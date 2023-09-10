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Байден запутался в вопросах от журналистов на пресс-конференции в Ханое
11:37 11.09.2023

Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в столице Вьетнама в воскресенье, 10 сентября, запутался в вопросах от журналистов. Видеозапись мероприятия была опубликована на YouTube-канале Forbes Breaking News.



"Давайте посмотрим. Просто я следую своему порядку", - сказал президент США, после чего прервал свое выступление, что вызвало смех среди присутствующих в зале.

Байден запутался в шпаргалках, пытаясь разобраться, кто еще должен был задать ему вопросы. Позже он обратился за помощью.

"Есть ли кто-то, кто не задал вопрос? Нет, я не к вам обращаюсь. Мне сказали, что будет пять вопросов", - обратился он к персоналу.

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Ранее, 9 сентября, американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что настоящим правителем Штатов является тот, кто пишет строчку телесуфлера для Байдена.

Такие реплики появились после очередного казуса Байдена на мировом форуме. При попытке выразить благодарность на саммите G20 в Индии 9 сентября Байден дважды ошибся в имени наследного принца Саудовской Аравии, читая по суфлеру.

80-летний Джо Байден - самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье. Политик неоднократно путал названия стран и оступался при посадке в самолет.

Источник - Известия
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