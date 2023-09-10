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|Арест Торокуловой. В Бишкеке продолжают "винтить" особо опасных "активисток"
11:45 11.09.2023
, 11 сентября 2023, Бишкек - , Аида ДЖУМАШОВА
В Бишкеке задержана активистка Зарина Торокулова
В Бишкеке задержана активистка Зарина Торокулова. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.
Уточняется, что задержание производили сотрудники ГКНБ.
"По предварительным данным, Зарина Торокулова обвиняется в призывах к массовым беспорядкам и активному неподчинению представителям власти. По решению суда ее водворили в СИЗО ГКНБ до 30 октября", - сообщили редакции.