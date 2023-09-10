Еще одна бывшая россиянка выиграла теннисный титул на "мейджоре" за Казахстан. Кто такая Аня Данилина?

11:31 11.09.2023

Олег Шамонаев

Шеф отдела спорта



После триумфа Елены Рыбакиной на Уимблдоне обратила на себя внимание 28-летняя уроженка Москвы, выигравшая US Open в миксте.



