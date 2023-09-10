|12:35 Что стоит за ростом напряженности в регионе армяно-азербайджанского конфликта?
11:45 Арест Торокуловой. В Бишкеке продолжают "винтить" особо опасных "активисток"
11:38 России нужны свои "фабрики мысли", - В.Трухачев
11:37 Байден запутался в вопросах от журналистов на пресс-конференции в Ханое
11:31 Еще одна бывшая россиянка выиграла теннисный титул на "мейджоре" за Казахстан. Кто такая Аня Данилина?
11:26 Байдена обвинили в создании не умеющей воевать армии
11:24 Были слышны крики: "Помогите!" Казахстанские школы не справляются с наплывом учеников
07:03 Опасные друзья президента. Разоблачая коррупцию, Зеленский рискует попасть в число обвиняемых, - В.Бурт
07:00 Разрушение долгосрочных планов Фининтерна, - Андрей Школьников
06:43 Вместо войск ОДКБ на армянских полигонах появился спецназ США
06:42 Узбекистан согласовал с Южной Кореей план выплаты задолженности в размере $1 млрд
06:35 Тайна отсутствия Си Цзиньпина на G20 раскрыта, - Владимир Скосырев
06:33 Страны Центральной Азии объединяются дорогами, - Виктория Панфилова
02:38 Глобальный Юг дал отпор Западу и Украине, - Дарья Волкова
01:48 Супер-серб Джокович - абсолютный рекордсмен теннисных побед! 24-й "Большой шлем" взят
01:41 "Дорогами предков": как живут кочевники в Киргизии
01:35 Запад дал знак капитуляции перед Путиным: Киев разочарован "двадцаткой", - Дм.Попов
01:34 Девичья фамилия: почему казахстанцы стали реже вступать в брак
01:33 Семь "Я" и мир: в чем убедил фестиваль мусульманского кино
01:29 Форменное безобразие. Во французских школах встречают по одежке
01:27 Многополярность мнений: саммит G20 показал силу Глобального Юга
01:25 Египетская сила. История Мохаммеда аль-Файеда, едва не ставшего сватом Елизаветы II
01:22 Кушка, "южный крест" России: Заговоры, мятежи, секретная "железка" и вылазки британцев
01:20 Если не Байден, то кто
00:31 Морская шахматная доска: геополитическая динамика Южно-Китайского моря, - Хасим Тюркер
00:30 Го и маджонг политики, - Леонид Савин
00:28 Почему без теории нам смерть. Битва за учебник Росистории, - Вардан Багдасарян
00:20 Ключевым партнером НАТО в Центральной Азии Генсек НАТО Столтенберг назвал Туркмению
00:19 Россия опять на перепутье. "Поворот на Восток" за деньгами и технологиями, - НГ
00:17 Скончался туркменский киноактер Гайыпназар Мухамметнуров
00:13 Журнал KazService представляет новый выпуск о нефтегазовой отрасли Казахстана
00:10 "Для России наступит Золотой век", - вещает казахская провидица Кажетта Ахметжанова
00:04 Тысячи погибших: разница землетрясений в Марокко и Турции
|Еще одна бывшая россиянка выиграла теннисный титул на "мейджоре" за Казахстан. Кто такая Аня Данилина?
11:31 11.09.2023
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
После триумфа Елены Рыбакиной на Уимблдоне обратила на себя внимание 28-летняя уроженка Москвы, выигравшая US Open в миксте.
Бывшая москвичка Анна Данилина стала первой в истории представительницей Казахстана, выигравшей турнир "Большого шлема" в миксте. В паре с финном Харри Хелиоваарой 28-летняя спортсменка победила в финале US Open американский дуэт Джессика Пегула/ Остин Крайчек- 6:3, 6:4. Этот успех Данилиной выглядит неожиданным, хотя в 2022 году она уже доходила до финала Australian Open с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей. Тем не менее мало кто из российских болельщиков следил за Анной, ведь она перешла под казахстанский флаг более десяти лет назад и с тех пор не показывала выдающихся результатов. И вот - яркий успех. Неужели, помимо Елены Рыбакиной, мы упустили еще одну звезду женского тенниса?
Ты кто? Тебе нужен напарник?
Из россиянок на US Open в миксте в прошлом побеждали Екатерина Макарова (2012) и Вера Звонарева (2004). Но вообще этот разряд - наименее престижный из всего набора взрослых соревнований на "мейджорах". Большинство игроков вообще могут практиковать выступление в "смешанке" только на ТБШ и на Олимпиаде. Когда надо чем-то жертвовать - игроки в первую очередь снимаются с микста. Тем не менее это все равно возможность побороться на реальный трофей на топ-уровне и вписать свое имя в историю. Для Анны Данилиной - это в данный момент главное достижение в карьере.
При этом истории создания чемпионского дуэта казахстанки с Хелиоваарой больше похоже на анекдот. "До US Open я Анну даже не видел, - рассказал 34-летний финн. - Мы одновременно оказались на регистрации микста и поинтересовались друг у друга: "Ты кто? Тебе нужен напарник?" И вот мы здесь". Харри оказался не в курсе, что 2017-2018 годах Данилина успешно выступала в США в NCAA за университет Флориды, завоевав командный титул и награду "Самый ценный игрок". А Анна не знала, что Хелиоваара в 2013-м на четыре года уходил из тенниса и работал в это время простым инженером.
"Я хочу поблагодарить своего партнера. У меня нет слов. Это были замечательные соревнования", - прокомментировала Данилина историческую победу, которая воспринимается как настоящее чудо. Ведь в одиночном разряде Анна никогда не выходила за пределы третьей сотни рейтинга. Правда, в парном она в начале нынешнего года поднималась даже в топ-10, но громких победу у нее до сих пор практически не было. На уровне WTA в парах на ее счету всего четыре титула - последний из них был оформлен в Гамбурге минувшим летом в дуэте с опытной россиянкой Александрой Пановой.
Проторенным путем
Первые шаги в теннисе Анна делала в Москве в знаменитой школе "Спартак" на Ширяевом поле. Начала заниматься она в семь лет по настоянию родителей. Отец будущей чемпионки в прошлом играл в волейбол на студенческом уровне, а мама - профессионально занималась фигурным катанием. Звездой тенниса в детском возрасте Данилина не считалась, но в юниорские годы неплохо сыграла на турнире в Казахстане и обратила на себя внимание известного голландского специалиста Эрика ван Харпена, который в то время возглавлял казахстанскую женскую национальную команду.
Федерация тенниса России удерживать девушку от перехода на стала - канал получения нашими игроками казахстанского спортивного гражданства тогда был уже налажен, и этим путем проследовали более десяти игроков. Так что еще в юниорках, в 16 лет, Анна оказалась под казахстанским флагом и всю свою взрослую карьеру представляла эту страну, хотя ее родители продолжали жить в Подмосковье.
Правда, в 20 лет Данилина вполне могла завершить выступления из-за травмы. В этот трудный период она уехала учиться в Америку и три года практически не появлялась на уровне ITF, сконцентрировавшись на студенческом теннисе. Но затем вернулась и нашла себя в парном разряде. В 2019 году Анна дебютировала за сборную Казахстана в Кубке Билли Джин Кинг в дуэте с Галиной Воскобоевой. Правда, в одном из своих интервью бывшая москвичка заявила, что старается уделять одинаковое внимание и "одиночке", и парному разряду. Но в последнем у нее сейчас получается намного лучше.
Навряд ли после успеха Данилиной в Нью-Йорке имеет смысл затевать спорт, чьим "продуктом" она является, как это произошло с Еленой Рыбакиной по итогам Уимблдона-2022. Анна шла к своему нынешнему титулу очень извилистой дорогой и долгое время находилась в тени. Ее взлет в парном рейтинге, случившийся после карантина в 2020 году, - это личный прорыв спортсменки, которая даже входила в проект Team Kazakhstan, а получала от казахстанской федерации адресную поддержку.
Что касается россиян на US Open 2023, то, помимо финалистов Даниила Медведева (мужской одиночный разряд) и Веры Звонаревой (женский парный), у нас есть уже одна чемпионка. Анастасия Гурьева в паре с румынкой Марой Гаэ стала победительницей в парном разряде среди девушек. В финале Гурьева и Гаэ обыграли японскую пару Сару Саито и Нанаки Сато - 1:6, 7:5, 10:8. Напомним, что 18-летняя уроженка Самары в этом году не сумела выступить на Уимблдоне из-за проблем с британской визой. В одиночном разряде Гурьева дошла в Нью-Йорке до четвертьфинала, став самой успешной из юных россиянок.
Напомню, что Анастасия - полуфиналистка юниорского "Ролан Гаррос" - 2023 и вице-чемпионка России в категории U-19. На юниорском Australian Open в нынешнем сезоне Гурьева дошла до полуфинала. В общем, в будущем сезоне во взрослый теннис, помимо звездной Алины Корнеевой (которая пропускала US Open), выйдет еще одна перспективная россиянка. С учетом Мирры Андреевой - это настоящее золотое поколение нашего женского тенниса. И остается надеяться, что никто из них в обозримом будущем не сменит флаг. Среди юношей финалист юниорского Уимблдона россиянин Ярослав Демин на US Open в парном разряде вместе с мексиканцем Родриго Пачеко Мендесом играл в полуфинале, но до титульного поединка на сей раз не добрался.