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Китайский народ недоволен попытками защитить его чувства, - "Къ"
01:29 12.09.2023

11.09.2023,

В КНР набирает обороты скандал из-за законодательных инициатив
Предложение китайских властей запретить одежду, символы и даже действия, "задевающие чувства китайского народа", вызвало активную критику в соцсетях и СМИ. По мнению специалистов по праву, такие нормы - крайне размытые - могут вести к произволу и подпитывать крайний национализм.

Как сообщают международные средства массовой информации, в Китае нарастает нетипичная для этой страны публичная критика поправок к закону об административной ответственности за нарушения в сфере общественной безопасности (.pdf). В начале месяца этот документ был вынесен на общественное обсуждение. Любой китаец, зайдя на официальный сайт Всекитайского собрания народных представителей, может выразить свое отношение к документу до 30 сентября. Однако, как сообщает CNN, китайцы активнее обсуждают (и осуждают) этот документ в социальных сетях.

Поводом для критики стала статья 34 законопроекта, которая фактически запрещает "ношение в общественных местах одежды и символов, наносящих вред духу и задевающих чувства китайского народа".

Наказание - арест на срок до 15 суток или штраф до 5 тыс. юаней ($680). При этом разъяснений, какая одежда может быть сочтена неподобающей, не приводится.

"Мы на грани появления полиции нравов. Как думаете, мы все еще можем смеяться над Ираном и Афганистаном?" - написал пользователь соцсети Weibo, имея в виду действующие в названных странах жесткие запреты в отношении одежды. "Будут ли считаться (нарушением.- "Ъ") костюм и галстук? Марксизм возник на Западе. Будет ли его присутствие в Китае также считаться задевающим национальные чувства?" - задается вопросом другой пользователь соцсети.

"Ношение кимоно задевает чувства китайского народа, а поедание японской еды угрожает его духу? Когда чувства и дух китайской нации, прошедшей проверку временем, стали такими хрупкими?" - спрашивает популярный в соцсети блогер, пишущий под псевдонимом Ван Вуси.

Многим предложенные нормы напоминают запреты, действовавшие в Китае в 1980-е годы. Тогда страна активно менялась - но одновременно с этим власти запрещали самую разную одежду, казавшуюся им странной и неподобающей. Например, расклешенные брюки и некоторые виды джинсов. В ряде госучреждений останавливали мужчин с длинными волосами и женщин с ярким макияжем и в ювелирных украшениях.

Предложенные правила уже раскритиковали многие местные специалисты по праву, журналисты и бизнесмены. Причем не только в соцсетях, но и, что особенно нехарактерно для Китая, на страницах государственных средств массовой информации, в частности газеты Global Times, выпускаемой на английском языке главным печатным органом ЦК Коммунистической партии Китая - "Жэньминь жибао".

По мнению экспертов, запрет расширит возможности чиновников и полиции наказывать граждан за все, что им не нравится,- особенно с учетом крайне расплывчатых формулировок.

"Если чиновники могут произвольно расширять интерпретацию и применение закона, основываясь на своих личных предпочтениях и идеологических убеждениях, мы, возможно, недалеки от концепции "если хочешь кого-то обвинить, предлог всегда найдется"",- считает профессор пекинского Китайского университета политологии и права Чжао Хон.

"Кто подтвердит дух китайского народа и какова процедура этого? Если Постоянный комитет примет статью в ее нынешнем виде, это неизбежно приведет к тому, что правоохранительные органы и суды будут арестовывать и приговаривать людей на основании желаний своего руководства, что будет наносить бесконечный вред",- отмечает также профессор конституционного права Восточно-Китайского университета политологии и права Тон Чживэй.

Кроме того, по мнению многих критиков, новый закон может провоцировать оскорбления и нападения на людей в необычной одежде.

По мнению профессора уголовного права пекинского Университета Цинхуа Лао Дунъяня, такой запрет не только нарушает права человека, но и может подпитывать крайний национализм.

В последнее время в Китае уже было несколько историй, связанных с необычной одеждой, особенно японской, что отражает антияпонские настроения, присутствующие в китайском обществе. Так, в прошлом году полиция города Сучжоу задержала (хотя и ненадолго) женщину в кимоно. Недавно охранник не пустил в торговый центр мужчину в костюме самурая, а в июле в китайских СМИ писали о том, что пожилой мужчина в автобусе обругал девушку, ехавшую на мероприятие косплееров, за ношение одежды в японском стиле. Были и другие случаи - например, полиция Шэньчжэня обратилась с критическими замечаниями к мужчине, одетому в мини-юбку.

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В WeChat получил широкое распространение пост пользователя по имени Чжан Саньфэн (позже пост был удален по требованию цензуры). "В китайской истории времена, когда одежда и прически привлекали большое внимание, часто соответствовали "плохим моментам в истории". Внесение этих поправок произошло не на пустом месте. Это ответ на некоторые странные настроения, возникающие в нашем обществе",- говорилось в числе прочего в этом посте.

Яна Рождественская

Источник - коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1694471340


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