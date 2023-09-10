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Были слышны крики: "Помогите!" Казахстанские школы не справляются с наплывом учеников
11:24 11.09.2023

С началом учебного года казахстанские соцсети заполнили не только видео с нарядными первоклашками, но и значительно более суровые кадры из школьной жизни. Учебные заведения в разных городах страны не справляются с наплывом школьников. Один из роликов, вызвавший широкий резонанс, был снят в школе-гимназии №1 города Кокшетау. На нем запечатлена давка в коридоре. Дети кричат: "Помогите!" и падают друг на друга.



Как сообщили в самой школе, на кадрах - окончание уроков второй смены. Давка образовалась у гардероба. Во второй смене в гимназии обучается 31 класс (с пятого по восьмой), это 725 учащихся. Всего же в школе учатся 2866 детей. Никто из них в результате давки не пострадал.

На видео обратили внимание в Министерстве просвещения Казахстана.

"Управлением образования Акмолинской области проведено служебное расследование. Установлено, что данный факт произошел по завершении учебных занятий, когда в школьный коридор одновременно вышли из учебных кабинетов все классы. В настоящее время администрацией школы отрегулировано расписание, график выхода учащихся на перемены и выхода с занятий", - говорится в сообщении ведомства.

Руководство школы привлекли к дисциплинарной ответственности.

Второй ролик сняли в школе-лицее № 71 в Астане. Столпотворение школьников там тоже произошло возле гардероба. Для решения вопроса вешалки в школе решили распределить по этажам, сообщила администрация учебного заведения.

"Всем новым руководителям регионов хочется показать вот эту обычную 71-ю школу в Астане. Она находится неподалеку от ''Хан Шатыра'', а вокруг - сплошные жилые комплексы. В результате вместо 1200 - 1500 учеников тут более 5 тысяч школьников. Вот к чему приводит бесконечная уплотняющая застройка", - написал у себя в Telegram-канале журналист Михаил Козачков.

Из-за того, что гимназия переполнена, в ней было организовано трехсменное обучение. Директор учебного заведения заверила, что никто из школьников в результате давки не пострадал.

Между тем, в соцсетях публикуют подобные фото и из других переполненных школ столицы.

В управлении образования Астаны отметили, что для решения проблемы нехватки ученических мест в этом году будет открыто 11 школ, четыре из которых уже работают.

"Кроме того, в городе реализуется нацпроект ''Комфортная школа''. В рамках данного проекта в период с 2024 по 2025 годы будет построено 24 школы на 90 тысяч мест", - заверили в ведомстве.

Источник - fergana
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