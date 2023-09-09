 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Разрушение долгосрочных планов Фининтерна, - Андрей Школьников
07:00 11.09.2023

России и/или другим панрегионам необходимо физически разрушить создаваемую инфраструктуру
Андрей Школьников

В рамках инерционного сценария развития, после 2030 года привычный нам Кластер транснациональных корпораций распадется на части, в соответствии с делением на панрегионы. Общая связанность сохранится на уровне смыслов и личных обязательств. Части транснациональных корпораций и праволиберальных элит будут активно присягать новым властям, отстраняться и уклоняться от политики, занимаясь исключительно экономикой, производством и гуманитарными вопросами, но оставаясь при этом частью бывших глобалистов.

В 2022-2023 годы в России данные процессы были хорошо видны, когда наиболее умные и дальновидные из умеренных либералов, технократов и либерал-государственников заняли умеренно патриотическую позицию, плавно дрейфуя вместе с линией партии, демонстрируя послушание и стараясь не выделяться. Их логика проста – будет победа России, они встроились в новый порядок и не проиграли, будет поражение – первыми побегут обратно, демонстрируя лояльность глобалистам. Привычное болото, лояльное любой сильной власти и не стремящееся рисковать.

Единственное, что не получится локализовать и укрыть от чуждого внимания - инфраструктура для будущего возрождения и возвращения контроля над миром. В первую очередь речь пойдет о "космическом интернете", позволяющим вести долгосрочное, неявное и малозаметное когнитивное и ментальное воздействие на население, во много раз эффективнее разных радиоголосов в период Холодной войны.

Стратегическая задача Фининтерна – оставить важнейшую инфраструктуру на наднациональном уровне, под своим фактическим контролем, чтобы за 15-20 лет увеличить количество своих сторонников и подорвать государства изнутри, запустив серию либеральных цветных революций, повторив обрушение СССР.

Для противостояния и разрушения данной стратегии, России и/или другим панрегионам необходимо физически разрушить создаваемую инфраструктуру. Раньше 2027 года сделать это не выйдет, Запад еще будет силен, в 2027-2030 годы можно, но риски высоки. После 2030 года, когда наступит Мир панрегионов и сильного ответа можно не ждать, самое время для удара.

К этому моменту у России должно быть готово необходимое по качеству и количеству оружие для быстрого уничтожения не только используемых спутников, но и других, схожих по ценности для глобалистов систем. Повод найти будет не сложно, а если еще допустить распространение отдельных технологий по миру, то долго поставленный вне закона "космический интернет" не проживет.

И, да, описанное – лишь начало зачистки, никто не мешает глобалистам пытаться использовать чужую инфраструктуру для своих планов и смыслов, это тоже нужно будет вычищать…

Источник - завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1694404800


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