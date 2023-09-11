 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Руководство Федерации профсоюзов Киргизии обвинено в системном воровстве
00:25 12.09.2023

Садыр Жапаров: Имущество Федерации профсоюзов продавалось в обход закона
11 сентября 2023

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров вчера, 10 сентября, посетил санаторий "Жыргалан" после его капитальной реконструкции в Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Санаторий "Жыргалан" был построен в 1964 году, специализируется на лечении больных с заболеваниями костно-мышечной системы, с нервными и гинекологическими болезнями. Основным лечебным фактором являются минеральные воды с температурой воды +40…+43 °C.

Долгие годы санаторий находился на балансе Федерации профсоюзов Кыргызской Республики и пришел в упадок, а в 1995 году очистные сооружения санатория устарели и не отвечали требованиям. С тех пор в санатории не проводилось никаких реконструкций, модернизаций.

В 2023 году санаторий был передан на баланс Управления делами Президента Кыргызской Республики и здесь начались строительные работы. Так, на сегодняшний день завершено строительство 37 коттеджей (2-х комнатных) и 4-х трехэтажных корпусов. Кроме того, на территории санатория построены 6 новых бассейнов (из них 2 будут детскими), столовая и административный корпус.

Здесь же на территории санатория Глава государства провел выездное совещание с участием Торага Жогорку Кенеша Нурланбека Шакиева, Председателя Кабинета Министров - Руководителя Администрации Президента Акылбека Жапарова, членов Кабинета Министров, руководителей парламентских фракций, Администрации Президента, Федерации профсоюзов КР.

В ходе совещания Президент подверг жесткой критике руководство Федерации профсоюзов за неэффективное управление санаторно-курортными и туристическими объектами, находящимися на ее балансе.

Садыр Жапаров подчеркнул, что за последние 30 лет Федерация профсоюзов не достигла никаких значимых результатов в развитии и поддержке санаторных, курортных и туристических объектов. Он отметил, что подавляющее большинство этих объектов находится в состоянии упадка, многие уже распроданы, что негативно сказывается на их инфраструктуре и качестве услуг.

В то время как ежегодно Федерации профсоюзов выделяется порядка 600 млн сомов, а за последние 30 лет в общей сложности было выделено порядка 6,5 млрд сомов. Кроме этого, до 2021 года за счет средств республиканского бюджета ежегодно по 5 млн сомов выделялись на оздоровление детей в детских лагерях.

Садыр Жапаров отметил, что на капитальную реконструкцию и строительство обновленного курорта "Жыргалан" было потрачено около 150 млн сомов, а за все годы функционирования Федерации профсоюзов, с их стороны не было построено ни одного нового объекта или проведено капитальной реконструкции имеющихся. За это время качество предоставляемых услуг в этих санаториях не улучшены, а наоборот находятся на очень низком уровне. Объекты в очень плачевном состоянии, это несмотря на ежегодно собираемые финансовые средства за счет работодателей.

При этом необходимо отметить, что не все работники имели возможность отдыхать в санаторно-курортных учреждениях. В распределении путевок в санаторно-курортные учреждения профсоюзов также имелись коррупционные схемы.

Как сказал Глава государства, имущество и земельные участки Федерации профсоюзов продавались в обход закона третьим лицам, так как по законодательству о профсоюзах, их имущество не может быть продано. Всего из имевшихся на их балансе 284 объектов, незаконно были проданы 134 объекта.

Президент Садыр Жапаров подчеркнул, что отныне вся эта ситуация будет взята под контроль. Генеральной прокуратуре и Счетной палате поручено начать работу по инвентаризации незаконно отчужденных объектов и земельных участков и возвращению их на баланс государства.

Кабинету Министров поручено пересмотреть принципы их работы с Федерацией профсоюзов, наметить конкретный план совместной деятельности, для приведения санаторно-курортных и туристических объектов в современный, надлежащий вид, также пересмотреть принцип распределения путевок".

Источник - Вечерний Бишкек
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