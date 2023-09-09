Опасные друзья президента. Разоблачая коррупцию, Зеленский рискует попасть в число обвиняемых, - В.Бурт

07:03 11.09.2023

09.09.2023 | ВАЛЕРИЙ БУРТ



Многое из того, что происходит на политической кухне Украине, вызывает ироническую усмешку. Это не удивительно, ибо там заправляет комедиант. Он продолжает свое амплуа с серьезным видом и на другой должности. К примеру, на днях глава Незалежной заявил: "Больше не будет многолетнего "бизнеса как обычно" для тех, кто грабил Украину и ставил себя выше закона и любых правил".



Так Зеленский прокомментировал арест олигарха Коломойского, инициированный НАБУ - Национальным антикоррупционным бюро Украины. Президент провозгласил начало борьбы с коррупцией, но эта инициатива исходит от человека, который сам погряз в грязных делах.



Порой кажется, что Зеленский снова вошел в роль скромного школьного учителя Голобородько из сериала "Слуга народа", который по сюжету стал президентом и начал бороться с коррупцией.



Сериал был снят на деньги Коломойского, он же оплатил избирательную кампанию своего протеже, помог создать партию "Слуга народа". Зеленский и рад бы вернуть должок, да не в силах…



Во-первых, Коломойский находится под следствием большого жюри федерального суда США по делу об отмывании денег. И в Вашингтоне жаждут его крови.



Во-вторых, на Украине в который раз началась борьба с коррупцией. И арест Коломойского, обвиняемого в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем, на сумму свыше 500 миллионов гривен, должен продемонстрировать непреклонную решимость Зеленского в борьбе со злом. Америке оказана большая услуга – появилась возможность экстрадировать Коломойского в США. Эта демонстрация преданности США произошла аккурат к визиту государственного секретаря Блинкена. Возможно, его разговор с Зеленским касался в том числе и ситуации с олигархом.



Вроде бы президент Украины выиграл "партию". Но это не совсем так – она лишь отложена и ее исход не ясен. Коломойский находится под следствием в США уже три с лишним года. И на Украине всем давно ясно, что он из себя представляет. Так почему же НАБУ взялось за него только сейчас?



Может, Зеленский не очень хотел ворошить осиное гнездо? Не потому, что жалел Коломойского, а от того, что они связаны многими тайными нитями.



Скорее всего, американцы просто заставили Зеленского открыть сезон охоты на олигарха, который встал им поперек горла. И он вынужден был подчиниться.



Однако Зеленский сильно рискует. Если прижатый к стенке олигарх, лишенный денег и имущества, заговорит, то наверняка поведает немало интересного о совместных "проектах" с президентом.



Коломойский может серьезно навредить и Байдену. В свое время, плетя интриги против Порошенко и продвигая Зеленского, Коломойский контактировал с бывшим мэром Нью-Йорка и адвокатом Трампа Руди Джулиани. Тот принимал активное участие в сборе данных о махинациях Байдена в бытность его вице-президентом и "шалостях" его сына Хантера в совете директоров украинской газовой компании Burisma. Этим компроматом Джулиани вполне мог поделиться с Коломойским, который в крайнем для себя случае его обнародует.



Выходит, рискует и сам олигарх, который слишком много знает. Вдруг у него заготовлено послание: "В моей смерти прошу винить Володю З." с солидным досье на президента?



У Зеленского голова идет кругом – от тяжелого положения ВСУ, скверных прогнозов на зиму в энергетической сфере, настойчивых слухов о том, что США значительно урежут финансовую помощь Украине. Да и собственное положение становится все более шатким.



Президентские выборы на Украине должны состояться в будущем году. Зеленский хочет их отложить: в условиях военного времени они якобы неприемлемы. Понятно, что бывший комик лукавит и, скорее всего, просто боится проиграть.



На Западе, напротив, считают, что выборы должны состояться. И не только ради соблюдения демократических принципов. Не исключено, что США действительно хотят свалить Зеленского – недовольство им нарастает и выборы помогут его убрать легитимно.



Заменить Зеленского на посту президента может командующий ВСУ Залужный, к которому давно благоволит Вашингтон. Не стоит забывать и о Порошенко, который затаился и, возможно, неспроста…



Антикоррупционная инициатива Зеленского никак не может ограничиться одним Коломойским. Тем более что НАБУ и САП - Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины утверждают, что злоупотребления проникли во все государственные институты.



Значит, впереди большая кампания по разоблачениям, в результате которой необходимо вывести на чистую воду многих персонажей, лучше, конечно, известных, богатых. И они уже на крючке у США. Ведь именно американцы решают, кто на Украине хорош, а кто никуда не годится.



На днях инсайдерский телеграм-канал "ЗеРада" сообщил, что украинские антикоррупционные структуры в ближайшее время начнут расследование против олигарха Рената Ахметова и его энергетической компании ДТЭК. Ахметов почувствовал опасность, уже начал вывод капиталов за границу.



Еще одна потенциальная кандидатура для разоблачений недавно уволенный с поста министра обороны Резников. Он, по настойчивым слухам, участвовал в махинациях в военном ведомстве: в частности, в закупках по завышенным ценам продуктов и одежды для ВСУ, торговле освобождениями от армии. Конечно, Резников все отрицает. Но если под давлением неопровержимых улик он заговорит, то Зеленского ждут нелегкие времена. Ему придется доказывать, что министр обороны ловчил без ведома шефа.



Так же могут скомпрометировать Зеленского и другие обвиняемые. И тогда, пытаясь утопить других, президент Украины сам пойдет на дно.