообщили, что "для обеспечения безопасности российских миротворцев и предотвращения возможных инцидентов поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении".

"Несмотря на недружественные действия Еревана, роль России на Южном Кавказе в зоне карабахского конфликта благодаря присутствию там контингента миротворцев РФ остается стабильно высокой и решающей, – заявил "НГ" военный эксперт, генерал-лейтенант Юрий Неткачев, который долгое время служил на Южном Кавказе. – Дальнейшее обострение ситуации возможно в связи с выборами президента Нагорного Карабаха, которым стал Самвел Шахраманян".

Напомним, что МИД Азербайджана назвал выборы в Карабахе незаконной деятельностью, которая нарушает принципы международного права. "Но это дела больше политические, дипломатические. А военная эскалация там и так достигла апогея. Помешать новой войне между Арменией и Азербайджаном может не только Россия, но и Иран, который не хочет переделки границ на Южном Кавказе и намерен решать подобные вопросы за столом переговоров. Что касается возможного вмешательства в карабахский конфликт США или сил НАТО – это вряд ли… Именно Иран и Россия, в том числе и военным путем, это им не позволят", – считает Неткачев. В подтверждение своих выводов эксперт привел слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который в ответ на слова Никола Пашиняна о том, что Россия добровольно уходит из Южного Кавказа, заявил, что это совсем не так. "Россия продолжает играть последовательно очень важную роль по стабилизации обстановки и деконфликтингу, и мы будем продолжать эту роль", – заявил представитель Кремля.

Источник - НГ
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