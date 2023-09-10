РосМИД пытается поссорить РФ с Ираном, - СП

00:21 12.09.2023

За островами в Персидском заливе всплыла Украина

Почему Иран жестко отреагировал на заявление, подписанное представителем России



Александр Широкорад



В Иране вызвало возмущение Совместное заявление по итогам 6-го министерского заседания стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Этот документ был принят 10 июля 2023 года министрами иностранных дел России, Бахрейна, Кувейта, Омана, Королевства Саудовской Аравии (КСА), Катара и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), в присутствии генсека ССАГПЗ.



В заявлении, в частности, говорится о "поддержке всех мирных усилий, в том числе инициативы и усилий ОАЭ по достижению мирного решения спора, касающегося трех островов - Большого Томба, Малого Томба и Абу-Муса, - путем проведения переговоров на двусторонней основе или посредством обращения в Международный суд ООН в соответствии с нормами международного права и Уставом ООН, а также решению этого вопроса в соответствии с принципами международной легитимности".



Из-за чего же произошел спор? Эти острова - всего лишь маленькие кусочки суши. Так, площадь острова Большой Томб составляет примерно 10 кв. км, постоянное население 2000 человек; Малого Томба - 1,4 кв. км, постоянного населения нет; Абу-Муса - 12 кв. км, постоянное население около 300 человек.



Значение островков определяется тем, что они находятся у входа в Ормузский пролив. Кто ими владеет, тот контролирует и судоходство в Персидском заливе.



Вблизи островов через Ормузский пролив каждые 8−10 минут проходит танкер, что обеспечивает 30−40% мировых объемов экспортируемой нефти.



Тегеран создал на этих кусочках суши мощную военную инфраструктуру. Здесь расположены иранские гарнизоны, военно-морские базы, с которых могут действовать ракетные и торпедные катера, даже подводные лодки. Там же находятся береговые батареи противокорабельных ракет и комплексов ПВО. На островах Абу-Муса и Большой Томб построены аэродромы.



Еще до нашей эры три этих острова принадлежали Персидской державе, а в 1820 году попали под протекторат Англии. Спор из-за островов обострился в 1971-м, когда англичане уходили с берегов Персидского залива, даже не попытавшись решить территориальные споры. За два дня до официального объявления независимости ОАЭ, которые в ту пору контролировали острова, 30 ноября 1971 года по приказу шаха Мохаммеда Реза Пехлеви иранские войска высадились на всех трех и заняли их, несмотря на протесты арабских стран.



Оккупация островов Ираном оставалась источником разногласий с ОАЭ. Поначалу Лондон предполагал передать острова эмиратам Шарджа и Рас-эль-Хайма. Однако позже Великобритания согласилась признать захват островов Ираном в обмен на отказ шаха от претензий на Бахрейн.



К концу 1992 года Шарджа и Тегеран достигли соглашения в отношении Абу-Мусы, но насчет Большого Томба и Малого Томба договориться не удалось. ОАЭ пытались передать спор в Международный суд, но Иран заявил, что острова всегда принадлежали ему, он никогда не отказывался от владения ими, они являются частью его территории.



Напряженность усугубил визит на Абу-Мусу президента Ирана Махмуда Ахмадинежада в 2012-м, после чего ОАЭ отозвали из Тегерана своего посла. В том же году претензии Эмиратов поддержал президент США Барак Обама.



С новой силой спор разгорелся в сентябре 2021-го на 76-й сессии Генассамблеи ООН: представители обоих государств вновь заявили о претензиях на острова и обвинили друг друга в нежелании находить общий язык по этому вопросу.



Понятно, что подпись РФ под Совместным заявлением вызвала возмущение правительства и населения Ирана. Его реакция не заставила себя ждать. 11 июля официальный представитель МИД ИРИ Насер Канаани отверг формулировки, принятые в Совместном заявлении РФ и ССАГПЗ по поводу трех иранских островов в Персидском заливе, подчеркнув, что они "навечно принадлежат Ирану, и подобные заявления противоречат дружественным отношениям между Ираном и соседями".



12 июля посол России в Иране Алексей Дедов был вызван в МИД ИРИ, где ему выразили "возражение Исламской Республики против содержания Совместного заявления". Послу было выказано требование Москве скорректировать позицию. Дедов заявил об уважении территориальной целостности Ирана и заверил, что проинформирует о возникшей проблеме МИД РФ.



14 июля специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов принял посла ИРИ в Москве Казема Джалали по его просьбе. В ходе беседы обсуждались актуальные вопросы итогов 6-го заседания стратегического диалога РФ - ССАГПЗ. Однако в Тегеране посчитали недостаточными объяснения Москвы по поводу подписанного Россией заявления. Об этом заявил глава МИД ИРИ Хосейн Амир Абдоллахиан 17 июля. Он подчеркнул, что Иран не приемлет повторения этой практики со стороны Российской Федерации.



Как бы ненароком Абдоллахиан упомянул Украину. Он сказал: "Мы верим в территориальную целостность каждой страны, включая Украину". Тем самым министр как бы увязал вопросы трех островов с территориальными потерями Украины, повторив известное мнение Тегерана о непризнании Крыма и новых регионов российскими.



Ошибка наших дипломатов дала повод для широкой антироссийской компании в иранской прессе. К примеру, Касем Мохебали, бывший генеральный директор по делам Ближнего Востока в МИДе ИРИ, отметил, что "странная позиция России" является результатом несбалансированной внешней политики Тегерана. Дипломат имел в виду разработанную верховным лидером аятоллой Али Хаменеи доктрину "Взгляд на Восток", которая полностью игнорирует Запад и возлагает все надежды на Россию и Китай.



Кому-то в Иране выгодно разжигание русофобии. Периодически в здешних СМИ раздаются стенания о том, что царская Россия отторгла от Персии ее важные части: Грузию, Азербайджан и Армению - по Гюлистанскому 1813 г. и Туркманчайскому 1828 г. мирным договорам.



Видимо, мы никогда не узнаем, кто и зачем из наших дипломатов решил вмешаться в спор Ирана и ОАЭ. Об этих островах в РФ знают от силы сотня-две специалистов, остальные граждане отродясь о них не слышали. Профессия дипломата в том и состоит, чтобы обходить скользкие вопросы. А если не умеешь это делать, хоть вспомни мудрый ответ Жоржа Милославского из культового советского кинофильма: "Такие вопросы… с кондачка не решаются. Нам надо посоветоваться с товарищами, зайдите на недельке". Пока подпишем Совместное заявление без островов. А ими займемся позже.



Не пора ли российскому МИДу честно признать грубой ошибкой участие РФ в санкциях против Ирана? Столь же решительно следует осудить оккупацию Северной Персии Россией в 1907-1917 годах. Это вина Николая II и его министров, а русскому народу нечего было делить с персиянами.



Сейчас в мире есть только две державы - Иран и Китай, худо-бедно поддерживающие Россию. В обеих ненавидят Николая II за его вторжение в Маньчжурию в 1900-м и в Персию в 1907-м. Царские войска убили тысячи людей в Персии и, как минимум, десятки тысяч в Маньчжурии и Центральном Китае. Да в придачу разграбили Запретный город в Пекине.



А у нас сейчас хватает историков и политиков, которые объявляют правление Николая Кровавого "золотым веком России", а самого царя - "мудрым и гуманным". Каково это слышать иранцам и китайцам?



Не пора ли нашим дипломатам довести до сведения властей и народов этих стран, что еще в 1917 году Советское правительство аннулировало все несправедливые договоры с Персией и Китаем, а виновники вторжения в Персию и Маньчжурию понесли суровое наказание, правда, с учетом Гражданской войны, во внесудебном порядке. А территории, которые "царская Россия отторгла от Персии", с 1991 года не входят в состав нашей страны.