КырПарламентарии прямым текстом обвиняют вице-премьера Байсалова в идиотизме. Как с гуся вода...

00:56 12.09.2023

11 сентября 2023, Бишкек - , Наргиз КОЗУКУЛ КЫЗЫ

В ЖК предлагают рассмотреть соответствие Эдиля Байсалова занимаемой должности



Сегодня на заседании парламентского комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции депутат Шайлообек Атазов выступил с предложением создать рабочую группу, чтобы рассмотреть соответствие Эдиля Байсалова должности заместителя главы кабинета министров и ответственного за социальный блок.



"Согласно нашей Конституции, у нас есть только один президент. Я не избирал президентом Эдиля Байсалова. Он чувствует себя ханом и отменяет законодательные органы. Он сеет разногласия между депутатами и главой государства. В сентябре сменили несколько министров. Почему за нехватку учебников должен отвечать только Каныбек Капашович (Каныбек Иманалиев. - Прим. 24.kg), а не Эдиль Байсалов? Почему за проблемы в сфере здравоохранения он не должен отвечать? Мы повидали много таких ханов", - сказал нардеп.



Он отметил, что Эдиль Байсалов не имеет морального права быть заместителем главы кабмина.



"Почему мы меняем только министров, но куратору, который отвечает за социальный блок, не можем ничего сделать? У 90 депутатов не хватает сил на одного заместителя главы кабмина? Его резюме соответствует его должности? Пусть попробует поработать министром и увидит, как работает парламент", - возмутился Шайлообек Атазов.



Он считает, что из-за безответственности некоторых представителей кабмина сфера образования и соцблок страны не развиваются.



Председатель комитета Улан Примов поддержал коллегу. Он отметил, что Эдиля Байсалова, который напрямую несет ответственность за социальный блок, нужно привлечь к ответственности и пересмотреть его кандидатуру.