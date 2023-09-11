Что стоит за ростом напряженности в регионе армяно-азербайджанского конфликта?

12:35 11.09.2023 11.09.2023 | ВАЛЕРИЙ ИЛЬИН



Эскалация вооруженного противостояния может повлечь реакцию Ирана и Турции



Эскалация противостояния вокруг Нагорного Карабаха и по линии соприкосновения между Азербайджаном и Арменией набирает обороты с начала месяца. Уже с раннего утра 1 сентября в районе Сотского рудника (область Гегаркуник) шли стрелковые бои. Азербайджанские пограничники обстреляли позиции ВС Армении, которые ответили тем же. Затем ситуация накалилась еще сильнее, поскольку обе стороны стали применять тяжелое вооружение. Также зафиксированы удары дронами-камикадзе. Появилась и информация силовых ведомств сторон о первых погибших и раненых (двое армянских и трое азербайджанских пограничников).



Казалось бы, для зоны армяно-азербайджанского конфликта обстрелы и стычки у границы уже давно превратились в почти повседневность, в которой одна сторона обвиняет другую в провокациях, а та отвечает тем же. Однако, как отмечают аналитики, в августе интенсивность подобных действий резко возросла, о чем наглядно свидетельствует статистика: 17 инцидентов за последнюю неделю и более 60 за месяц.



Начало эскалации совпало с появлением ряда весьма примечательных информационных сообщений с обеих сторон. С армянской – об уходе президента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араика Арутюняна и об отставке госминистра Гургена Нерсисяна (8 сентября парламент избрал нового президента – Самвела Шахраманяна, что встретило резко негативную реакцию в Баку). С азербайджанской – о встрече в Анкаре министров обороны Турции Яшара Гюлера и Азербайджана Закира Гасанова, состоявшейся спустя несколько дней после аналогичного заседания в Баку.



Согласно официальному заявлению, министр обороны Азербайджана прибыл по поводу празднования дня победы в Турции 30 августа, однако встреча между высокопоставленными силовиками была проведена в узком формате. Сразу и резко обострившаяся уже через день обстановка на границе с Арменией наводит на мысль, что едва ли это было совпадением.



В настоящее время стороны стягивают к границе под предлогом разрастания конфликта дополнительные подразделения. В воздухе активно работают разведывательные БЛА. участились рейсы военно-транспортной авиации между Азербайджаном и Израилем. Исследователи отмечают: судя по все более воинственным заявлениям в Баку и участившимся столкновениям в различных районах границы, конфликт переходит в критическую фазу, при которой масштабные боевые действия могут начаться в любой момент, что свидетельствует в пользу предположения об их возможном начале к трехлетию 27 сентября 2020 г. "второй" (или третьей, кто как считает) Карабахской войны в постсоветское время.



Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов уже заявил, что у Баку есть план "Б" на случай отказа армян открыть Зангезурский коридор, но в таком случае Армению, по сути, вытолкнут из реализации проекта, связывающего регион с Турцией и Европой. В настоящее время режим Алиева активно готовится к реализации этого плана, стягивая все больше сил и техники к границам Армении. Движение эшелонов ВС Азербайджана отмечено на нескольких направлениях, начиная от Джермука и заканчивая Сюникской областью. А встречи турецких и азербайджанских первых лиц становятся все чаще. О планировании военного решения, на которое намекнул Д. Байрамов, свидетельствует и его недвусмысленное заявление, что "армяне будут оторваны от проекта". Подобное возможно в случае занятия не только Карабаха, но и как минимум южной части Сюникской области, через которую собираются проложить т. н. коридор Запад-Восток.



Призыв к Армении присоединиться к НАТО



Призыв к Армении присоединиться к НАТО



Ситуацией начинают все активнее пользоваться внешние игроки. Национальная гвардия Канзаса проводит в Армении очередные учения, вызвавшие (вкупе с некоторыми другими недружественными шагами Еревана) резкое недовольство Москве. 3 сентября глава некоего "Европейского комитета по расширению НАТО" (это не официальная структура, а всего лишь НПО с громким названием, но тем не менее…) призвал Армению присоединиться к Североатлантическому альянсу, обратившись в "Твиттере" с соответствующим призывом к Н. Пашиняну. Синхронно с этим американцы спешно проанонсировали "антикоррупционную программу", подготовленную Госдепартаментом для Армении.



Сама программа представлена как государственный грант, за который предусмотрена жесткая отчетность перед заокеанскими чиновниками. Ее задача, по сути, сводится к тотальному контролю за деятельностью местных политиков. В рамках программы американцы отберут свыше очередных 100 активистов, которые пройдут обучение по "борьбе с коррупцией" и всему тому, что под этим подразумевается.



По мнению экспертов, такого рода методы – стандартная практика для Белого дома. Это элемент политики мягкой силы, через которую США и Запад постепенно насаждают свои нарративы. И если ранее они действовали завуалированно, постепенно форматируя общественное сознание, то сейчас они уже не скрывают истинные мотивы и активизируют свою пятую колонну, сформированную в республике структурами вроде Фонда Сороса. Одна из целей – выдавить Россию из Закавказья и создать точку напряжения на южных рубежах.



Вместо реальной помощи небольшой республике предлагаются очередные фантомы "вестернизации по Соросу" и словесные заманухи от имени НАТО. Направлено это, прежде всего, на удержание Еревана от более тесного взаимодействия с Россией и Ираном. Однако для армянских выкормышей западных НГО-НКО и таких номинальных жестов псевдоподдержки, судя по всему, оказывается достаточно. Нынешние власти Армении демонстрируют готовность идти навстречу устремлениям Вашингтона и Брюсселя, невзирая даже на критическую ситуацию, складывающуюся на границах, угрожающую потерей контроля над частью национальной территории.



Действующие власти Армении фактически провоцируют эскалацию конфликта, отталкивая от себя русских и нарочито игнорируя всех потенциальных союзников в регионе, прежде всего Иран, о взаимодействии с которым так много говорится. Проблем в запросе помощи у него для Еревана нет, поскольку Тегеран сам не заинтересован в поражении армянской стороны. Именно в связи с этим Иран возобновил к концу первой декады сентября стягивание своих вооруженных сил к границам Армении и Азербайджана.



Однако парадокс ситуации заключается в том, что сегодня иранцы беспокоятся за судьбу армян больше, чем руководство Армении. Несмотря на недавнее заявление командующего войсками ПВО иранской Армии бригадного генерала Алирезы Сабахифарда о готовности предоставить необходимую помощь союзникам в регионе, в Ереване подобные обращения просто игнорируют.



Тем не менее 5 сентября медиакрыло Корпуса стражей Исламской революции опубликовало специальное видео с предупреждением Азербайджану и Турции по поводу возможного изменения границ Армении. По мнению экспертов, для иранских властей вопрос возможного открытия Зангезурского коридора является экзистенциальным. Если этот план будет осуществлен путем разжигания войны, то Иран фактически останется запертым в окружении тюркских государств без свободного наземного сообщения вне их контроля.



Поэтому сценарий захвата Сюникской области Армении – это действительно красная линия для Ирана. И если ранее в Тегеране ограничивались лишь громкими заявлениями, то в этом случае вмешательство Ирана исключать нельзя. Однако следует учитывать, что иранцы говорят именно об Армении, в то время как Нагорный Карабах ими официально не признан, что подтверждают и кадры видео КСИР, на которых бывшая автономная область изображена в составе Азербайджана.



В то же время иранцы прекрасно понимают, что в случае начала очередной карабахской войны с положительным для Азербайджана исходом, в Баку могут пойти дальше, и в этом случае конфликт может перекинуться на Сюник, географически связывающий основную территорию Азербайджана с Нахичеванской автономией. Кроме того, несколько дней назад в самом Иране вновь вспыхнули массовые протесты. Количество участвовавших в них граждан достигло почти тысячи человек, что довольно существенно, учитывая общее число недовольных в последние месяцы. Западные спецслужбы готовы поддержать протестующих и брожения в северо-западных провинциях Ирана со значительным тюркским и курдским населением, где нередки призывы не к реформам, а к исчезновению Исламской Республики Иран.



Внутрииранские мятежники-сепаратисты уже давно не ограничиваются словами и лозунгами, убивают даже в небольших городах силовиков и чиновников режима вроде главного судьи Пол-е-Дохтар (западная провинция Лурестан). В конце прошлого года силы Корпуса стражей Исламской революции подавили вооруженный бунт в Мехабаде (провинция Западный Азербайджан), что повлекло жертвы среди горожан.



Однако и на этот вызов Иран может ответить Баку и стоящим за ним силам вполне симметрично. Например, в Нахичевани и Горном Талыше, поддержав сепаратистские настроения уже в самом Азербайджане. На опубликованных КСИР видео территорию Нахичеванской автономной республики уже закрашивают в черный цвет как независимое государство, а не как часть Азербайджана. Антиправительственные настроения в автономии – ни для кого не секрет, а иранцы еще с момента предыдущих эскалаций во взаимоотношениях с Азербайджаном намекали о том, как могут отреагировать на агрессию со стороны Баку (т. е., перейдя Аракс, занять либо дестабилизировать Нахичевань), что неизбежно встретит резкую реакцию со стороны Турции.



В контексте готовности иранцев косвенно поддержать армян и вступить в конфликт для защиты своих национальных интересов, а также территориальной целостности Армении примечательна позиция нынешних прозападных властей Еревана, полностью ответственных за грозящую республике военно-политическую катастрофу. С одной стороны, режим Пашиняна всячески портит отношения с Россией и Ираном, которые хотят сохранить связь через Армению и готовы поддержать армян. С другой стороны, идя навстречу пожеланиям западных хозяев, Пашинян и компания фактически подыгрывают восточным соседям, требующим отдать им территорию и обеспечить туркам выход в Среднюю Азию. Источник - fondsk.ru

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