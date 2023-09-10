Узбекистан не признает выборы в Нагорном Карабахе - УзМИД

00:19 12.09.2023

Узбекистан не признает выборы в Нагорном Карабахе - МИД



Власти Узбекистана не признают "так называемые президентские выборы" в непризнанной Нагорно-Карабахской республике, заявил МИД Узбекистана.



Узбекистан не признает выборы в непризнанной Нагорно-Карабахской республике, прошедшие 9 сентября. С таким заявлением выступило Министерство иностранных дел страны.



"Узбекистан решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность дружественной Республики Азербайджан, осуждает любое вмешательство в ее внутренние дела и не признает так называемые президентские выборы в Карабахе", - говорится в заявлении.



Парламент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) на специальном заседании 9 сентября избрал нового президента - 45-летнего Самвела Шахраманяна. "В закрытом голосовании приняли участие 23 депутата, из которых 22 проголосовали за кандидатуру Шахраманяна, один - против", - сообщил "Интерфакс". Шахраманян был единственным кандидатом на должность президента НКР.



1 сентября президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян представил в парламент заявление о своей отставке.



Легитимность выборов не признали также в Европейском союзе. "В связи с проведением так называемых „президентских выборов" в Ханкенди/Степанакерте 9 сентября 2023 года Европейский Союз вновь заявляет, что не признает конституционно-правовых рамок, в которых они были проведены", - говорится в коммюнике.



В то же время ЕС считает, что "для армян Карабаха важно консолидироваться вокруг де-факто руководства, способного и желающего вести с Баку дискуссии, ориентированные на результат". Брюссель заверил в готовности "поддержать этот процесс".