 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 11.09.2023
12:35  Что стоит за ростом напряженности в регионе армяно-азербайджанского конфликта?
11:45  Арест Торокуловой. В Бишкеке продолжают "винтить" особо опасных "активисток"
11:38  России нужны свои "фабрики мысли", - В.Трухачев
11:37  Байден запутался в вопросах от журналистов на пресс-конференции в Ханое
11:31  Еще одна бывшая россиянка выиграла теннисный титул на "мейджоре" за Казахстан. Кто такая Аня Данилина?
11:26  Байдена обвинили в создании не умеющей воевать армии
11:24  Были слышны крики: "Помогите!" Казахстанские школы не справляются с наплывом учеников

07:03  Опасные друзья президента. Разоблачая коррупцию, Зеленский рискует попасть в число обвиняемых, - В.Бурт
07:00  Разрушение долгосрочных планов Фининтерна, - Андрей Школьников
06:43  Вместо войск ОДКБ на армянских полигонах появился спецназ США
06:42  Узбекистан согласовал с Южной Кореей план выплаты задолженности в размере $1 млрд
06:35  Тайна отсутствия Си Цзиньпина на G20 раскрыта, - Владимир Скосырев
06:33  Страны Центральной Азии объединяются дорогами, - Виктория Панфилова
02:38  Глобальный Юг дал отпор Западу и Украине, - Дарья Волкова
01:48  Супер-серб Джокович - абсолютный рекордсмен теннисных побед! 24-й "Большой шлем" взят
01:41  "Дорогами предков": как живут кочевники в Киргизии
01:35  Запад дал знак капитуляции перед Путиным: Киев разочарован "двадцаткой", - Дм.Попов
01:34  Девичья фамилия: почему казахстанцы стали реже вступать в брак
01:33  Семь "Я" и мир: в чем убедил фестиваль мусульманского кино
01:29  Форменное безобразие. Во французских школах встречают по одежке
01:27  Многополярность мнений: саммит G20 показал силу Глобального Юга
01:25  Египетская сила. История Мохаммеда аль-Файеда, едва не ставшего сватом Елизаветы II
01:22  Кушка, "южный крест" России: Заговоры, мятежи, секретная "железка" и вылазки британцев
01:20  Если не Байден, то кто
00:31  Морская шахматная доска: геополитическая динамика Южно-Китайского моря, - Хасим Тюркер
00:30  Го и маджонг политики, - Леонид Савин
00:28  Почему без теории нам смерть. Битва за учебник Росистории, - Вардан Багдасарян
00:20  Ключевым партнером НАТО в Центральной Азии Генсек НАТО Столтенберг назвал Туркмению
00:19  Россия опять на перепутье. "Поворот на Восток" за деньгами и технологиями, - НГ
00:17  Скончался туркменский киноактер Гайыпназар Мухамметнуров
00:13  Журнал KazService представляет новый выпуск о нефтегазовой отрасли Казахстана
00:10  "Для России наступит Золотой век", - вещает казахская провидица Кажетта Ахметжанова
00:04  Тысячи погибших: разница землетрясений в Марокко и Турции
Воскресенье, 10.09.2023
21:31  Американка Гауфф одолела белоруску Соболенко и выиграла US Open
18:47  На довыборах в КырПарламент от Бишкекского округа № 26 побеждает Кубанычбек Самаков
17:48  Кровопролитные бои под Клещеевкой: 3 месяца наступления под Бахмутом обошлись ВСУ в 30 тысяч "двухсотых"
14:19  "Откуда в степи березы?!" - Польшу завалили дешевой фанерой из Казахстана
14:17  РосГенерал Суровикин ("Армагеддон Херсонский") возглавил координационный комитет СНГ по вопросам ПВО
14:04  Седар назначил Туркмении новых прокуроров и судей
13:49  Самвел Шахраманян избран президентом Нагорного Карабаха
13:45  Альтернативный поставщик: Азербайджан наращивает экспорт голубого топлива в Европу
13:42  Байден досрочно завершил участие в саммите G20 и улетел из Индии
07:58  Американская трагедия – 2023: нищие, наркоманы, пираты…, - В.Прохватилов
07:56  За полгода переводы от мигрантов в Киргизию упали на треть. И могут сократиться еще
00:58  Линия фронта: Русская пехота и танки ждут часа для атаки
00:55  Схватка "азиатских тигров": США ждут момента, когда можно будет снять свой флот с якорей, - СП
00:53  1991-й. Как стали независимыми страны Центральной Азии
00:38  "Хиджаб - можно, никаб - нельзя". Российский опыт
00:16  El Publico: Импорт российского СПГ в Европу вырос на 40%
00:15  КырВласти решили за этот год нарисовать себе рост ВВП в 4%
00:13  В Кыргызстане предлагают открыть кыргызско-китайские колледжи и институты
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Еще одна бывшая россиянка выиграла теннисный титул на "мейджоре" за Казахстан. Кто такая Аня Данилина?
11:31 11.09.2023

Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта

После триумфа Елены Рыбакиной на Уимблдоне обратила на себя внимание 28-летняя уроженка Москвы, выигравшая US Open в миксте.



Бывшая москвичка Анна Данилина стала первой в истории представительницей Казахстана, выигравшей турнир "Большого шлема" в миксте. В паре с финном Харри Хелиоваарой 28-летняя спортсменка победила в финале US Open американский дуэт Джессика Пегула/ Остин Крайчек- 6:3, 6:4. Этот успех Данилиной выглядит неожиданным, хотя в 2022 году она уже доходила до финала Australian Open с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей. Тем не менее мало кто из российских болельщиков следил за Анной, ведь она перешла под казахстанский флаг более десяти лет назад и с тех пор не показывала выдающихся результатов. И вот - яркий успех. Неужели, помимо Елены Рыбакиной, мы упустили еще одну звезду женского тенниса?

Ты кто? Тебе нужен напарник?

Из россиянок на US Open в миксте в прошлом побеждали Екатерина Макарова (2012) и Вера Звонарева (2004). Но вообще этот разряд - наименее престижный из всего набора взрослых соревнований на "мейджорах". Большинство игроков вообще могут практиковать выступление в "смешанке" только на ТБШ и на Олимпиаде. Когда надо чем-то жертвовать - игроки в первую очередь снимаются с микста. Тем не менее это все равно возможность побороться на реальный трофей на топ-уровне и вписать свое имя в историю. Для Анны Данилиной - это в данный момент главное достижение в карьере.

При этом истории создания чемпионского дуэта казахстанки с Хелиоваарой больше похоже на анекдот. "До US Open я Анну даже не видел, - рассказал 34-летний финн. - Мы одновременно оказались на регистрации микста и поинтересовались друг у друга: "Ты кто? Тебе нужен напарник?" И вот мы здесь". Харри оказался не в курсе, что 2017-2018 годах Данилина успешно выступала в США в NCAA за университет Флориды, завоевав командный титул и награду "Самый ценный игрок". А Анна не знала, что Хелиоваара в 2013-м на четыре года уходил из тенниса и работал в это время простым инженером.

"Я хочу поблагодарить своего партнера. У меня нет слов. Это были замечательные соревнования", - прокомментировала Данилина историческую победу, которая воспринимается как настоящее чудо. Ведь в одиночном разряде Анна никогда не выходила за пределы третьей сотни рейтинга. Правда, в парном она в начале нынешнего года поднималась даже в топ-10, но громких победу у нее до сих пор практически не было. На уровне WTA в парах на ее счету всего четыре титула - последний из них был оформлен в Гамбурге минувшим летом в дуэте с опытной россиянкой Александрой Пановой.

Проторенным путем

Первые шаги в теннисе Анна делала в Москве в знаменитой школе "Спартак" на Ширяевом поле. Начала заниматься она в семь лет по настоянию родителей. Отец будущей чемпионки в прошлом играл в волейбол на студенческом уровне, а мама - профессионально занималась фигурным катанием. Звездой тенниса в детском возрасте Данилина не считалась, но в юниорские годы неплохо сыграла на турнире в Казахстане и обратила на себя внимание известного голландского специалиста Эрика ван Харпена, который в то время возглавлял казахстанскую женскую национальную команду.

Федерация тенниса России удерживать девушку от перехода на стала - канал получения нашими игроками казахстанского спортивного гражданства тогда был уже налажен, и этим путем проследовали более десяти игроков. Так что еще в юниорках, в 16 лет, Анна оказалась под казахстанским флагом и всю свою взрослую карьеру представляла эту страну, хотя ее родители продолжали жить в Подмосковье.

Правда, в 20 лет Данилина вполне могла завершить выступления из-за травмы. В этот трудный период она уехала учиться в Америку и три года практически не появлялась на уровне ITF, сконцентрировавшись на студенческом теннисе. Но затем вернулась и нашла себя в парном разряде. В 2019 году Анна дебютировала за сборную Казахстана в Кубке Билли Джин Кинг в дуэте с Галиной Воскобоевой. Правда, в одном из своих интервью бывшая москвичка заявила, что старается уделять одинаковое внимание и "одиночке", и парному разряду. Но в последнем у нее сейчас получается намного лучше.

Навряд ли после успеха Данилиной в Нью-Йорке имеет смысл затевать спорт, чьим "продуктом" она является, как это произошло с Еленой Рыбакиной по итогам Уимблдона-2022. Анна шла к своему нынешнему титулу очень извилистой дорогой и долгое время находилась в тени. Ее взлет в парном рейтинге, случившийся после карантина в 2020 году, - это личный прорыв спортсменки, которая даже входила в проект Team Kazakhstan, а получала от казахстанской федерации адресную поддержку.

Что касается россиян на US Open 2023, то, помимо финалистов Даниила Медведева (мужской одиночный разряд) и Веры Звонаревой (женский парный), у нас есть уже одна чемпионка. Анастасия Гурьева в паре с румынкой Марой Гаэ стала победительницей в парном разряде среди девушек. В финале Гурьева и Гаэ обыграли японскую пару Сару Саито и Нанаки Сато - 1:6, 7:5, 10:8. Напомним, что 18-летняя уроженка Самары в этом году не сумела выступить на Уимблдоне из-за проблем с британской визой. В одиночном разряде Гурьева дошла в Нью-Йорке до четвертьфинала, став самой успешной из юных россиянок.

Напомню, что Анастасия - полуфиналистка юниорского "Ролан Гаррос" - 2023 и вице-чемпионка России в категории U-19. На юниорском Australian Open в нынешнем сезоне Гурьева дошла до полуфинала. В общем, в будущем сезоне во взрослый теннис, помимо звездной Алины Корнеевой (которая пропускала US Open), выйдет еще одна перспективная россиянка. С учетом Мирры Андреевой - это настоящее золотое поколение нашего женского тенниса. И остается надеяться, что никто из них в обозримом будущем не сменит флаг. Среди юношей финалист юниорского Уимблдона россиянин Ярослав Демин на US Open в парном разряде вместе с мексиканцем Родриго Пачеко Мендесом играл в полуфинале, но до титульного поединка на сей раз не добрался.

Источник - sport-express.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1694421060


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената встретился с зарубежными судьями
- Мажилис рассмотрит поправки по вопросам недропользования и продвижения экспорта несырьевых товаров
- Компания Sinopec заинтересована в участии в новых нефтегазовых проектах в Казахстане
- Штрихи к портрету премьера
- Алихан Смаилов отметил необходимость ускорить строительство новых газоперерабатывающих мощностей на Кашагане
- Люди боятся признаваться в атеизме – социолог
- Ближние и новые рынки. Казахстан активизирует торговое сотрудничество в восточном направлении
- Вице-премьер Т.Дуйсенова провела прием граждан по социальным вопросам
- Решают сами регионы: в стране впервые пройдут прямые выборы акимов районов и городов областного значения
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  