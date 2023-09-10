Байдена обвинили в создании не умеющей воевать армии

11:26 11.09.2023 Служить бы рад: в американской армии проблемы с набором новобранцев

Виной всему наркотики, ожирение и проблемы со здоровьем



Ксения Логинова



Популизм администрации президента США Джозефа Байдена привел к созданию армии, не умеющей воевать. С таким заявлением выступил бывший старший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор. С ним согласны и другие высокопоставленные военные. Они считают, что "американские вооруженные силы медленно умирают". Что происходит с армией США, разбирались "Известия".



Нужен трезвый взгляд



"Америка создает армию, которая не умеет воевать", - написал на своей странице в социальной сети X (бывш. Twitter) экс-советник министра обороны в администрации бывшего президента США Дональда Трампа, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.



По его мнению, в настоящее время для многих граждан страны вступление в ряды современных вооруженных сил равносильно присоединению к профсоюзу учителей, трансгендерному лобби, участии в антифашистском движении или движении за права афроамериканцев Black Lives Matter. "Нужно положить этому конец, мы должны трезво смотреть на факты", - призвал высокопоставленный военный.



Ранее он также жаловался на проблемы в американской армии. По его мнению, это происходит из-за того, что на высокие посты назначают неподходящие кандидатуры, дисциплина хромает, а солдат поощряют вовсе не за успехи в службе.



Мешают идеология и политика партии



Схожие опасения в сентябре прошлого года высказывал член палаты представителей от Флориды, республиканец Майкл Уолтц. "Согласно новому отчету, способность наших воинов выполнять свои задачи подрывается гражданскими лидерами, заинтересованными в идеологической обработке и партийной политике больше, чем в готовности к ведению боевых действий", - заявил он тогда.



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Со ссылкой на отчет национальной независимой группы исследования состояния ВС США и их боеготовности он заявил, что в 2021 году армия на 25% не выполнила план по набору личного состава, а в 2022 году - на 50%. Помимо этого, значительно снизилось доверие американцев к вооруженным силам.



По мнению Уолтца, это происходит из-за "сильной политизации военного руководства" и усиливающейся поддержки представителей нетрадиционной сексуальной ориентации и цветного населения. Республиканец уверен, что из-за ориентации на равноправие в армии снизились стандарты физической подготовки.



Член палаты представителей от Флориды винит в этом администрацию президента США Джозефа Байдена. Он заявил, что политизация армии привела к усилению бюрократии, "которая отвлекает сотрудников и служащих от их реальных обязанностей".



Уолтц сетовал, что в 2022 году в бюджете Пентагона предусматривалось $35 млн на борьбу "с консервативной политикой в рядах армии". По мнению республиканца, США необходимо бороться со своими противниками, а не "соблюдать нелепые демографические и этнические квоты".



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Трансгендерный вопрос



Республиканская администрация Дональда Трампа в 2017 году ввела запрет на службу трансгендеров в вооруженных силах США. "Наши военные должны концентрировать свои усилия на достижении решительной и сокрушающей победы и не могут быть обременены огромными медицинскими расходами и беспорядком, к которым ведет присутствие трансгендеров в рядах военных", - заявлял экс-президент Трамп.



Новые власти в начале апреля 2021 года запрет отменили. По новым правилам трансгендеры, которые хотят служить в ВС и соответствуют требованиям, предъявляемым к новобранцам, получили право поступать на военную службу.



Помимо этого, им разрешили получать все положенное по закону медицинское обслуживание, связанное с переменой пола. Соответствующую операцию по смене пола стоимостью $100–200 тыс. военным разрешили делать бесплатно.



Как подсчитали в Пентагоне, в американских ВС может насчитываться от 1 тыс. до 8 тыс. человек, считающих себя трансгендерами, даже если они не получают соответствующей гормональной терапии.



В 2019 году Пентагон предоставил комитету палаты представителей данные, согласно которым за три года из военного бюджета около $8 млн потратили на уход за трансгендерами.



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Наркотики, ожирение и преступность



Осенью 2022 года экс-министр сухопутных войск Бретт Великович в статье для Fox News также сообщил, что страна не справляется с задачей по набору личного состава. По его словам, проблемы начались еще за четыре года до этого: 71% из 34 млн молодых людей не соответствовал критериям принятия на службу. Главные причины - наркотическая зависимость, ожирение, проблемы с умственным и физическим здоровьем, причастность к совершению преступлений.



"Вооруженные силы США, комплектуемые по найму, медленно умирают", - сообщил он. Экс-министр отметил, что поначалу, после отказа от воинской обязанности в 1973 году, вооруженные силы США, как и обещали, готовили высококачественных военнослужащих.



"От одного конфликта к другому профессиональные американские военные набирались опыта, получали все больше мотивации, на поле боя таких военнослужащих становилось все больше. Но сегодня вооруженные силы не справляются со своими задачами по набору личного состава", - пояснил он.



Великович считает, что хуже всего дела обстоят в сухопутных войсках. Там недобор составляет порядка 15 тыс. человек. По его словам, среди американцев в возрасте от 17 до 24 лет все меньше тех, кто заинтересован в военной службе и годен для нее.



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Бывший министр отметил, что из 23% годных для службы в армии еще 10% не подходят по уровню образования, при этом из 3,5 млн молодых американцев всего 9% хотят служить. "Масштабы и размах проблемы таковы, что Пентагон не в силах с ней справиться", - сообщает Fox News. Отмечается, что вооруженные силы принимают определенные меры, но это лишь отчасти помогает решить проблему, поскольку способность защитить страну напрямую зависит от числа военнослужащих с высоким профессиональным уровнем.



"Это уже общенациональная проблема, и решать ее надо на самом высоком уровне", - констатируют Fox News.



Подорванное доверие



Порой на фоне этого в прессу просачиваются скандалы. Летом 2021 года подполковник Стюарт Шеллер опубликовал видеообращение к военному руководству страны, в котором раскритиковал Пентагон и, в частности, министра обороны Ллойда Остина, за подорванное доверие солдат к своему начальству.



Он потребовал от военного руководства США взять на себя ответственность за гибель американцев во время теракта 26 августа 2021 года в Кабуле. Тогда погибли 170 человек, среди них двое американских военнослужащих. В выступлении он отметил, что его сослуживцы в недоумении из-за того, что руководство предало и оставило их. После появления ролика в Сети офицера отстранили от должности.



Китайские СМИ посчитали историю с отставкой подполковника "признаком низкого морального духа" в американской армии, а также "свидетельством нежелания военного руководства США прислушиваться, когда указывают на его ошибки".



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Помимо этого, как пишет Global Times, Пентагон прикладывает усилия для того, чтобы уйти от ответственности за свои решения. "Просчеты американского командования и нежелание признавать их неминуемо приведут к низкому моральному духу войск при выполнении заданий", - говорится в публикации.



Не нужные рычаги



Американские военные периодически публикуют призывы к властям исправить ситуацию. Некоторые меры применяют, однако этого недостаточно, считает комендант корпуса морской пехоты генерал Дэвид Бергер. "Корпус морской пехоты изо всех сил пытается нанять талантливых молодых американцев в условиях конкурентной экономики в обществе, которое сейчас далеко от армии", - отметил он.



По его словам, с такими трудностями в рядах армии сталкиваются повсеместно. "И все же некоторые из наших самых серьезных проблем носят хронический характер. У военного руководства мало рычагов, которые они могли бы использовать для увеличения числа новобранцев. А такой рычаг, как снижение стандартов, не нужен ни военному руководству, ни большинству американцев", - считает эксперт.



Бывший контр-адмирал ВМС в отставке и член правления некоммерческой Ассоциации офицеров Америки (MOAA) Том Юрковски также отмечает, что американское военное руководство сталкивается с серьезными проблемами по набору персонала. "Привлечь американцев на службу стараются с помощью бонусов. Некоторые контракты достигают $50 тыс. Другие менее масштабные меры приведут к тому, что станет еще сложнее привлекать новые и сохранить уже имеющиеся кадровые ресурсы. А это, в свою очередь, может привести к снижению уровня боеготовности и стабильности американских вооруженных сил", - резюмировал эксперт. Источник - Известия

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