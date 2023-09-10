Байден запутался в вопросах от журналистов на пресс-конференции в Ханое

11:37 11.09.2023

Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в столице Вьетнама в воскресенье, 10 сентября, запутался в вопросах от журналистов. Видеозапись мероприятия была опубликована на YouTube-канале Forbes Breaking News.



