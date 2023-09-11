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Ограничив въезд русским, Европа признала свое поражение, - Ирина Алкснис
00:07 12.09.2023

11 СЕНТЯБРЯ 2023,

У европейцев обширный опыт обращения с нонкомбатантами из вражеских стран, так что в случае чего концлагеря будут созданы молниеносно. И это также стоит иметь в виду согражданам, которых упорно тянет в Европу.

Ирина Алкснис
обозреватель РИА "Новости"

А ведь это признание своего поражения.

Речь о фееричном решении Еврокомиссии о запрете ввоза гражданами России на территорию ЕС частных автомобилей, а также возможности изъятия у россиян на границе таких личных вещей, как электронные гаджеты, чемоданы, средства личной гигиены (включая туалетную бумагу), изделия из кожи и меха, ювелирные украшения и так далее.

Абсолютно правы те, кто видит в данном шаге обнажившееся нацистское нутро Европы. Не ошибаются и те, кто считает это последним предупреждением тем нашим согражданам, которые продолжают разъезжать по Франциям и Италиям. У нас еще хватает людей, игнорирующих новую реальность, в которой просто наличие паспорта России вычеркивает их в глазах "цивилизованного мира" из рядов тех, к кому надо применять хоть какие-то правила и нормы. Дальше будет только хуже.

Все эти соображения абсолютно справедливы, но они никак не отменяют того, что решение Евросоюза является признанием своего поражения – не военного или не политического, а идеологического и, что может показаться неожиданным, социального.

Очень многое из того, что сейчас делает Запад и особенно Европа, кажется иррациональным до абсурда. Но на самом деле в основе любой государственной политики всегда лежат прагматичные соображения. Они не гарантируют достижения поставленной цели, расчет может оказаться в итоге неверным, но рациональное зерно, заставившее власти принять именно такое решение, имеет место всегда.

Так зачем Европейский союз сделал то, что сделал? Очевидная, на поверхности лежащая цель – затем, чтобы россияне больше не ездили в Европу. Без сомнения, нынешний шаг заставит задуматься о прекращении поездок даже самых легкомысленных "граждан мира" с российскими паспортами. Желающих оказаться в максимально оскорбительной и унизительной ситуации, когда на границе у тебя могут конфисковать львиную долю личных вещей, включая те, что на тебе надеты, все-таки немного.

Более сложным является вопрос: а почему собственно Европа не хочет видеть у себя россиян. Популярной является версия, что ЕС опасается пятой колонны в лице граждан с паспортами РФ, плюс в решении Еврокомиссии видят подготовку европейцев к прямому горячему конфликту с Москвой. Однако вряд ли наши туристы воспринимаются Брюсселем как реальная угроза в случае полномасштабной войны с Россией. К тому же у европейцев обширный опыт обращения с нонкомбатантами из вражеских стран, так что в случае чего концлагеря будут созданы молниеносно. И это также стоит иметь в виду согражданам, которых упорно тянет в Европу.

Да и ЕС, конечно, очень хотел бы победить Россию, но предпочитает это делать чужими – украинскими – руками и за американский счет. Сам он старательно уклоняется (во всяком случае, пока) от прямого столкновения с Москвой. Так в чем же дело? Почему Брюссель столь яростно не хочет видеть в Европе россиян?

Видится, что глубинная причина происходящего, включая скандальное решение ЕК, в том, что россияне одним своим присутствием на территории ЕС являются зримым свидетельством поражения, которое терпит Запад в войне против нашей страны. Если бы дело было только в нескольких десятках или сотнях супербогатых людей, такого эффекта, конечно, не было бы. Но дело в том, что за последние двадцать лет Европу как место отдыха, путешествий, учебы, лечения и работы освоили миллионы наших граждан. Туда традиционно ехал российский средний класс – благополучный, образованный, небедный, с устроенной жизнью, щедрый в качестве туриста.

И если раньше наши путешественники были лакомым куском для любой страны, то теперь – когда Россия должна была бы рухнуть под сокрушительными ударами Запада – они воплощают собой его неудачу. Потому что у русских ничего принципиально не изменилось: люди живут обычной жизнью и зарабатывают деньги, которые позволяют им вести привычный образ жизни. А они не должны так жить!

Хуже того, за попытки уничтожить Россию Европа платит столь дорого, что проседание ее экономики и социальной сферы становится видно уже невооруженным взглядом. Общественное недовольство нарастает, а наши туристы, привычно не считающие денег в отпуске, являются живым подтверждением для местных, что их власть делает что-то сильно не так. А ведь дальше будет только хуже.

Столетиями Западная Европа реально выступала для всего мира в роли "цветущего сада" – идеально устроенного общества, самого развитого, богатого и благополучного на планете. А уж для России и огромной части нашего общества она была образцом для подражания, центром притяжения и сбывшейся мечтой. Кстати, это работало в обе стороны: европейцы тоже о себе привыкли думать, как о вершине человеческой цивилизации.

Теперь Европа встала на безнадежно нисходящий тренд – с обеднением населения, с геттоизацией городов, с деградацией системы социальной защиты, с дикими извращениями прогрессивной повестки. Но привычка думать о себе как о венце творения – вкупе с жестко закрученными гайками пропаганды – смягчает для людей мрачные реалии. И этот морок не должны развеивать расслабленные и благополучные россияне, гуляющие по улицам Рима, Парижа или Берлина. Европейцы должны видеть русских униженными и пресмыкающимися (поскольку ни один уважающий себя человек не отправится добровольно туда, где с ним смогут обращаться так, как определила Еврокомиссия), нищими, грязными и носящими обноски.

И вот с этой точки зрения решение Европы выглядит вполне логичным и продуманным. Ирония в том, что главной целью этого шага, по сути, является не столько очередной удар по нашей стране, сколько удержание под контролем собственных.

Источник - взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1694466420


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