Саммит G20 В Дели: Коллективный Запад проиграл несмотря на свои потуги, - katehon.com

00:12 12.09.2023

САММИТ G20 В НЬЮ-ДЕЛИ



11.09.2023

Коллективный Запад проиграл несмотря на свои потуги

Прошедший в столице Индии 9–10 сентября саммит "двадцатки" завершился разочарованием западных политиков. В России итоги трактуют как, скорее, победу Москвы, хотя правильнее говорить о коллективном не-Западе, ведь позиция Индии, Китая, а также других членов БРИКС+ способствовала появлению финальной декларации в итоговом виде.



В ней обозначены такие моменты, как:



отказ от применения ядерного оружия;

выполнение всех условий зерновой сделки и укрепление глобальной продовольственной безопасности;

реформа ВТО и содействие открытой и справедливой торговле, отказ от ввода запретов на экспорт;

лучше представлять развивающиеся страны в международных финансовых и экономических институтах;

обмениваться опытом по восстановлению инфраструктуры после стихийных бедствий;

к 2030 году восстановить 30% всех разрушенных экосистем.

Очевидно, что в таком виде эти предложения, безусловно, на руку России и формирующейся многополярности. Хотя сомнительно, что Запад, как и ранее, будет соблюдать эти требования. Ведь санкционная политика - это имплицитный инструмент геоэкономики США, помогающий им держаться на плаву.



Запад, как и Украина, неудовлетворен формулировкой по конфликту на Украине. Стандартный шаблон Вашингтона о "российской агрессии" протащить не удалось. Члены G20 согласились называть вторжение России на Украину "войной на Украине", а не "войной против Украины". Как пишет Business Insider: "в знак капитуляции перед Путиным, которого там даже не было".



В самой декларации указано, что "двадцатка" "признала различие взглядов и оценок ситуации среди членов сообщества". На прошлом саммите в Индонезии была аналогичная формулировка. Это говорит о том, что даже в дискурсивной области на "двадцатке" удалось закрепить дух полицентризма.



Представители ЕС попытались сохранить хорошую мину при плохой игре. В частности президент Франции Макрон заявил, что "двадцатка" - это место обсуждения глобальных проблем и экономического взаимодействия, а не конфликтов, поэтому Украину будут обсуждать на Генеральной ассамблее ООН в этом же месяце. Однако ранее и представители стран ЕС, и США постоянно заявляли, что Украина - это глобальная проблема. Выходит, теперь она перешла в разряд региональных, и интерес к этому несостоявшемуся государству стремительно падает.



Если Запад разочарован результатами саммита, то, согласно заявлению главы МИД России Сергея Лаврова, саммит G-20 оказался успешен, и "двадцатка" сейчас переживает внутреннюю реформу. Это связано с принятием в состав этой платформы Африканского Союза, что еще более пошатнет позиции атлантизма, ведь в него входят 55 стран черного континента, большинство из которых критически относятся к продолжающемуся неоколониализму США и группы стран Западной Европы.



Президент Турции Реджеп Эрдоган также проявил себя на саммите как лоббист России: на двусторонних встречах он убеждал лидеров других стран пойти на требования по зерновой сделке, выдвигаемые Москвой. На данный момент нет решений по возобновлению транспортного коридора в Черном море, поскольку варианты, предлагаемые Западом, не реальны для выполнения и не отвечают интересам России.



В целом работу "двадцатки" не нужно переоценивать, хотя и не нужно недооценивать. Как площадка для продвижения собственных интересов России она еще может служить, но нельзя потакать другим акторам, чтобы они под видом "общего блага" протягивали собственные выгоды. Для Индии же проведение мероприятия стало очередным знаковым событием, где она показала определенное умение маневрировать и отстаивать свою повестку. Показательно, что на табличке, за которой находился премьер-министр Нарендра Моди, было написано не "Индия", а "Бхарат".



Хотя это слово часто трактуется как название страны на хинди, на самом деле - это имя одного из арийских племен, упоминаемых в Ригведе, которые завоевали субконтинент. И это наводит на определенные коннотации как с темой суверенитета, так и с ревизионизмом наследия колониальной эпохи.



И в этом отношении нужно обратить внимание на предстоящий саммит G77 + Китай, который пройдет 15-16 сентября в Гаване. Там будут отсутствовать государства, представляющие коллективный Запад. Следовательно, обсуждаемая повестка будет более благоприятной для большинства стран мира. Темой предстоящего собрания станут наука, технологии и инновации.