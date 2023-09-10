 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 12.09.2023
01:29  Китайский народ недоволен попытками защитить его чувства, - "Къ"
00:56  КырПарламентарии прямым текстом обвиняют вице-премьера Байсалова в идиотизме. Как с гуся вода...
00:55  Китайские компании начали добывать уголь в Кыргызстане
00:51  Афганские иллюзии ослепляют США в отношении России и Украины, - Анатоль Ливен
00:25  Руководство Федерации профсоюзов Киргизии обвинено в системном воровстве
00:22  Жертва Альенде. К 50-летию военного переворота в Чили, - Николай Коньков
00:12  Саммит G20 В Дели: Коллективный Запад проиграл несмотря на свои потуги, - katehon.com

00:07  Ограничив въезд русским, Европа признала свое поражение, - Ирина Алкснис
Понедельник, 11.09.2023
17:25  Муфтий Узбекистана Холикназаров призвал к умеренности... в ношении одежды и бороды
12:35  Что стоит за ростом напряженности в регионе армяно-азербайджанского конфликта?
11:45  Арест Торокуловой. В Бишкеке продолжают "винтить" особо опасных "активисток"
11:38  России нужны свои "фабрики мысли", - В.Трухачев
11:37  Байден запутался в вопросах от журналистов на пресс-конференции в Ханое
11:31  Еще одна бывшая россиянка выиграла теннисный титул на "мейджоре" за Казахстан. Кто такая Аня Данилина?
11:26  Байдена обвинили в создании не умеющей воевать армии
11:24  Были слышны крики: "Помогите!" Казахстанские школы не справляются с наплывом учеников
07:03  Опасные друзья президента. Разоблачая коррупцию, Зеленский рискует попасть в число обвиняемых, - В.Бурт
07:00  Разрушение долгосрочных планов Фининтерна, - Андрей Школьников
06:43  Вместо войск ОДКБ на армянских полигонах появился спецназ США
06:42  Узбекистан согласовал с Южной Кореей план выплаты задолженности в размере $1 млрд
06:35  Тайна отсутствия Си Цзиньпина на G20 раскрыта, - Владимир Скосырев
06:33  Страны Центральной Азии объединяются дорогами, - Виктория Панфилова
02:38  Глобальный Юг дал отпор Западу и Украине, - Дарья Волкова
01:48  Супер-серб Джокович - абсолютный рекордсмен теннисных побед! 24-й "Большой шлем" взят
01:41  "Дорогами предков": как живут кочевники в Киргизии
01:35  Запад дал знак капитуляции перед Путиным: Киев разочарован "двадцаткой", - Дм.Попов
01:34  Девичья фамилия: почему казахстанцы стали реже вступать в брак
01:33  Семь "Я" и мир: в чем убедил фестиваль мусульманского кино
01:29  Форменное безобразие. Во французских школах встречают по одежке
01:27  Многополярность мнений: саммит G20 показал силу Глобального Юга
01:25  Египетская сила. История Мохаммеда аль-Файеда, едва не ставшего сватом Елизаветы II
01:22  Кушка, "южный крест" России: Заговоры, мятежи, секретная "железка" и вылазки британцев
01:20  Если не Байден, то кто? Антирейтинг президента США бьет рекорды, но замены ему пока нет
00:31  Морская шахматная доска: геополитическая динамика Южно-Китайского моря, - Хасим Тюркер
00:30  Го и маджонг политики, - Леонид Савин
00:28  Почему без теории нам смерть. Битва за учебник Росистории, - Вардан Багдасарян
00:20  Ключевым партнером НАТО в Центральной Азии Генсек НАТО Столтенберг назвал Туркмению
00:19  Россия опять на перепутье. "Поворот на Восток" за деньгами и технологиями, - НГ
00:17  Скончался туркменский киноактер Гайыпназар Мухамметнуров
00:13  Журнал KazService представляет новый выпуск о нефтегазовой отрасли Казахстана
00:10  "Для России наступит Золотой век", - вещает казахская провидица Кажетта Ахметжанова
00:04  Тысячи погибших: разница землетрясений в Марокко и Турции
Воскресенье, 10.09.2023
21:31  Американка Гауфф одолела белоруску Соболенко и выиграла US Open
18:47  На довыборах в КырПарламент от Бишкекского округа № 26 побеждает Кубанычбек Самаков
17:48  Кровопролитные бои под Клещеевкой: 3 месяца наступления под Бахмутом обошлись ВСУ в 30 тысяч "двухсотых"
14:19  "Откуда в степи березы?!" - Польшу завалили дешевой фанерой из Казахстана
14:17  РосГенерал Суровикин ("Армагеддон Херсонский") возглавил координационный комитет СНГ по вопросам ПВО
14:04  Седар назначил Туркмении новых прокуроров и судей
13:49  Самвел Шахраманян избран президентом Нагорного Карабаха
13:45  Альтернативный поставщик: Азербайджан наращивает экспорт голубого топлива в Европу
13:42  Байден досрочно завершил участие в саммите G20 и улетел из Индии
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
КырПарламентарии прямым текстом обвиняют вице-премьера Байсалова в идиотизме. Как с гуся вода...
00:56 12.09.2023

11 сентября 2023, Бишкек - , Наргиз КОЗУКУЛ КЫЗЫ
В ЖК предлагают рассмотреть соответствие Эдиля Байсалова занимаемой должности

Сегодня на заседании парламентского комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции депутат Шайлообек Атазов выступил с предложением создать рабочую группу, чтобы рассмотреть соответствие Эдиля Байсалова должности заместителя главы кабинета министров и ответственного за социальный блок.

"Согласно нашей Конституции, у нас есть только один президент. Я не избирал президентом Эдиля Байсалова. Он чувствует себя ханом и отменяет законодательные органы. Он сеет разногласия между депутатами и главой государства. В сентябре сменили несколько министров. Почему за нехватку учебников должен отвечать только Каныбек Капашович (Каныбек Иманалиев. - Прим. 24.kg), а не Эдиль Байсалов? Почему за проблемы в сфере здравоохранения он не должен отвечать? Мы повидали много таких ханов", - сказал нардеп.

Он отметил, что Эдиль Байсалов не имеет морального права быть заместителем главы кабмина.

"Почему мы меняем только министров, но куратору, который отвечает за социальный блок, не можем ничего сделать? У 90 депутатов не хватает сил на одного заместителя главы кабмина? Его резюме соответствует его должности? Пусть попробует поработать министром и увидит, как работает парламент", - возмутился Шайлообек Атазов.

Он считает, что из-за безответственности некоторых представителей кабмина сфера образования и соцблок страны не развиваются.

Председатель комитета Улан Примов поддержал коллегу. Он отметил, что Эдиля Байсалова, который напрямую несет ответственность за социальный блок, нужно привлечь к ответственности и пересмотреть его кандидатуру.

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1694469360


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената встретился с зарубежными судьями
- Мажилис рассмотрит поправки по вопросам недропользования и продвижения экспорта несырьевых товаров
- Компания Sinopec заинтересована в участии в новых нефтегазовых проектах в Казахстане
- Штрихи к портрету премьера
- Алихан Смаилов отметил необходимость ускорить строительство новых газоперерабатывающих мощностей на Кашагане
- Люди боятся признаваться в атеизме – социолог
- Ближние и новые рынки. Казахстан активизирует торговое сотрудничество в восточном направлении
- Вице-премьер Т.Дуйсенова провела прием граждан по социальным вопросам
- Решают сами регионы: в стране впервые пройдут прямые выборы акимов районов и городов областного значения
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  