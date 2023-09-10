Муфтий Узбекистана Холикназаров призвал к умеренности... в ношении одежды и бороды

17:25 11.09.2023

Председатель Управления мусульман, муфтий Узбекистана Нуриддин Холикназаров выступил с критикой излишеств в религии, затронув вопросы ношения одежды, поведения, паломничества и другие. Видео его выступления опубликовала пресс-служба управления, передает "Газета.uz".



Муфтий подчеркнул, что в исламе нет жестких правил относительно одежды и внешнего вида, и что некоторые излишества, которые наблюдаются в религии, не имеют оснований.



"Мы переусердствовали в культуре ношения одежды. Сформировалось мнение, что ислам подразумевает ношение определенной одежды и определенный внешний вид. Есть правило, оставленное нам нашим пророком. В исламе не принята определенная форма, это и невозможно, это не религия одной нации, это не религия одного климата", - отметил Нуриддин Халикназаров.



Он процитировал пророка Мухаммеда: "Поистине, Аллах не смотрит ни на ваше обличье, ни на имущество ваше".



"Нет такого требования, что если вы стали мусульманином, то вам надо носить определенную форму. Ислам послан всему человечеству - у арабов своя одежда, у турков - своя, мусульмане в Индонезии и Малайзии носят свою одежду, а узбеки - свою. Ислам учит умеренности и мере в том числе в одежде. Надо знать меру, не надо носить и бесстыдную одежду, которая позорит на весь мир, и черную-причерную одежду по-арабски. Закрывать части тела, которые закрывать не предписано, не нужно", - отметил он.



"Требуется соблюдать меру. В нашем учении женщинам не предписано закрывать лицо, носить определенную одежду, носить черное, закрывать лицо, надевать перчатки. В нашем учении лицо, кисти рук и ступни женщин не считаются авратом (частями тела, которые нужно прикрывать), для этих частей не требуется специальной одежды… Превышение этих требований - это уже излишество, о котором мы говорим", - сказал муфтий.



Он остановился также на вопросе ношения бороды мусульманами. "Ношение бороды - суннат (действие, считающееся желательным для мусульман), никто это не отрицает. Но и сподвижники нашего пророка, и улемы нашего учения во многих своих указаниях рекомендовали, чтобы борода была не длиннее одной кабзы (ширина ладони) и была приведена в порядок", - отметил муфтий.



Нуриддин Холикназаров призвал верующих к разумному и правильному толкованию и других вопросов в исламе.



"Некоторые говорят, что нельзя молиться, стоя за людьми, у которых золотые зубы или пломбы в зубах. Где документ об этом, где доказательства? Кто дал вам право так утверждать?" - сказал глава Управления мусульман.



"В последнее время наблюдаются излишества и в вопросах хаджа и умры. Чрезмерное прославление людей, совершивших паломничество, также является излишеством. Стелить километры ковровых дорожек, приводить малолетних детей и плевать им в рот и так далее - это излишество. Так делать нельзя. Если он посетил дом Аллаха (Каабу), совершал паломничество, он получил благословение, ничего более того", - заявил он.



Председатель Управления мусульман отметил, что в наблюдается и излишество в проявлении уважения к родителям.



"Мы видим в социальных сетях, как некий мужчина моет ноги матери и пьет эту воду. Наша религия этого не требует. Уважать родителей не значит пить воду, которой помыты их ноги. Уважать родителей не значит везти их в Каабу и напоказ перед всем миром целовать их ноги. Оказывать им помощь, удовлетворять их потребности, получать их благословение. Остальное - излишество", - сказал муфтий.



Ранее сообщалось, что в Узбекистане планируется ввести административную ответственность за ношение в общественных местах одежды, не позволяющей идентифицировать личность.